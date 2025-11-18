Kinh tế Thái Lan tăng trưởng chậm nhất 4 năm vì xuất khẩu sụt giảm

GDP quý 3 Thái Lan chỉ tăng 1,2%, thấp nhất kể từ quý 3/2021, do sản xuất chế biến chế tạo và xuất khẩu sụt giảm...

Đà tăng trưởng của khu vực Đông Nam Á đang chậm lại khi 4/6 nền kinh tế lớn nhất khu vực ghi nhận tăng trưởng quý 3 yếu hơn so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự suy yếu ở cả lĩnh vực sản xuất chế biến chế tạo và tiêu dùng hộ gia đình.

Theo số liệu vừa công bố của Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC), tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3 của nước này chỉ tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức tăng 2,8% của quý trước và là mức thấp nhất kể từ quý 3/2021 - giai đoạn nền kinh tế chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid.

Tăng trưởng của Thái Lan suy yếu do khu vực sản xuất chế biến chế tạo vốn giảm 1,6%, trái ngược với mức tăng 1,7% trong quý 2 và đánh dấu quý suy giảm đầu tiên trong 6 quý.

NESDC cho biết sản lượng các mặt hàng như ô tô, máy móc và sản phẩm cao su đều đi xuống. Tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ cũng chậm lại, giảm từ mức tăng 11,2% của quý 2 còn 6,9% trong quý 3. Điều này phản ánh sự sụt giảm trong xuất khẩu các mặt hàng như máy tính và sản phẩm chế tạo khác, trong khi ngành du lịch vẫn ảm đạm.

“Sản lượng ngành chế biến chế tạo giảm do xuất khẩu chững lại, dưới tác động của thuế quan của Mỹ”, bà Onfa Vejjajiva, Tổng thư ký NESDC, cho biết.

NESDC dự báo tăng trưởng GDP của Thái Lan năm nay đạt 2%, thấp hơn mức 2,5% của năm trước. Cơ quan này dự báo tăng trưởng năm 2026 chỉ còn 1,2-2,2%. Xuất khẩu của Thái Lan được dự báo giảm 0,3% trong năm 2026 do ảnh hưởng của thuế quan, trái ngược với mức tăng dự báo 11,2% của năm nay.

Trong khu vực, Singapore ghi nhận tăng trưởng khu vực sản xuất chế biến chế tạo quý 3 đi ngang, trái ngược với mức tăng 5% của quý trước. Theo đó, tăng trưởng GDP của nước này trong quý giảm xuống 2,9%, thấp hơn so với mức tăng 4,5% của quý trước. Chính phủ Singapore cho biết tăng trưởng suy yếu do sự sụt giảm về sản lượng trong lĩnh vực công nghiệp dược - sinh học và chế biến chế tạo nói chung.

Tại Indonesia và Philippines, số liệu chính thức cho thấy đà tăng trưởng GDP quý 3 chậm lại một phần do tiêu dùng hộ gia đình yếu. Ở Indonesia, tiêu dùng hộ gia đình - đóng góp khoảng 1/2 GDP - chỉ tăng 4,89%, mức thấp nhất trong 7 quý, kéo tăng trưởng GDP toàn nền kinh tế xuống 5,04% từ mức 5,12% của quý 2. Tại Philippines, tiêu dùng hộ gia đình quý 3 tăng 4,1%, giảm từ mức 5,3% của quý trước.

“Tiêu dùng hộ gia đình vốn động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Philippines khi đóng góp khoảng 70% GDP. Trong quý 3, tiêu dùng suy yếu dù lạm phát vẫn ở mức thấp”, chuyên gia kinh tế trưởng Sunny Liu của công ty Oxford Economics, nhận xét với tờ Nikkei Asia.

Cùng với tác động của loạt bão lũ và vấn đề chính trị trong nước, tăng trưởng GDP quý 3 của Philippines giảm mạnh xuống 4% từ 5,5% của quý trước.

“Sự suy giảm này một phần phản ánh ảnh hưởng bất lợi của các cơn bão liên tiếp trong quý 3, đồng thời cho thấy niềm tin công chúng bị xói mòn và tâm lý nhà đầu tư suy yếu trước những bê bối liên quan tới các dự án phòng chống lũ”, bà Liu nhận định.

Tại Malaysia, tăng trưởng GDP quý 3 tăng lên 5,2% so với mức 4,4% của quý trước, chủ yếu nhờ xuất khẩu ròng cải thiện khi ngành khai khoáng phục hồi. Dù vậy, số liệu cho thấy tăng trưởng tiêu dùng hộ gia đình nước này giảm từ mức 5,2% của quý trước xuống còn 5% trong quý 3.

Theo ông Abdul Rasheed Ghaffour, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Malaysia (Bank Negara Malaysia), tiêu dùng hộ gia đình nước này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì bền vững nhờ thị trường việc làm và tiền lương tiếp tục khởi sắc. Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ tiền mặt của chính phủ cũng sẽ tạo thêm lực đỡ cho tiêu dùng.

Ngược lại với các nền kinh tế trong khu vực, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng GDP quý 3 tăng lên 8,2% từ 8% của quý 2 nhờ hoạt động khởi sắc trong các lĩnh vực sản xuất chế biến chế tạo, xây dựng và dịch vụ.

“Chúng tôi tin rằng kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm tới”, ông Shivaan Tandon, chuyên gia kinh tế về thị trường mới nổi tại công ty nghiên cứu Capital Economics, nhận xét.

Theo ông, trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều bất định, các nền kinh tế khác trong khu vực cũng đang chịu mức thuế quan tương tự từ Mỹ, nên Việt Nam sẽ không bị mất lợi thế cạnh tranh khi xuất khẩu sang thị trường này.