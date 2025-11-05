L2Pro Việt Nam: Thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
L2Pro Việt Nam tập trung vào đối tượng chính là sinh viên, các nhà nghiên cứu, các startup và doanh nghiệp Việt giúp cộng đồng bảo vệ và khai thác tối đa giá trị sáng tạo biến ý tưởng trở thành giá trị tài sản chiến lược.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, L2Pro Việt Nam – nền tảng đào tạo sở hữu trí tuệ trực tuyến phi lợi nhuận do Qualcomm phát triển – chính thức ra mắt tại Việt Nam.
Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và nhận thức về giá trị sở hữu trí tuệ cho cộng đồng sinh viên, nhà nghiên cứu, startup và doanh nghiệp Việt.
L2Pro (viết tắt của “Learn to Protect”) là chương trình đào tạo đã được triển khai thành công tại Mỹ, Ấn Độ, Đài Loan và châu Phi. Tại Việt Nam, chương trình tập trung vào đối tượng chính là sinh viên, các nhà nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giúp cộng đồng bảo vệ và khai thác tối đa giá trị sáng tạo biến ý tưởng trở thành giá trị tài sản chiến lược.
L2Pro Việt Nam sẽ trang bị những kiến thức cốt lõi:
• Bảo hộ tài sản sáng tạo thông qua bằng sáng chế
• Áp dụng bản quyền để bảo vệ phát minh
• Tối ưu hóa xây dựng và quản trị nhãn hiệu
• Kết hợp sở hữu trí tuệ và chiến lược kinh doanh
• Khai thác giá trị từ hoạt động Nghiên cứu và phát triển thông qua sở hữu trí tuệ
• Thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm đổi mới sáng tạo.
Theo ông Ram Krishnan – Giám đốc Cấp cao mảng Bản quyền Công nghệ, Qualcomm “Việt Nam có tiềm năng lớn, và để biến tiềm năng đó thành hiện thực, cần một nền kinh tế đổi mới sáng tạo. L2Pro ra đời nhằm giúp sinh viên, doanh nhân trẻ hiểu cách bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp”
L2Pro Việt Nam được xây dựng trên nền tảng hợp tác đa chiều giữa các cấu phần trong hệ sinh thái từ cơ quan quản lý nhà nước, công ty tư vấn pháp lý và doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn và khả năng ứng dụng thực tiễn:
Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam trực tiếp góp ý nội dung đào tạo để đảm bảo tính pháp lý, tính thực tiễn và phù hợp với hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Sự tham gia của Cục là minh chứng cho cam kết thúc đẩy giáo dục sở hữu trí tuệ một cách bài bản và chính thống.
Công ty Cổ phần Tư vấn BIGPRO – đơn vị luật chuyên sâu về sở hữu trí tuệ – là đối tác phát triển nội dung pháp lý cho L2Pro Việt Nam. Với kinh nghiệm thực tiễn trong tư vấn và bảo hộ tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp, BigPro mang đến những tình huống thực tế, bài học kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu giúp người học dễ dàng áp dụng vào hoạt động sáng tạo và kinh doanh.
Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp dữ liệu Vbee – quán quân của chương trình Thử thách Đổi mới Sáng tạo Qualcomm Việt Nam – đã tích cực hỗ trợ tích hợp công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói vào nền tảng L2Pro. Giải pháp AI giọng nói của Vbee giúp mở rộng khả năng tiếp cận của chương trình đến nhiều đối tượng người dùng.
Ông Đặng Hoài Bắc – Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chia sẻ :”Hôm nay là một sự kiện quan trọng với Học viện chúng tôi. Cảm ơn Qualcomm đã ra mắt nền tảng L2Pro giúp sinh viên, startup Việt Nam hiểu rõ hơn về quyền sở hữu trí tuệ — yếu tố thiết yếu để vươn ra toàn cầu. Chúng tôi kỳ vọng sinh viên của Học viện sẽ là những người tiên phong trong sáng tạo và ý thức bảo vệ tài sản trí tuệ, từ đó hình thành những sản phẩm, doanh nghiệp công nghệ mới. Sự đồng hành của Qualcomm sẽ góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyển đổi số và hội nhập quốc tế”
Qualcomm không ngừng đổi mới để mang đến các giải pháp điện toán thông minh ở khắp mọi nơi, góp phần giúp thế giới giải quyết những thách thức quan trọng nhất.
Dựa trên 40 năm dẫn đầu công nghệ và tạo ra những đột phá mang tính thời đại, Qualcomm cung cấp danh mục giải pháp đa dạng được phát triển với công nghệ AI tiên tiến, điện toán hiệu năng cao và tiết kiệm năng lượng, cùng khả năng kết nối vượt trội.
Các nền tảng Snapdragon® của chúng tôi mang đến trải nghiệm người dùng vượt trội, và các sản phẩm Qualcomm Dragonwing™ giúp doanh nghiệp và ngành công nghiệp vươn tới những tầm cao mới. Cùng với các đối tác trong hệ sinh thái, Qualcomm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số thế hệ mới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện hoạt động kinh doanh và thúc đẩy sự phát triển xã hội. Qualcomm đang kiến tạo sự tiến bộ của nhân loại.
Qualcomm Incorporated bao gồm mảng hoạt động kinh doanh bản quyền công nghệ, QTL và phần lớn danh mục bằng sáng chế của tập đoàn. Qualcomm Technologies, Inc., một công ty con của Qualcomm, vận hành, cùng với các công ty con, về cơ bản tất cả các chức năng kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển, các hoạt động kinh doanh sản phẩm và dịch vụ, bao gồm cả kinh doanh bán dẫn QCT của Qualcomm. Các sản phẩm mang thương hiệu Snapdragon và Qualcomm là sản phẩm của Qualcomm Technologies, Inc. và/hoặc các công ty con. Các bằng sáng chế của Qualcomm được cấp phép bởi Qualcomm Incorporated.
