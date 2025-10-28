Áp lực thuế quan Mỹ giảm bớt, xuất khẩu của Thái Lan tăng mạnh nhất hơn 3 năm

Với đà tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ trong tháng 9, Bộ Thương mại Thái Lan dự báo kim ngạch xuất khẩu ba tháng cuối năm sẽ duy trì ở mức 25-26 tỷ USD mỗi tháng...

Theo số liệu vừa được Bộ Thương mại Thái Lan công bố, xuất khẩu của nước này trong tháng 9 đạt 30,9 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong hơn ba năm rưỡi.

Ông Nantapong Jiralertpong, Tổng giám đốc Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, cho biết mức tăng này đã vượt xa dự báo ban đầu ở mức 5-6%, đồng thời cao hơn mức tăng 5,8% của tháng 8.

“Xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 9 được thúc đẩy nhờ nhu cầu mạnh từ thị trường Mỹ, sau khi áp lực thuế quan giảm bớt với thỏa thuận hạ mức thuế đối ứng xuống còn 19%, so với 36% trước đó”, ông Nantapong chia sẻ với báo chí sau khi dữ liệu xuất khẩu được công bố.

Vị quan chức nhận xét thuế quan mới mà Mỹ áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan hiện ở mức khá cạnh tranh so với các nước khác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vốn chịu thuế suất từ 19-20%.

Trong tháng 9, xuất khẩu sang Mỹ - đối tác thương mại lớn nhất của Thái Lan - tăng 35,3% nhờ nhu cầu lớn đối với thiết bị viễn thông, linh kiện điện tử và máy tính phục vụ cho các ngành điện thoại di động, trí tuệ nhân tạo và công nghệ viễn thông.

Ngoài ra, xuất khẩu sang Nga tăng 32,5%, trong khi sang Mỹ Latin tăng 31,7% và sang Nam Á tăng 28,6%.

Những con số trên mang đến tín hiệu tích cực hiếm hoi trong bối cảnh kinh tế Thái Lan đối mặt nhiều thách thức, khi tăng trưởng chỉ đạt 2,8% trong quý 2 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức tăng 3,2% của quý đầu năm.

Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10/2025 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nền kinh tế Thái Lan được dự báo tăng trưởng 2% trong năm 2025 và 1,6% trong năm 2026. Các con số này không thay đổi so với báo cáo hồi tháng 7 và tương đồng với dự báo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Trong tháng 9, nhập khẩu của Thái Lan đạt 29,7 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước, giúp nước này ghi nhận thặng dư thương mại 1,2 tỷ USD.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, Thái Lan ghi nhận kim ngạch xuất khẩu đạt 254,1 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhập khẩu cũng tăng lên 254,6 tỷ USD, khiến cán cân thương mại của nước này thâm hụt 429 triệu USD.

“Nhập khẩu tăng 17% trong tháng 9 cho thấy các nhà sản xuất đang tích cực mua nguyên liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Điều này cho thấy hoạt động xuất khẩu nhiều khả năng sẽ duy trì đà tăng trưởng trong những tháng tới”, một nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn, nhận định với tờ báo Nikkei Asia.

Trong thời gian đàm phán lại mức thuế quan đối ứng với Mỹ, Bộ Thương mại Thái Lan đã nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu sang các thị trường mới, đặc biệt tập trung vào các khu vực Nam Á, Mỹ Latin và châu Phi.

Với đà tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ trong tháng 9, Bộ Thương mại Thái Lan dự báo kim ngạch xuất khẩu 3 tháng cuối năm sẽ duy trì ở mức 25-26 tỷ USD mỗi tháng. Với xu hướng này, tăng trưởng xuất khẩu cả năm 2025 có thể đạt 9,4-10,4%, vượt xa mục tiêu ban đầu chỉ 2-3%.

“Bộ Thương mại khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu sang các thị trường mới, đồng thời tận dụng hiệu quả hơn các hiệp định thương mại đã ký với nhiều đối tác nhằm thúc đẩy xuất khẩu trong quý cuối năm”, ông Nantapong phát biểu.