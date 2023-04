Marta Ortega đã giúp Inditex tăng trưởng doanh thu vượt xa H&M

Theo tờ WWD, doanh số bán hàng của tập đoàn trong quý 4/2022 đã tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái lên 9,5 tỷ euro khi lưu lượng truy cập tiếp tục ổn định trên toàn thế giới. Nhìn chung vào năm 2022, doanh số bán hàng đã tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 32,6 tỷ euro. Tính theo đồng tiền không đổi, doanh số bán hàng tăng 18%, trong khi thu nhập ròng tăng 27% lên 4,1 tỷ euro trong cả năm.

Kết quả kinh doanh của Inditex đã vượt quá con số trước đại dịch của công ty và bất chấp việc công ty tăng giá trong suốt cả năm để theo kịp lạm phát. Inditex cũng sở hữu thương hiệu Massimo Dutti cao cấp, Pull&Bear trẻ trung, Bershka và Stradivarius bình dân, cũng như thương hiệu nội y và kính mắt Oysho.

“Sức mạnh của mô hình của chúng tôi là rất đáng chú ý bất chấp một môi trường đầy thách thức. Giám đốc điều hành Óscar García Maceiras nói với các nhà phân tích sau khi phát hành báo cáo tài chính. Ông Macieras đã giới thiệu các bộ sưu tập hợp thời trang của công ty và lượng hàng bán ra của các thương hiệu. “Đây là động lực chính khiến doanh thu, lợi nhuận trước thuế và thu nhập ròng của Inditex đạt mức cao lịch sử”.

Inditex đã vượt qua H&M, công ty cũng đã công bố số liệu sơ bộ về doanh số bán hàng quý đầu tiên của năm tài chính 2023. Trong quý cuối cùng của năm tài chính 2022, lợi nhuận hoạt động của H&M lao dốc gần 87% so với năm trước. Năm tài chính của H&M được tính từ ngày 1/12 đến ngày 30/11 năm sau. Lợi nhuận hoạt động trong quý 4 tài chính của tập đoàn bán lẻ thời trang lớn thứ 2 thế giới đạt 821 triệu krona (tương đương 79,7 triệu USD), giảm mạnh so với mức 6,26 tỷ krona cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận của H&M cũng thua xa mức dự báo 3,67 tỷ krona của các nhà phân tích được Refinitiv khảo sát trước đó.

Năm 2022, Inditex được hưởng lợi từ việc người mua sắm quay trở lại cửa hàng.

"Lợi nhuận sụt giảm trong quý 4 so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do các yếu tố tiêu cực bên ngoài, lợi nhuận hoạt động tại Nga bốc hơi, chi phí một lần (one-time cost) của chương trình chi phí và hiệu quả", H&M khẳng định trong một tuyên bố. Bà Helena Helmersson, Giám đốc điều hành H&M cho biết hãng thiệt hại khoảng 5 tỷ krona do dừng kinh doanh tại Nga; chi phí nguyên liệu thô, vận chuyển hàng hóa và nhiên liệu tăng cao; tác động từ việc chuyển đổi tiền tệ và tái cơ cấu. Hơn nữa, theo bà, thay vì chuyển toàn bộ chi phí cho khách hàng, H&M chọn "củng cố hơn nữa vị thế của mình trên thị trường".

Trong khi đó, năm 2022, Inditex được hưởng lợi từ việc người mua sắm quay trở lại cửa hàng, với doanh số bán hàng tại cửa hàng tăng 23% do lượng khách hàng tăng lên. Công ty lưu ý rằng sự tăng trưởng doanh số bán hàng này diễn ra mặc dù đã đóng cửa 514 cửa hàng ở Nga và 82 cửa hàng ở Ukraine. Điều đó dẫn đến số lượng cửa hàng của công ty trên toàn cầu giảm đi 10%, nhưng doanh số bán hàng trên mỗi cửa hàng lại tăng lên.

Đồng thời, doanh số bán hàng trực tuyến vẫn tiếp tục tăng trong thời bình thường mới, từ 4% lên 7,8 tỷ euro vào năm 2022, đánh dấu mức tăng gấp hai lần so với con số của năm 2019. Chia theo thương hiệu, doanh thu tại Zara tăng 21%, Pull&Bear tăng 15%, Bershka 10%, Stradivarius 13%... Theo khu vực, Châu Âu vẫn là khu vực mạnh nhất, chiếm 47,5% doanh số bán hàng của Inditex, trong khi Châu Mỹ chiếm 20%. Ông Macieras cho biết công ty “vẫn tự tin” ở Trung Quốc bất chấp năm 2022 đầy thách thức đối với các cửa hàng Zara, Massimo Dutti và Oysho ở đây.

