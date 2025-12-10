Luật Bảo hiểm tiền gửi sửa đổi có hiệu lực từ 1/5/2026

Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật gồm 8 chương, 41 điều, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong khung pháp lý điều chỉnh hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam.

Trước đó, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng) được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền) trình bày báo cáo tóm tắt tiếp thu, chỉnh lý và giải trình dự thảo Luật.

Báo cáo này phản ánh việc tiếp thu ý kiến thảo luận của đại biểu tại tổ và hội trường, cũng như các ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính – Ngân sách.

Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) gồm 8 chương, 41 điều, bổ sung nhiều nội dung quan trọng nhằm tăng cường minh bạch, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước và đảm bảo tính khả thi trong triển khai, có hiệu lực từ ngày 01/5/2026.

Chính phủ cũng đã làm rõ một số nội dung được đại biểu quan tâm như: việc chia sẻ thông tin tiền gửi của khách hàng cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi; chính sách vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước; quyền cho vay đặc biệt của tổ chức bảo hiểm tiền gửi; cũng như các biện pháp xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, Dự thảo Luật đã được Bộ Tư pháp phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát kỹ về thể thức, ngôn ngữ và kỹ thuật văn bản, đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.

Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm Tiền gửi (sửa đổi) với 94,71% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) đã được điều chỉnh ở một số nội dung quan trọng. Cụ thể, Luật bổ sung quy định yêu cầu các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải công khai thông tin trên trang thông tin điện tử (Điều 16). Đồng thời, trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được làm rõ, phù hợp với quy định của Luật và các văn bản pháp luật liên quan.

Ngoài ra, quy định giao Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đã được lược bỏ; việc hướng dẫn sau này sẽ căn cứ theo thẩm quyền đã được quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Luật sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/5/2026, tạo điều kiện để các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ cho việc triển khai trong thực tế.