Việt Nam trước làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu

Với chủ đề xoay quanh tương lai ngành công nghiệp sản xuất, chương trình tập trung vào những vấn đề đang tác động trực tiếp tới năng lực cạnh tranh của Việt Nam: thu hút các ngành công nghiệp giá trị cao, phát triển doanh nghiệp nội địa, nâng cao năng lực công nghiệp hỗ trợ và ứng dụng AI, tự động hóa trong sản xuất.

Đáng chú ý, câu chuyện không chỉ nằm ở việc thu hút thêm các nhà máy, mà là làm thế nào để Việt Nam giữ lại nhiều hơn giá trị gia tăng, hình thành hệ sinh thái sản xuất và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong ngày thứ hai, hội nghị tiếp tục tập trung vào những xu hướng có khả năng định hình ngành sản xuất Việt Nam trong thập kỷ tới, từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, nhà máy thông minh, AI và tự động hóa, đến chiến lược “China + 1” và vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng châu Á.

Đây cũng là bài toán đặt ra đối với chính sách công nghiệp: làm thế nào để dòng vốn FDI không chỉ tạo ra năng lực sản xuất, mà còn tạo sức lan tỏa về công nghệ, quản trị, nhân lực và kết nối với doanh nghiệp Việt Nam.