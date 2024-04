Cuộc thi “Hoa hậu AI” sẽ mở ra thời đại mới của kinh tế sáng tạo?

Sắp tới đây, cuộc thi Nhà sáng tạo AI Thế giới (WAICA) của Fanvue sẽ là nơi các “thí sinh” được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo sẽ tranh tài dựa trên vẻ đẹp và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Theo New York Post, Fanvue – nền tảng truyền thông xã hội duy nhất tích hợp tin nhắn, ghi chú thoại bằng công nghệ AI – đã công bố cuộc thi người đẹp “Hoa hậu AI”, nơi các "thí sinh" hoàn toàn ảo sẽ cạnh tranh cho tổng giải thưởng trị giá 20.000 USD.

Will Monange, đồng sáng lập Fanvue cho biết: "Hiện tại, lĩnh vực kinh tế sáng tạo là một thị trường vô cùng thú vị. "Miss AI" chỉ là một giải thưởng trong chương trình, và chúng tôi có chung tầm nhìn biến WAICA thành giải Oscar của lĩnh vực sáng tạo AI".

Ban giám khảo sẽ bao gồm chuyên gia tiếp thị người Anh Andrew Bloch và nhà báo, đồng thời là cựu giám khảo hoa hậu quốc tế Sally-Ann Fawcett. “Các thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên vẻ đẹp, công nghệ và sức ảnh hưởng của họ để có cơ hội giành được vương miện cao nhất. Mỗi giám khảo sẽ sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để đánh giá các thí sinh ở ba hạng mục cốt lõi”, thông báo của Fanvue nêu rõ.

Theo quy định, người tham gia phải được tạo 100% bằng AI và không có hạn chế nào đối với các công cụ được sử dụng. "Miss AI hoan nghênh các sáng tạo được tạo ra từ bất kỳ công cụ trí tuệ nhân tạo nào, cho dù đó là DeepAI, Midjourney hay công cụ của riêng bạn", quy định nêu rõ. Giải thưởng cao nhất giành cho người chiến thắng Miss AI là 5.000 USD tiền mặt cùng với quyền truy cập chương trình hỗ trợ của Imagine Education trị giá 3.000 USD và gói truyền thông trị giá hơn 5.000 USD. Các thí sinh đoạt giải Á hậu 1 và 2 cũng sẽ nhận từ 2.000 USD cùng các gói hỗ trợ đi kèm.

Bên cạnh các phần thi hình thể và trả lời câu hỏi ứng xử, sức ảnh hưởng đối với công chúng của các người đẹp AI cũng sẽ được đánh giá. “Sức ảnh hưởng xã hội của người đẹp AI sẽ được đánh giá dựa trên số lượng tương tác của họ với người hâm mộ, tốc độ yêu thích của khán giả và và việc họ sử dụng các nền tảng khác như Instagram”, Fanvue tuyên bố.

Trong hội đồng giám khảo cũng có sự xuất hiện của hai người mẫu AI có tầm ảnh hưởng bậc nhất hiện nay là siêu mẫu Aitana Lopez và Emily Pellegrini. Xuất hiện cuối năm ngoái, người mẫu ảo tóc hồng Aitana Lopez, “đứa con tinh thần” của hãng truyền thông Tây Ban Nha The Clueless, nhanh chóng nổi tiếng. Ban đầu, cô đem về khoảng 1.100 USD, nhưng sau đó đạt 11.000 USD mỗi tháng nhờ xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, cũng như làm gương mặt đại diện cho Big, công ty thực phẩm chức năng và sản phẩm bổ sung trong tập luyện thể thao.

Một điều khiến Aitana trở nên khác biệt so với những người mẫu AI khác là vẻ ngoài vô cùng giống người thật. Phía The Clueless đã nỗ lực bổ sung khuyết điểm về diện mạo cho Aitana bằng cách thêm những nếp nhăn hay làn da không quá mịn màng. Aitana Lopez đã thành công đến mức các nhà thiết kế The Clueless quyết định tạo ra một mô hình ảo thứ hai có tên Maia có tính cách "nhút nhát hơn một chút". Cả hai đều chứa ký tự "ai", tức liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

The Clueless cho biết công ty đã nhận nhiều lời đề nghị từ các thương hiệu nổi tiếng, yêu cầu phát triển người mẫu ảo riêng giống Aitana và Maia nhưng được cá nhân hóa nhiều hơn. "Họ muốn hình ảnh đại diện cho thương hiệu của họ, không cần là người thật, nhưng phải phục vụ liên tục, không hủy hợp đồng hoặc chịu những tính cách 'bất thường'", đại diện The Clueless nói thêm.