Tân chủ tịch Marta Ortega là người đã thúc đẩy chiến lược thời trang cao cấp hơn cho Inditex.

Vào tháng 4/2022, tập đoàn Inditex đã chính thức công bố Marta Ortega nắm quyền lãnh đạo tập đoàn. Tân chủ tịch Marta Ortega là con út trong số 3 người con của Nhà sáng lập Ortega, cô từng phụ trách thiết kế và ra mắt sản phẩm của Inditex trước khi trở thành chủ tịch tập đoàn và nhận sự chuyển giao từ Nhà điều hành Pablo Isla. Việc bổ nhiệm bà Marta ban đầu vấp phải sự hoài nghi, nhưng kể từ khi người phụ nữ 39 tuổi này bắt đầu đảm nhận chiếc ghế lãnh đạo, cổ phiếu của Inditex đã tăng gần 50%.

Theo một nguồn tin thân cận với công ty, trong năm qua, chủ tịch Marta Ortega là người đã thúc đẩy chiến lược thời trang cao cấp hơn cho Inditex. Khi những người mua sắm nhạy cảm về giá bị gặp khó khăn trong thời kỳ lạm phát, Inditex đã nhắm mục tiêu vào những nhóm khách hàng có thu nhập cao hơn. Tập đoàn bắt đầu tăng giá và đẩy mạnh đầu tư nhiều hơn vào các cửa hàng ở vị trí đắc địa, chẳng hạn như Rue de Rivoli của Paris, trong khi đóng cửa các địa điểm nhỏ hơn.

Bên cạnh đó, các dự án cá nhân của bà Marta Ortega cũng đồng nhất với nỗ lực của Inditex trong việc nâng cao vị thế thương hiệu. Năm ngoái, bà Ortega đã thành lập một quỹ nghệ thuật và thời trang với không gian triển lãm sang trọng ở A Coruna (Tây Ban Nha), nơi Inditex đặt trụ sở chính. Patricia Cifuentes, nhà phân tích tại chi nhánh ngân hàng đầu tư của công ty đầu tư Tây Ban Nha Bestinver nhận xét: “Chúng tôi cảm thấy rằng Marta Ortega đang dần định vị lại thương hiệu Zara nói riêng và Inditex nói chung”.

Tất cả các trung tâm hậu cần của Zara đều áp dụng thẻ thẻ RFID và dự báo phạm vi ứng dụng cho tất cả các cửa hàng Zara vào năm 2016.

Trong năm 2023, Inditex có kế hoạch thay thế các chip từ chống trộm bằng các thẻ RFID được khâu vào quần áo. Sự thay đổi này được cho là giảm bớt thời gian tự kiểm tra và hạn chế các đám đông xếp hàng. Trả lời các câu hỏi của Reuters về khả năng tăng giá trong năm nay, Inditex cho biết họ tập trung vào sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng và ổn định. Inditex cũng sẽ đầu tư mạnh vào việc mở rộng và nâng cấp Zara tại Mỹ, hiện là thị trường lớn thứ hai sau quê hương Tây Ban Nha, với 30 dự án lớn sẽ triển khai trong hai năm tới.

Nhà phân tích Richard Chamberlain của RBC Châu Âu cho rằng đế chế thời trang nhanh đã sẵn sàng chiếm lĩnh một miếng bánh lớn hơn trong ngành thời trang toàn cầu nếu nó có những bước đi chiến lược. “Điều này có thể đạt được do Inditex vẫn chỉ chiếm khoảng 2% trong số 1,5 nghìn tỷ ngành thời trang toàn cầu và do đó sẽ có nhiều cơ hội để tiếp tục giành lấy thị phần từ các chuyên gia, công ty độc lập và cửa hàng bách hóa yếu hơn,” ông Chamberlain cho biết.

Công ty hiện đã công bố các thông tin về tính bền vững của mình, lưu ý rằng họ đã đạt được 100% sử dụng năng lượng tái tạo tại các cơ sở Cấp 1 của mình và cho biết họ đang triển khai ra mắt nền tảng bán lại ở Pháp và Đức sau khi thử nghiệm thành công ở Anh. Ông Macieras cho biết công ty sẽ công bố các sáng kiến ​​bền vững mới tại cuộc họp thường niên, dự kiến ​​diễn ra vào tháng 7.