Huế đánh thức kinh tế đêm từ không gian di sản

Thành phố Huế đang xây dựng Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phát triển kinh tế đêm tại các không gian di sản được xác định là một hướng đi quan trọng, nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch, dịch vụ và nguồn thu cho địa phương.

Trước mắt, thành phố Huế tập trung nghiên cứu khai thác kinh tế đêm tại Đại Nội, sau đó từng bước mở rộng sang những khu vực có tiềm năng. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đặt mục tiêu triển khai các hoạt động kinh tế đêm tại Đại Nội trong quý quý 4 năm 2026.

Để chuẩn bị, các đơn vị đang nghiên cứu phương án chiếu sáng nghệ thuật, chỉnh trang cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các không gian trải nghiệm phù hợp. Thành phố cũng kêu gọi doanh nghiệp, nghệ nhân và các đối tác tham gia đầu tư, tổ chức và vận hành các dịch vụ về đêm.

Theo định hướng, kinh tế đêm tại Đại Nội sẽ không chỉ dừng ở việc tham quan di sản, mà hướng tới hình thành chuỗi sản phẩm kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và giải trí. Các chương trình âm nhạc, nghệ thuật đương đại, biểu diễn đường phố và sản phẩm dành cho giới trẻ được nghiên cứu nhằm tạo thêm những sản phẩm đặc trưng, có khả năng thu hút du khách.

Hoạt động âm nhạc, nghệ thuật đương đại được nghiên cứu để tạo thêm sản phẩm dành cho du khách trẻ. Ảnh: UBND TP Huế

Đặc biệt, thành phố định hướng các hoạt động kinh tế đêm phải được tổ chức thường xuyên, quanh năm, thay vì chỉ tập trung vào một số mùa hoặc sự kiện. Việc này được kỳ vọng góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và tạo thêm sức sống cho đô thị Huế sau thời điểm các điểm tham quan ban ngày đóng cửa.

Một trong những ý tưởng đang được nghiên cứu là tổ chức các hoạt động âm nhạc đường phố về đêm gắn với chuỗi sự kiện Countdown cuối năm. Thay vì chỉ diễn ra trong một đêm, các hoạt động có thể được kéo dài trong nhiều ngày, tạo không khí lễ hội và thêm lựa chọn vui chơi cho người dân, du khách.

Việc khai thác Đại Nội về đêm được yêu cầu bảo đảm giới hạn không gian, kiểm soát chặt hoạt động dịch vụ và không ảnh hưởng đến công tác bảo tồn di sản. Thành phố dự kiến vừa xây dựng đề án, vừa lựa chọn những nội dung có đủ điều kiện để thí điểm có kiểm soát, qua đó đánh giá hiệu quả và hoàn thiện mô hình.

Qua phát triển kinh tế đêm, Huế hướng tới khai thác hiệu quả hơn giá trị di sản, hình thành các sản phẩm văn hóa có khả năng thương mại hóa, mở rộng nguồn thu ngoài vé tham quan và đưa văn hóa trở thành nguồn lực đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội.