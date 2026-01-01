Giai đoạn 2026–2031, ưu tiên chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo tiếp theo, khoa học công nghệ lâu dài

“Từ nền kinh tế dựa vào nông nghiệp và gia công, muốn vươn lên nhóm thu nhập cao phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – ba động cơ tăng trưởng đồng thời”...

Ngày 10/1/2026, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; cùng các lãnh đạo trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, đại diện các ban Đảng Trung ương và bí thư, phó bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2025, phương châm nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo báo cáo, năm 2025 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, năm chuẩn bị trực tiếp cho Đại hội XIV của Đảng, đồng thời là năm đầu tiên Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ hoạt động theo mô hình tổ chức mới sau hợp nhất. Đảng ủy Bộ đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 57; 100% tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, gắn với chương trình hành động và trách nhiệm cụ thể của từng cấp ủy, người đứng đầu.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, khoa học, giảm từ 71 xuống còn 41 đơn vị (giảm 42%), đồng thời kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng, bảo đảm không có khoảng trống lãnh đạo.

Trong năm, Đảng ủy Bộ đã ban hành 107 nghị quyết chuyên đề; kiện toàn 27 tổ chức Đảng trực thuộc; chỉ định 69 cấp ủy viên; thẩm tra tiêu chuẩn chính trị cho hơn 1.000 lượt cán bộ, đảng viên; cấp hơn 3.000 thẻ đảng viên theo mẫu mới. Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030 được tổ chức thành công, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Hội nghị ghi nhận năm 2025, toàn ngành khoa học và công nghệ đạt nhiều kết quả nổi bật cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả. Doanh thu toàn ngành đạt trên 5 triệu tỷ đồng, tăng 25%, hoàn thành 122% kế hoạch; đóng góp ngân sách nhà nước 115.000 tỷ đồng, tăng 11%; đóng góp trực tiếp vào GDP khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 35%, hoàn thành 139% kế hoạch.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, phủ sóng 5G đạt trên 90% dân số, tốc độ Internet cố định và di động nằm trong nhóm cao trên thế giới, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số và xã hội số.

Định hướng phát triển giai đoạn mới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Từ nền kinh tế dựa vào nông nghiệp và gia công, muốn vươn lên nhóm thu nhập cao phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – ba động cơ tăng trưởng đồng thời”.

Bộ trưởng khẳng định lần đầu tiên ba lĩnh vực này được giao nhiệm vụ đóng góp 5% tăng trưởng GDP, tương đương 50% mục tiêu tăng trưởng hai con số; muốn làm được, điều quan trọng hàng đầu là đo lường được sự đóng góp, bởi "cái gì đo được thì mới quản lý và thúc đẩy được".

Trong giai đoạn 2026–2031, cần ưu tiên chuyển đổi số trước, đổi mới sáng tạo tiếp theo, khoa học công nghệ lâu dài, với tinh thần làm nhanh, làm quyết liệt, làm toàn diện, không làm nửa vời.

Cơ chế tài chính cũng được định hướng theo hướng đồng tài trợ giữa Nhà nước và doanh nghiệp, chuyển mạnh từ chi cho đầu vào sang đặt hàng, mua kết quả và thưởng theo hiệu quả thực tiễn.