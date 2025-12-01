Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng vượt xa dự báo

Kết quả tăng trưởng GDP mới nhất này đã củng cố vị thế của Ấn Độ như là nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới...

Kinh tế Ấn độ tăng trưởng mạnh trong quý 3, vượt xa dự báo của giới phân tích, nhờ sự gia tăng mạnh mẽ của tiêu dùng cũng như của hoạt động sản xuất và dịch vụ.

Theo dữ liệu chính thức được công bố vào thứ Sáu vừa rồi, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3 của Ấn Độ đã tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này không chỉ vượt qua dự báo tăng 7,3% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng Reuters, mà còn cao hơn mức tăng 7,8% của quý 2.

Kết quả tăng trưởng GDP mới nhất này đã củng cố vị thế của Ấn Độ như là nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đáng chú ý, sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ căng thẳng khi hai quốc gia này chưa thể đàm phán thành công một thỏa thuận thương mại.

Nhà kinh tế Shivaan Tandon của công ty nghiên cứu kinh tế Capital Economics nhận định với tờ báo Financial Times: "Kết quả tăng trưởng GDP thực tế đạt mức cao một phần là do chỉ số giảm phát GDP yếu bất thường. Nguyên nhân dẫn tới chỉ số giảm phát GDP yếu là lạm phát giá bán buôn đã đình trệ trong quý 3. Dù vậy, tăng trưởng cơ bản có thể vẫn mạnh trong bất kỳ kịch bản nào khác”.

Tuy nhiên, ông Tandon cũng cảnh báo rằng "tốc độ tăng trưởng này rất khó duy trì. Nếu Mỹ vẫn duy trì thuế quan cao đối với Ấn Độ, thương mại của nước này sẽ chịu ảnh hưởng bất lợi”.

Hồi tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp mức thuế lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng của Ấn Độ, bao gồm các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, đá quý và trang sức. Trong mức thuế 50% đó, 25% là thuế đối ứng và 25% là thuế trừng phạt việc Ấn Độ mua dầu Nga. Đây là thuế suất thuộc hàng cao nhất mà Mỹ áp lên các đối tác thương mại.

Trong quý 3, khi mùa lễ hội kéo dài của Ấn Độ bắt đầu, tiêu dùng tư nhân - lĩnh vực chiếm hơn một nửa GDP của Ấn Độ - ghi nhận mức tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức tăng 7% trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. Chi tiêu của Chính phủ trong quý giảm 2,7%, nhưng sản lượng của lĩnh vực sản xuất tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi các dịch vụ tài chính, bất động sản và dịch vụ chuyên nghiệp tăng trưởng 10,2%.

Giữa lúc đàm phán thương mại giữa New Delhi và Washington kéo dài, thâm hụt thương mại hàng hóa của Ấn Độ đã tăng lên mức kỷ lục 41,68 tỷ USD trong tháng 10, một phần do sự sụt giảm 9% so với cùng kỳ năm trước của kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ.

Các tổ chức theo dõi nền kinh tế Ấn Độ gần đây đã bắt đầu cắt giảm kỳ vọng của họ cho năm tới. Đầu tuần vừa rồi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng GDP của Ấn Độ xuống còn 6,2% cho năm tài khóa bắt đầu từ tháng 4 năm nay, đề cập tới tác động của các rào cản thương mại cao hơn tại thị trường Mỹ.

Ấn Độ vẫn lạc quan rằng một thỏa thuận giữa nước này với Mỹ sẽ sớm được ký kết. Phát biểu vào hôm thứ Sáu vừa rồi tại New Delhi, ông Rajesh Agarwal, một trong những quan chức thương mại hàng đầu của Ấn Độ, cho biết Chính phủ kỳ vọng một thỏa thuận sẽ được ký kết trước khi kết thúc năm 2025.

Kể từ khi mức thuế quan 50% của Mỹ có hiệu lực, Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã thực hiện một số cải cách kinh tế được các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư khen ngợi. Những cải cách này bao gồm đơn giản hóa thuế hàng hóa và dịch vụ quốc gia, cũng như việc ban hành đột ngột 4 bộ luật lao động mới trong tháng này, hợp nhất một mạng lưới các quy tắc phức tạp trước đó và làm cho việc sa thải nhân viên trở nên dễ dàng hơn đối với các nhà tuyển dụng.