Tương tự, người mẫu ảo gốc Ý Emily Pellegrini trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng nhờ vào nhan sắc và lối sống sang trọng mà cô chia sẻ trên Instagram, với hơn 200.000 người theo dõi. Thân hình chuẩn đầy quyến rũ, đôi mắt nâu và mái tóc màu hạt dẻ, mỗi bài đăng của người đẹp AI này thu hút hàng ngàn lượt tương tác.

Được biết, người sáng tạo ra mẫu ảo này đã kiếm được gần 10.000 USD chỉ sau 6 tuần đăng tải trên nền tảng sáng tạo nội dung Fanvue. Giải thích về thành công của mình, người tạo ra Emily chia sẻ với Daily Mail rằng: "Tôi đã hỏi Chat GPT rằng mẫu hình cô gái trong mơ của cánh đàn ông là gì và nó nói rằng đó là một cô gái có mái tóc nâu thướt tha và đôi chân dài quyến rũ. Vậy nên tôi đã tạo ra chính xác một cô gái như vậy".

Ngoài Emily, người sáng tạo của cô cũng phát triển một tài khoản khác, giống như "chị gái" của Emily, mang tên Fiona Pellegrini, với lượt đăng ký trên 30.000 người theo dõi chỉ sau vài tuần. Theo Công ty Dữ liệu thị trường và người tiêu dùng Statista, thị trường toàn cầu về thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) ước tính đã đạt quy mô 30,7 tỷ USD trong năm 2023, còn năm nay con số dự kiến là 45 tỷ USD.

Theo Nikkei Asia, châu Á được kỳ vọng sẽ dẫn đầu tăng trưởng trong lĩnh vực này do Gen Z là nhóm người sử dụng internet lớn nhất. Theo IIMedia Research, trong số 80% cư dân mạng trẻ tuổi ở một số quốc gia Đông Á theo dõi những người nổi tiếng trực tuyến, hơn 60% theo dõi các thần tượng ảo, với hơn một nửa chi tiêu khoảng 75 USD một tháng cho các giao dịch mua liên quan.

Đáng chú ý, trong năm 2023, doanh thu từ “người ảo” khu vực Đông Á chiếm hơn 11% tổng lĩnh vực thương mại điện tử. Những công ty lớn như Baidu, Tencent và Alibaba đang đổi mới công nghệ nhân bản AI, và thậm chí cả Xiaoice cũng đã công bố một dự án nhằm mục đích nhân bản AI của Influencer và người nổi tiếng.

Danae Mercer Ricci, một diễn giả về sức khỏe phụ nữ, gần đây đã viết trên Instagram: "Gần đây, các cô gái AI đã xuất hiện trên khắp mạng xã hội. Họ trẻ trung, xinh đẹp và đang làm những điều "có thật" - chẳng hạn như đi tập gym hoặc uống thực phẩm chức năng... Nếu như thế hệ trước theo đuổi hình ảnh như những người mẫu trên tạp chí, thì thế hệ sắp tới sẽ phải cạnh tranh với sự hoàn hảo được tạo ra bằng máy tính trên các nền tảng mạng xã hội. Chúng ta chưa tìm ra cách để giải quyết vấn đề này, nhưng ít nhất chúng ta nên nắm rõ thông tin và xu hướng".

WAICA dự kiến sẽ nhận bài dự thi “hoa hậu AI” bắt đầu từ nay, tất cả các bài dự thi đăng ký đều miễn phí. 10 thí sinh vào chung kết sẽ được công bố vào ngày 10/5, đêm chung kết diễn ra vào cuối tháng 5. Bài dự thi phải hoàn toàn được tạo bằng AI, cuộc thi không chấp nhận deepfake - video người thật được chỉnh sửa khuôn mặt bằng kỹ thuật số.