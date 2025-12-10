Luật Bảo hiểm tiền gửi sửa đổi có hiệu lực từ 1/5/2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Sáng 10/12/2025, Quốc hội chính thức thông qua Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành 94,71%...
Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật gồm 8 chương, 41 điều, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong khung pháp lý điều chỉnh hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam.
Trước đó, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng) được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền) trình bày báo cáo tóm tắt tiếp thu, chỉnh lý và giải trình dự thảo Luật.
Báo cáo này phản ánh việc tiếp thu ý kiến thảo luận của đại biểu tại tổ và hội trường, cũng như các ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính – Ngân sách.
Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) gồm 8 chương, 41 điều, bổ sung nhiều nội dung quan trọng nhằm tăng cường minh bạch, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước và đảm bảo tính khả thi trong triển khai, có hiệu lực từ ngày 01/5/2026.
Chính phủ cũng đã làm rõ một số nội dung được đại biểu quan tâm như: việc chia sẻ thông tin tiền gửi của khách hàng cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi; chính sách vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước; quyền cho vay đặc biệt của tổ chức bảo hiểm tiền gửi; cũng như các biện pháp xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, Dự thảo Luật đã được Bộ Tư pháp phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát kỹ về thể thức, ngôn ngữ và kỹ thuật văn bản, đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.
Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) đã được điều chỉnh ở một số nội dung quan trọng. Cụ thể, Luật bổ sung quy định yêu cầu các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải công khai thông tin trên trang thông tin điện tử (Điều 16). Đồng thời, trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được làm rõ, phù hợp với quy định của Luật và các văn bản pháp luật liên quan.
Ngoài ra, quy định giao Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đã được lược bỏ; việc hướng dẫn sau này sẽ căn cứ theo thẩm quyền đã được quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Luật sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/5/2026, tạo điều kiện để các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ cho việc triển khai trong thực tế.
Theo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ được tự xác định doanh thu hàng năm để kê khai và nộp thuế. Quy định mới này giúp đơn giản hóa thủ tục; tạo thuận lợi cho quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế…
Loạt giải thưởng tại “Mastercard Customer Forum 2025” một lần nữa cho thấy chiến lược thẻ tín dụng của VPBank đang đi đúng hướng: mở rộng quy mô khách hàng, nâng cấp trải nghiệm và liên tục đổi mới công nghệ để tạo giá trị thực chất cho người dùng.
Theo Nghị quyết số 397/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu tất cả các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội lớn cùng cơ quan báo chí, truyền hình ký cam kết không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hay xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...
Dự báo về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể tăng lãi suất trong năm 2026 đang tạo ra áp lực mất giá đáng kể lên đồng USD, giữa lúc đồng bạc xanh vốn đã suy yếu rõ rệt trong năm nay...
Trong 11 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 420.634 tỷ đồng, vượt dự toán năm và tăng 9% so với cùng kỳ 2024. Dù tháng 11 có mức thu giảm nhẹ do trị giá xuất nhập khẩu suy giảm nhưng cán cân thương mại vẫn duy trì thặng dư 1,13 tỷ USD...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: