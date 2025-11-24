Maison Grand ra mắt căn hộ mẫu “Everyday Resort” giữa trung tâm đô thị cảng Phú Mỹ

Làn sóng dịch chuyển dân cư và dòng vốn đổ về Phú Mỹ đang định hình nhu cầu an cư – đầu tư theo chuẩn mới, đặc biệt tại khu vực trung tâm cảng biển quốc tế. Những chuyển động này tạo ra khoảng trống đáng kể về sản phẩm nhà ở đúng tiêu chuẩn, mở ra cơ hội cho những dự án có năng lực đáp ứng nhu cầu ngày càng rõ nét của cộng đồng chuyên gia.

Những năm gần đây, Phú Mỹ trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ kinh tế với vai trò đô thị cảng chủ lực, quy tụ hệ sinh thái logistics, công nghiệp nặng và năng lượng. Cùng với sự mở rộng của các khu công nghiệp, lượng kỹ sư, quản lý cấp cao và chuyên gia quốc tế làm việc tại khu vực này tăng đều qua từng năm. Nhu cầu về nhà ở tiêu chuẩn theo đó tăng mạnh, đặc biệt là nhu cầu dành cho nhóm cư dân ưu tiên pháp lý minh bạch, tiện nghi đầy đủ và môi trường sống cân bằng.

Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ được phát triển bài bản ngay tại trung tâm đô thị cảng vẫn còn khá hạn chế. Đây chính là điểm khiến thị trường Phú Mỹ dù giàu tiềm năng nhưng chưa đáp ứng đủ yêu cầu sống ngày càng khắt khe của lực lượng chuyên gia. Trong bối cảnh đó, Maison Grand được xem như một trong những dự án tiên phong xuất hiện đúng lúc, bước vào khoảng trống nguồn cung đạt chuẩn còn đang bỏ ngỏ.

VỊ TRÍ VÀ HẠ TẦNG TẠO LỢI THẾ CẠNH TRANH

Maison Grand nằm tại trung tâm đô thị cảng biển quốc tế của khu vực, nơi giao cắt ba trục kết nối quan trọng gồm đường biển, đường bộ và hàng không. Cấu trúc kết nối này thường được ví như tam giác “Air – Sea – Gate”, thể hiện vị thế giao thương hiếm có của Phú Mỹ trong tương lai gần.

Maison Grand nằm tại trung tâm đô thị cảng Phú Mỹ - điểm giao tam giác kết nối Air – Sea – Gate của.

Hạ tầng nơi đây đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đang được triển khai với mục tiêu thông xe trong hai năm tới, kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm công nghiệp – cảng biển ra các khu đô thị và vùng vệ tinh. Sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn một dự kiến đưa vào vận hành năm 2026, tạo thêm cửa ngõ hàng không quan trọng của TP.HCM.

Song song đó, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành và các tuyến quốc lộ đang được mở rộng, củng cố mạng lưới giao thông liên vùng. Sự hoàn thiện đồng bộ của các tuyến kết nối giúp Phú Mỹ trở thành trung tâm giao thương mới, đồng thời nâng tầm giá trị các dự án nằm tại vị trí lõi như Maison Grand.

SỨC HẤP DẪN TỪ CHÍNH SÁCH RÕ RÀNG, MỨC GIÁ CẠNH TRANH

Việc Maison Grand mở bán giai đoạn mới đồng thời ra mắt căn hộ mẫu cho giai đoạn này đã thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng ưu tiên an cư lâu dài và đầu tư bền vững. Chính sách hiện hành bao gồm việc tặng gói nội thất hoàn thiện mang phong cách Nhật Bản từ Anabuki ID, nhấn mạnh tinh thần mộc mạc, tối giản và bền vững. Mức giá từ 33 triệu đồng mỗi mét vuông được xem là cạnh tranh trong bối cảnh giá nhà tại các đô thị công nghiệp đang tăng theo nhu cầu của lực lượng lao động chất lượng cao.

Độ hoàn thiện về pháp lý và tiện ích giúp dự án mở ra cơ hội khai thác đa dạng cho khách hàng. Không chỉ phục vụ nhu cầu an cư, các căn hộ tại đây còn phù hợp với mục tiêu cho thuê dài hạn khi Phú Mỹ đang chứng kiến nhu cầu lưu trú tăng ổn định theo tốc độ phát triển của các khu công nghiệp và cảng nước sâu.

CĂN HỘ MẪU MỚI “EVERYDAY RESORT”: TÁI HIỆN TINH THẦN NGHỈ DƯỠNG TẠI GIA

Điểm nhấn trong lần giới thiệu mới của Maison Grand là căn hộ mẫu mang cảm hứng “Everyday Resort”, một cách tiếp cận hướng đến việc đưa tinh thần nghỉ dưỡng vào không gian sống mỗi ngày. Thay vì chỉ chú trọng vào công năng, căn hộ được tạo dựng từ bố cục, ánh sáng và chất liệu nhằm gợi lên ba sắc thái cảm xúc: lãng mạn, tràn đầy sinh khí và thư thái.

Maison Grand ra mắt căn hộ mẫu mới mang cảm hứng “Everyday Resort”

Không gian mang sắc thái lãng mạn được thể hiện qua ánh sáng ấm, tông màu dịu và các chi tiết trang trí tiết chế, tạo cảm giác đầm ấm và gắn kết cho các gia đình sau một ngày làm việc bận rộn. Khu vực bếp và bàn ăn lại hướng đến sự năng động, với thiết kế mở và liền mạch, giúp các thành viên tương tác tự nhiên và thoải mái hơn. Ban công và những góc thư giãn được xử lý theo tinh thần “healing”, sử dụng chất liệu tự nhiên và cách bày biện tối giản, gợi hình ảnh một góc nghỉ nhỏ giữa nhịp sống công nghiệp.

Phòng khách được bố trí như một lounge resort với ánh sáng tự nhiên và không gian mở tạo cảm giác thoáng đãng. Phòng ngủ lấy cảm hứng từ các suite khách sạn, đề cao sự yên tĩnh và riêng tư. Toàn bộ ý tưởng “Everyday Resort” hướng đến việc biến mỗi lần trở về nhà thành một khoảng nghỉ nhẹ nhàng, mang lại sự cân bằng cho những cư dân theo đuổi chất lượng sống chỉn chu.

Với vị trí chiến lược trong tam giác kết nối Air – Sea – Gate, cùng thiết kế hướng đến cộng đồng chuyên gia và chính sách mở bán phù hợp, Maison Grand đang trở thành biểu tượng an cư – đầu tư mới của Phú Mỹ. Trong bối cảnh đô thị cảng này tăng tốc để trở thành trung tâm giao thương năng động, sự xuất hiện của những dự án tiên phong được kỳ vọng sẽ góp phần định hình chuẩn sống mới cho cộng đồng cư dân trong tương lai.