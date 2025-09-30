Thứ Ba, 30/09/2025

Trang chủ Bất động sản

La Pura - Nơi mỗi đứa trẻ được lớn lên trong một thế giới riêng đầy yêu thương và sáng tạo

Khánh Huyền

30/09/2025, 08:41

Trong khi nhiều dự án bất động sản vẫn đang tập trung vào các tiêu chí về vị trí, tiện ích hay khả năng sinh lời, thì một xu hướng mới – sâu sắc hơn và nhân văn hơn đang dần định hình lại thị trường: đặt trẻ em làm trung tâm trong thiết kế và phát triển không gian sống.

Phối cảnh các tòa tháp căn hộ. Ảnh: Phát Đạt Group.
Phối cảnh các tòa tháp căn hộ. Ảnh: Phát Đạt Group.

KHÔNG GIAN ĐỂ TRẺ EM LỚN LÊN HẠNH PHÚC

Không gian sống đầu tiên của một đứa trẻ không chỉ là mái nhà, mà còn là nơi chúng khám phá thế giới, rèn luyện nhân cách, phát triển tư duy và hình thành cảm xúc đầu đời. Hiểu rõ điều đó, La Pura được kiến tạo như một “hệ sinh thái phát triển toàn diện dành riêng cho trẻ em”, nơi từng góc nhỏ đều được thiết kế với sự tinh tế và tâm huyết dành cho thế hệ tương lai.

Với hơn 35 không gian chức năng dành riêng cho trẻ em, từ khu vườn bé yêu, sân thể thao đa năng, khu rừng thám hiểm, vườn thiên văn cho đến vườn nghệ thuật, La Pura đã “may đo” từng khu vực theo lứa tuổi và sở thích phát triển của trẻ. Không đơn thuần là khu vui chơi, đây còn là nơi các em được khơi gợi trí tưởng tượng, vận động thể chất, kết nối cộng đồng và sống trọn tuổi thơ.

Đặc biệt, 6 hồ bơi trẻ em nằm rải rác trong các cụm tòa nhà không chỉ mang đến lựa chọn vận động lành mạnh mà còn đảm bảo sự phân bố hợp lý, thuận tiện cho cư dân nhí ở bất kỳ block nào.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố “vui chơi”, La Pura hiểu rằng một môi trường sống thân thiện với trẻ em cần đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, sự gần gũi với thiên nhiên và yếu tố giáo dục tích hợp. Toàn bộ thiết kế cảnh quan và tiện ích tại La Pura đều tuân theo nguyên tắc hạn chế tối đa xe cơ giới trong nội khu, sử dụng vật liệu thân thiện với trẻ nhỏ, bề mặt mềm hóa và bố trí tầm nhìn rộng để phụ huynh dễ dàng quan sát con em.

Song song đó, chủ đầu tư còn hợp tác cùng VietKids – đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực phát triển không gian sáng tạo cho trẻ em nhằm vận hành và duy trì các hoạt động trải nghiệm, học tập, vui chơi xuyên suốt trong nội khu.

Cùng với kế hoạch phát triển trường học nội khu và phòng khám chuyên khoa nhi, La Pura hứa hẹn không chỉ là nơi cư trú, mà là nơi nuôi dưỡng, đồng hành và bảo vệ trẻ em từ thể chất đến tinh thần.

ĐẦU TƯ CHO CON – KHOẢN ĐẦU TƯ XỨNG ĐÁNG NHẤT

Trẻ em ngày nay đối mặt với nhiều áp lực hơn bao giờ hết, từ học tập căng thẳng, thiếu không gian chơi, tiếp xúc sớm với công nghệ... Bởi vậy, xu hướng “sống xanh, sống chậm” không chỉ dành cho người lớn, mà thực sự là món quà quý giá dành cho trẻ nhỏ.

Hiểu rõ điều này, La Pura đã được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái hiện đại, nơi mảng xanh len lỏi khắp mọi ngóc ngách, từ công viên trung tâm, hồ nước điều hòa, đến từng tầng cao trong khu căn hộ. Không khí trong lành, cây xanh che bóng, hạ tầng thân thiện với người đi bộ… tất cả tạo nên một môi trường lý tưởng để trẻ em phát triển tự nhiên, năng động, khỏe mạnh.

Thêm vào đó, với định hướng phát triển một cộng đồng cư dân văn minh, cùng giá trị sống và tri thức, La Pura mang đến một môi trường “chọn bạn mà chơi” đầy tích cực cho trẻ. Đó là nơi mà những đứa trẻ không chỉ lớn lên cùng nhau, mà còn học cách sẻ chia, hợp tác và truyền cảm hứng cho nhau mỗi ngày.

Hơn hết, người làm cha mẹ ai cũng mong muốn dành điều tốt nhất cho con. Và một nơi ở đúng nghĩa, nơi trẻ em có thể sống đúng với tuổi thơ của mình: không gò bó, không nguy hiểm, không áp lực – chính là món quà giá trị nhất. Trong một thị trường đầy cạnh tranh, La Pura không hẳn là lựa chọn đắt đỏ nhất, nhưng chắc chắn sẽ là lựa chọn thông minh và nhân văn nhất cho các gia đình có trẻ nhỏ.

La Pura nằm ở đâu? Dự án tọa lạc tại khu Đông Bắc TP.HCM, thuộc quy hoạch vùng phát triển đô thị sinh thái, thuận tiện kết nối các quận trung tâm và khu công nghệ cao.

Vì sao La Pura được xem là dự án thân thiện với trẻ em? La Pura có hơn 35 tiện ích “may đo” cho trẻ em theo từng độ tuổi, từ vườn thiên văn, khu rừng thám hiểm đến sân thể thao, hồ bơi và vườn hội họa.

La Pura có đảm bảo an toàn cho trẻ không? Rất an toàn. Nội khu hạn chế xe cơ giới, lối đi bộ thông thoáng, vật liệu thiết kế thân thiện và luôn có tầm nhìn giám sát từ phụ huynh.

La Pura có tiện ích giáo dục – y tế cho trẻ em không? Có. Chủ đầu tư tích hợp trường học nội khu và phòng khám nhi quốc tế, tạo điều kiện giáo dục và chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho cư dân nhí.

La Pura có phù hợp cho gia đình trẻ không? Hoàn toàn phù hợp. La Pura hướng đến cộng đồng gia đình hiện đại, có trẻ nhỏ, cần môi trường sống xanh, tiện nghi và phát triển toàn diện cho con cái.

Từ khóa:

La Pura

1

Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Du lịch

2

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Thế giới

3

Cùng Anh Trai “Say Hi” - Bộ đôi Sinh lời VIB đưa người dùng vào kỷ nguyên sinh lợi kép đến 9,3%

Tài chính

4

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Bất động sản

5

BAF và Muyuan cùng rót 12.000 tỷ xây dựng “chung cư nuôi heo” tại Việt Nam

Doanh nghiệp

