Ngân hàng chiếm lĩnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2025

Chủ Nhật, 11/01/2026
Tùng Thư
11/01/2026, 00:13
Trong năm 2025, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chứng kiến sự áp đảo rõ rệt của nhóm ngân hàng, với tổng giá trị phát hành lên tới 397,5 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 67% tổng lượng phát hành mới toàn thị trường...
Trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng huy động vốn không theo kịp tín dụng, các ngân hàng thương mại đã đẩy mạnh phát hành trái phiếu như một kênh huy động vốn trung dài hạn, đồng thời củng cố bộ đệm an toàn tài chính.
Theo thống kê của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), năm 2025, các ngân hàng phát hành 397,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu trong nước để huy động vốn, chiếm hơn 67% tổng giá trị phát hành mới toàn thị trường trái phiếu doanh nghiệp, tăng 30,3% so với năm 2024, tương đương mức tăng 92,37 nghìn tỷ đồng.
Với phương thức phát hành riêng lẻ, kỳ hạn phát hành trung bình của ngành ngân hàng đạt 5,7 năm – cao nhất trong tất cả các nhóm ngành. Khi phát hành ra công chúng, kỳ hạn trung bình của ngân hàng còn cao hơn, lên tới 7,7 năm. Đối với phát hành ra quốc tế, kỳ hạn trung bình của ngân hàng là 4,3 năm, thấp hơn nhóm bất động sản.
Lãi suất phát hành trung bình của ngành ngân trong năm 2025 là 6,2%/năm, thấp hơn mặt bằng chung các ngành (7,2%/năm) và đáng kể so với nhóm bất động sản (10%/năm).
Tổng giá trị phát hành trái phiếu ra quốc tế trong năm 2025 đạt 825 triệu USD, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm ngân hàng chiếm 500 triệu USD và nhóm bất động sản chiếm 325 triệu USD.
Năm 2025, ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất là Techcombank (52,5 nghìn tỷ đồng), theo sau là ACB (36,4 nghìn tỷ đồng), OCB (37,2 nghìn tỷ đồng). Cùng đó, tổng giá trị trái phiếu ngân hàng phát hành ra quốc tế là 500 triệu USD, bao gồm HDBank (50 triệu USD), VPBank (300 triệu USD) và SeaBank (150 triệu USD).
Đứng thứ 2 là các doanh nghiệp bất động sản, với tổng giá trị phát hành trong năm 2025 đạt 137,95 nghìn tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2024 (+38,74 tỷ đồng), chiếm khoảng khoảng 23,4% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới trong năm 2025.
Trong đó, Vingroup và các công ty liên quan chiếm 35% tổng giá trị phát hành của ngành bao gồm Vingroup (25 nghìn tỷ đồng, 325 triệu USD) và Công ty Cổ phần Vinhomes (15 nghìn tỷ đồng).
Kỳ hạn phát hành trái phiếu bình quân của nhóm bất động sản năm 2025 như sau: phát hành riêng lẻ 4,4 năm; phát hành ra công chúng 10 năm; phát hành ra quốc tế 5 năm.
Xét trên toàn thị trường, năm 2025 ghi nhận 518 đợt phát hành mới với tổng giá trị phát hành đạt 590,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7% về số lượng đợt (+32 đợt) và tăng 26% về giá trị (+122,4 nghìn tỷ đồng) so với năm 2024. Như vậy, 91% giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới trong năm 2025 thuộc về nhóm ngành ngân hàng và bất động sản.
Tính đến cuối năm 2025, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành đạt khoảng 1,367 triệu tỷ đồng, tương đương 11,9% GDP năm 2024. Trong đó, 80,7% giá trị đang lưu hành thuộc nhóm ngành bất động sản và ngân hàng.
Tổng giá trị trái phiếu chậm thanh toán trong năm 2025 là 137,3 nghìn tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ, tương đương mức giảm 22,3 nghìn tỷ đồng. Trong số này, 62,5% là trái phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản. Vào ngày 25/6/2025, các trái chủ liên quan đến vụ án bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã được thanh toán hơn 7 nghìn tỷ đồng trong đợt đầu tiên, trên tổng số hơn 30 nghìn tỷ đồng trái phiếu bị chậm thanh toán.
Hoạt động mua lại trước hạn tiếp tục tăng. Tổng mệnh giá trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trong năm 2025 đạt 296,4 nghìn tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ, tương đương tăng 78,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn – một thành viên của Tập đoàn Hưng Thịnh, đã hoàn tất mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 4 nghìn tỷ đồng theo yêu cầu của trái chủ vào tháng 6/2025.
Thị trường thứ cấp có chuyển biến tích cực. Tổng giá trị giao dịch trong năm đạt 1,399 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với mức 1,084 triệu tỷ đồng của năm 2024. Giá trị giao dịch bình quân theo ngày đạt 5,6 nghìn tỷ đồng. Trái phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng và bất động sản chiếm 77% tổng giá trị giao dịch thứ cấp trong năm.
Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm 2026 ước tính khoảng 227 nghìn tỷ đồng, giảm 9,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2025. Tuy nhiên, trái phiếu đáo hạn của nhóm bất động sản trong năm 2026 tăng 13% so với cùng kỳ, lên mức 140 nghìn tỷ đồng, trong đó đỉnh đáo hạn rơi vào quý IV/2026.
Doanh nghiệp có giá trị đáo hạn lớn nhất là Tập đoàn Vingroup với 11,8 nghìn tỷ đồng, nếu tính cả các công ty liên quan, tổng giá trị đáo hạn lên tới 22,4 nghìn tỷ đồng. Tập đoàn Địa ốc NoVa và các công ty liên quan đứng thứ hai với tổng giá trị đáo hạn đạt 11,5 nghìn tỷ đồng.
