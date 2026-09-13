Khuyến nghị từ cơ quan Bảo hiểm xã hội với người tham gia Bảo hiểm y tế

Người tham gia có thể gia hạn thẻ BHYT qua nhiều kênh: vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam: lựa chọn dịch vụ “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”. Người tham gia kê khai thông tin theo yêu cầu, sau khi thanh toán trực tuyến thành công, người tham gia nhận biên lai điện tử, thông báo kết quả và thẻ BHYT theo phương thức đã đăng ký.

Người tham gia có thể thực hiện đóng tiền gia hạn thẻ BHYT trực tuyến trên ứng dụng của 04 ngân hàng: Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Công Thương Việt Nam (VietinBank); Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Trên ứng dụng ngân hàng, người tham gia lựa chọn dịch vụ thanh toán BHXH/BHYT, thực hiện theo hướng dẫn; kiểm tra kỹ thông tin người tham gia, thời gian gia hạn và số tiền phải đóng trước khi xác nhận giao dịch. Sau khi thanh toán thành công, nên lưu lại chứng từ hoặc mã giao dịch để tra cứu, đối chiếu khi cần.

Cơ quan BHXH (Bộ Tài chính) khuyến nghị người dân thường xuyên theo dõi, kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức, trong đó có ứng dụng VssID. Ảnh: Hạnh Vân

Gia hạn qua cơ quan BHXH hoặc Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng BHXH, BHYT, người tham gia có thể đến cơ quan BHXH hoặc tổ chức hỗ trợ gần nhất để được hướng dẫn và thực hiện đóng BHYT. Khi nộp tiền, cần nhận và lưu biên lai/chứng từ thu tiền, kiểm tra các thông tin liên quan đến người tham gia, số tiền và kỳ đóng.

Người tham gia BHYT có thể theo dõi, kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức sau gồm: ứng dụng VssID - BHXH số; Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam: truy cập baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Tra cứu trực tuyến” → “Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT”; ứng dụng VNeID: trường hợp thông tin BHYT đã được tích hợp, người dùng vào “Ví giấy tờ”, chọn “Thẻ BHYT” để kiểm tra thông tin thẻ.

Người dân cũng có thể gọi tới Tổng đài Chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam 1900 9068 hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH để được hỗ trợ tra cứu, đối chiếu khi thông tin chưa được cập nhật hoặc có dấu hiệu chưa chính xác.

BHXH Việt Nam khuyến nghị khi phát hiện dữ liệu chưa được cập nhật hoặc không khớp với chứng từ đã nộp, cần giữ lại biên lai, chứng từ/mã giao dịch và liên hệ ngay với nơi đã tiếp nhận tiền hoặc cơ quan BHXH để được kiểm tra, xử lý. Việc phát hiện sớm vướng mắc giúp hạn chế nguy cơ gián đoạn giá trị sử dụng thẻ và bảo đảm đầy đủ quyền lợi khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.