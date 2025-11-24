Maison Grand ra mắt căn hộ mẫu “Everyday Resort” giữa trung tâm đô thị cảng Phú Mỹ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 24/11/2025
Khánh Huyền
24/11/2025, 12:55
Làn sóng dịch chuyển dân cư và dòng vốn đổ về Phú Mỹ đang định hình nhu cầu an cư – đầu tư theo chuẩn mới, đặc biệt tại khu vực trung tâm cảng biển quốc tế. Những chuyển động này tạo ra khoảng trống đáng kể về sản phẩm nhà ở đúng tiêu chuẩn, mở ra cơ hội cho những dự án có năng lực đáp ứng nhu cầu ngày càng rõ nét của cộng đồng chuyên gia.
Những năm gần đây, Phú Mỹ trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ kinh tế với vai trò đô thị cảng chủ lực, quy tụ hệ sinh thái logistics, công nghiệp nặng và năng lượng. Cùng với sự mở rộng của các khu công nghiệp, lượng kỹ sư, quản lý cấp cao và chuyên gia quốc tế làm việc tại khu vực này tăng đều qua từng năm. Nhu cầu về nhà ở tiêu chuẩn theo đó tăng mạnh, đặc biệt là nhu cầu dành cho nhóm cư dân ưu tiên pháp lý minh bạch, tiện nghi đầy đủ và môi trường sống cân bằng.
Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ được phát triển bài bản ngay tại trung tâm đô thị cảng vẫn còn khá hạn chế. Đây chính là điểm khiến thị trường Phú Mỹ dù giàu tiềm năng nhưng chưa đáp ứng đủ yêu cầu sống ngày càng khắt khe của lực lượng chuyên gia. Trong bối cảnh đó, Maison Grand được xem như một trong những dự án tiên phong xuất hiện đúng lúc, bước vào khoảng trống nguồn cung đạt chuẩn còn đang bỏ ngỏ.
Maison Grand nằm tại trung tâm đô thị cảng biển quốc tế của khu vực, nơi giao cắt ba trục kết nối quan trọng gồm đường biển, đường bộ và hàng không. Cấu trúc kết nối này thường được ví như tam giác “Air – Sea – Gate”, thể hiện vị thế giao thương hiếm có của Phú Mỹ trong tương lai gần.
Hạ tầng nơi đây đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đang được triển khai với mục tiêu thông xe trong hai năm tới, kỳ vọng rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm công nghiệp – cảng biển ra các khu đô thị và vùng vệ tinh. Sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn một dự kiến đưa vào vận hành năm 2026, tạo thêm cửa ngõ hàng không quan trọng của TP.HCM.
Song song đó, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức – Long Thành và các tuyến quốc lộ đang được mở rộng, củng cố mạng lưới giao thông liên vùng. Sự hoàn thiện đồng bộ của các tuyến kết nối giúp Phú Mỹ trở thành trung tâm giao thương mới, đồng thời nâng tầm giá trị các dự án nằm tại vị trí lõi như Maison Grand.
Việc Maison Grand mở bán giai đoạn mới đồng thời ra mắt căn hộ mẫu cho giai đoạn này đã thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng ưu tiên an cư lâu dài và đầu tư bền vững. Chính sách hiện hành bao gồm việc tặng gói nội thất hoàn thiện mang phong cách Nhật Bản từ Anabuki ID, nhấn mạnh tinh thần mộc mạc, tối giản và bền vững. Mức giá từ 33 triệu đồng mỗi mét vuông được xem là cạnh tranh trong bối cảnh giá nhà tại các đô thị công nghiệp đang tăng theo nhu cầu của lực lượng lao động chất lượng cao.
Độ hoàn thiện về pháp lý và tiện ích giúp dự án mở ra cơ hội khai thác đa dạng cho khách hàng. Không chỉ phục vụ nhu cầu an cư, các căn hộ tại đây còn phù hợp với mục tiêu cho thuê dài hạn khi Phú Mỹ đang chứng kiến nhu cầu lưu trú tăng ổn định theo tốc độ phát triển của các khu công nghiệp và cảng nước sâu.
