Trang chủ Thế giới

Thâm hụt thương mại của Ấn Độ cao chưa từng thấy

Đức Anh

19/11/2025, 13:54

Riêng trong tháng 10, Ấn Độ nhập khẩu 14,7 tỷ USD vàng, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm trước...

Báo đăng tin về thuế quan 50% của Mỹ với hàng hóa Ấn Độ - Ảnh: Reuters.
Báo đăng tin về thuế quan 50% của Mỹ với hàng hóa Ấn Độ - Ảnh: Reuters.

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Ấn Độ trong tháng 10 tăng lên mức kỷ lục 41,7 tỷ USD, chủ yếu do nhập khẩu vàng tăng vọt vào mùa lễ hội Diwali trong khi xuất khẩu sang Mỹ chịu sức ép thuế quan.

Theo dữ liệu của công ty LSEG, thâm hụt thực tế cao hơn đáng kể so với mức dự báo 28,8 tỷ USD của các nhà phân tích trong khảo sát của hãng tin Reuters và vượt mức kỷ lục cũ là 37,8 tỷ USD ghi nhận vào tháng 11/2024.

Số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ cho thấy riêng trong tháng 10, nước này nhập khẩu 14,7 tỷ USD vàng, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính người tiêu dùng Ấn Độ đã mua khoảng 11 tỷ USD vàng chỉ trong 5 ngày cao điểm của mùa lễ hội.

Tác động của thuế quan Mỹ đã bắt đầu thể hiện rõ nét lên dòng chảy thương mại giữa nước này và Ấn Độ. Xuất khẩu của quốc gia Nam Á sang Mỹ giảm tháng hai liên tiếp kể từ thuế quan 50% của Washington có hiệu lực vào cuối tháng 8. Trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ của Ấn Độ giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 6,3 tỷ USD.

Tuy vậy, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ trong 7 tháng đầu năm tài khóa hiện tại (tính từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026) với tổng kim ngạch đạt 52 tỷ USD.

Trong tháng 10, xuất khẩu đá quý và trang sức của Ấn Độ đạt 2,3 tỷ USD, giảm 29,5%. Nhóm hàng công nghiệp kỹ thuật đạt 9,4 tỷ USD, giảm 16,7%. Xuất khẩu bông, sợi bông, sợi nhân tạo và hàng may mặc sẵn cũng giảm khoảng 12-13%. Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ chủ lực của tất cả các nhóm hàng này.

Ngược lại, xuất khẩu của Ấn Độ sang Trung Quốc trong tháng 10 tăng 42% lên 1,6 tỷ USD.

Trong một báo cáo công bố ngày 18/11, công ty xếp hạng tín nhiệm ICRA Research của Ấn Độ, đơn vị thuộc tập đoàn Moody’s, cho rằng hoạt động nhập khẩu hàng hóa của Ấn Độ nhiều khả năng sẽ hạ nhiệt trong hai tháng cuối năm 2025 do nhập khẩu vàng giảm dần sau mùa lễ hội.

Tuy nhiên, ICRA cảnh báo thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ có thể tăng rõ rệt lên 2,4-2,5% GDP trong quý 3 của năm tài khóa hiện tại. Công ty này ước tính tỷ lệ thâm hụt tài khoản vãng lai trên GDP của cả năm tài khóa sẽ ở quanh mức 1,2%, với giả định mức thuế quan 50% của Mỹ được giữ nguyên đến hết tháng 3/2026.

Nhiều tháng qua, đàm phán thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ vẫn tiếp diễn nhưng đến nay chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng. Gần đây, lập trường của hai bên bắt đầu mềm mỏng hơn, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu có thể giảm bớt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ.

Để thể hiện thiện chí với Washington, Ấn Độ đã tăng nhập khẩu dầu khí từ Mỹ để giảm thặng dư thương mại với nước này. Ngoài ra, Ấn Độ cũng có thể sẽ tăng nhập khẩu nông sản từ Mỹ trong thời gian tới.

Theo hãng tin Reuters ngày 16/11, chính quyền ông Trump đã loại hơn 200 mặt hàng thực phẩm, gồm thịt bò, cà phê, trà, gia vị…, khỏi cơ chế thuế quan đối ứng. Điều này giúp nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Ấn Độ giảm bớt áp lực và được New Delhi xem như tín hiệu tích cực cho các cuộc đàm phán song phương.

Ấn Độ ra sức mua năng lượng Mỹ để sớm được hạ thuế quan

10:23, 18/11/2025

Ấn Độ ra sức mua năng lượng Mỹ để sớm được hạ thuế quan

Tổng thống Trump có thể sắp giảm thuế quan cho Ấn Độ

09:10, 12/11/2025

Tổng thống Trump có thể sắp giảm thuế quan cho Ấn Độ

Tổng thống Trump sắp thăm Ấn Độ

10:15, 07/11/2025

Tổng thống Trump sắp thăm Ấn Độ

Ấn Độ kinh tế ấn độ thâm hụt thương mại Ấn Độ thế giới thuế quan Mỹ