Điểm nhấn trong lần giới thiệu mới của Maison Grand là căn hộ mẫu mang cảm hứng “Everyday Resort”, một cách tiếp cận hướng đến việc đưa tinh thần nghỉ dưỡng vào không gian sống mỗi ngày. Thay vì chỉ chú trọng vào công năng, căn hộ được tạo dựng từ bố cục, ánh sáng và chất liệu nhằm gợi lên ba sắc thái cảm xúc: lãng mạn, tràn đầy sinh khí và thư thái.
Không gian mang sắc thái lãng mạn được thể hiện qua ánh sáng ấm, tông màu dịu và các chi tiết trang trí tiết chế, tạo cảm giác đầm ấm và gắn kết cho các gia đình sau một ngày làm việc bận rộn. Khu vực bếp và bàn ăn lại hướng đến sự năng động, với thiết kế mở và liền mạch, giúp các thành viên tương tác tự nhiên và thoải mái hơn. Ban công và những góc thư giãn được xử lý theo tinh thần “healing”, sử dụng chất liệu tự nhiên và cách bày biện tối giản, gợi hình ảnh một góc nghỉ nhỏ giữa nhịp sống công nghiệp.
Phòng khách được bố trí như một lounge resort với ánh sáng tự nhiên và không gian mở tạo cảm giác thoáng đãng. Phòng ngủ lấy cảm hứng từ các suite khách sạn, đề cao sự yên tĩnh và riêng tư. Toàn bộ ý tưởng “Everyday Resort” hướng đến việc biến mỗi lần trở về nhà thành một khoảng nghỉ nhẹ nhàng, mang lại sự cân bằng cho những cư dân theo đuổi chất lượng sống chỉn chu.
Với vị trí chiến lược trong tam giác kết nối Air – Sea – Gate, cùng thiết kế hướng đến cộng đồng chuyên gia và chính sách mở bán phù hợp, Maison Grand đang trở thành biểu tượng an cư – đầu tư mới của Phú Mỹ. Trong bối cảnh đô thị cảng này tăng tốc để trở thành trung tâm giao thương năng động, sự xuất hiện của những dự án tiên phong được kỳ vọng sẽ góp phần định hình chuẩn sống mới cho cộng đồng cư dân trong tương lai.
Luật Đất đai năm 2024 đã quy định 31 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp dự án trọng điểm, có vai trò tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lại chưa có quy định được Nhà nước thu hồi đất…
Dựa trên diễn biến thị trường và số lượng thương vụ tiềm năng, dự báo đầu tư vào thị trường khách sạn Việt Nam năm 2025 sẽ tăng từ 100 triệu USD lên 125 triệu USD, thể hiện niềm tin vào nền tảng tăng trưởng vững chắc và sức hút ngày càng lớn của dòng vốn trong nước và quốc tế…
“The Moment of Legacy” đánh dấu thời khắc vinh danh sự hiện diện trọn vẹn của hai chuẩn mực sống hàng hiệu - Marriott và JW Marriott - đã đi vào vận hành tại dự án Grand Marina, Saigon. Sự kiện góp phần khẳng định giá trị thực tế của phong cách sống “hàng hiệu” mà Masterise Homes hiện thực hóa thành công ngay giữa lõi trung tâm TP.HCM.
Sự cộng hưởng của tăng trưởng kinh tế, pháp lý thông suốt, FDI tích cực, tín dụng ổn định và hạ tầng bứt phá tạo nền tảng vững chắc giúp thị trường bất động sản Hà Nội duy trì đà tăng trưởng ổn định, trong khi TP.Hồ Chí Minh bước vào chu kỳ tăng tốc mới sau giai đoạn trầm lắng.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đã có 15 bộ, ngành, 25 địa phương, 13 tập đoàn, tổng công ty gửi đăng ký các dự án, công trình khánh thành, khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng cộng 198 dự án, công trình, tổng vốn đầu tư trên 980.000 tỷ đồng.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: