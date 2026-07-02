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MB khẳng định vị thế top đầu về mức độ hấp dẫn của sản phẩm dành cho doanh nghiệp SME ngành trọng điểm

T Thu Hà

MB được ghi nhận Top 1 về mức độ hấp dẫn sản phẩm SME ngành Xây lắp, nối tiếp vị thế dẫn đầu cấp vốn tại hai ngành trọng điểm.

Theo Báo cáo nghiên cứu “Mức độ hấp dẫn của sản phẩm tài chính - ngân hàng cho doanh nghiệp ngành Xây lắp” do Mibrand thực hiện tháng 6/2026, trên nhóm doanh nghiệp SME có doanh thu bình quân hàng năm từ 50 đến dưới 500 tỷ đồng tại Hà Nội và TP.HCM, khi lựa chọn sản phẩm vay vốn lưu động, doanh nghiệp ngành Xây lắp ưu tiên mạnh các yếu tố liên quan đến tốc độ, sự linh hoạt và khả năng thấu hiểu đặc thù ngành.

SẢN PHẨM TÀI TRỢ NGÀNH XÂY LẮP HẤP DẪN NHẤT THỊ TRƯỜNG

Báo cáo cũng chỉ ra rằng MB dẫn đầu thị trường về mức độ hấp dẫn tổng thể đối với sản phẩm vay vốn lưu động ngành Xây lắp với tỷ lệ 62,5%. Các ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu tiếp theo gồm VietinBank đạt 51,2% và BIDV đạt 45,1%.

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Không chỉ ở sản phẩm vay vốn lưu động, MB cũng được ghi nhận dẫn đầu về mức độ hấp dẫn tổng thể của dịch vụ bảo lãnh ngành Xây lắp với tỷ lệ 64,2%. Theo sau là VietinBank đạt 55,8% và VPBank đạt 46,5%.

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Kết quả này phản ánh nhu cầu tài chính đặc thù của doanh nghiệp Xây lắp, nhóm khách hàng có nhu cầu vốn lớn, phát sinh liên tục theo tiến độ công trình và phụ thuộc nhiều vào năng lực bảo lãnh trong quá trình tham gia, ký kết và triển khai dự án.

Theo khảo sát, 84,3% doanh nghiệp Xây lắp có nhu cầu vay để bổ sung vốn mua nguyên vật liệu; 63,5% vay để thanh toán chi phí thuê máy móc, thiết bị và chi phí phụ trợ công trình; 53,3% vay để tạm ứng hoặc chi trả cho nhà thầu phụ; và 41,1% vay để chi trả nhân công, lương, chi phí vận hành.

Các dữ liệu này cho thấy, sức hấp dẫn của sản phẩm tài chính - ngân hàng đối với doanh nghiệp ngành Xây lắp không chỉ nằm ở lãi suất hay hạn mức, mà còn ở khả năng xử lý hồ sơ nhanh, cấu trúc tài trợ linh hoạt, phương án tài sản bảo đảm phù hợp và sự am hiểu đặc thù ngành từ đội ngũ tư vấn.

NỐI TIẾP VỊ THẾ TOP 1 CẤP VỐN LƯU ĐỘNG TẠI DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN

Trước kết quả nổi bật trong ngành Xây lắp, MB đã được ghi nhận Top 1 về quy mô cấp vốn lưu động đối với doanh nghiệp SME tại hai ngành Dược - Thiết bị y tế và Thiết bị điện, theo dữ liệu cập nhật từ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) trong phạm vi không quá 12 tháng tính đến tháng 5/2026. Đồng thời, MB cũng nằm trong Top 4 về quy mô dư nợ cho vay ngắn hạn tại các ngành có quy mô lớn như Xây lắp, Cơ khí, Hàng tiêu dùng và Nhựa.

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Đây đều là những ngành có nhu cầu vốn lớn, dòng tiền phức tạp và yêu cầu cao về tính linh hoạt của giải pháp tài chính.

TÀI TRỢ THEO NGÀNH: HƯỚNG ĐI KHÁC BIỆT TRONG ĐỒNG HÀNH CÙNG SME

Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của MB là chuyển từ mô hình cấp tín dụng chủ yếu dựa trên tài sản bảo đảm sang mô hình tài trợ theo chuỗi giá trị, dòng tiền và năng lực vận hành thực tế của doanh nghiệp. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng tiếp cận vốn theo tiến độ hoạt động, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và chủ động hơn trong quản trị dòng tiền.

Với các ngành kinh tế trọng điểm, nhu cầu vốn của doanh nghiệp thường gắn với chu kỳ vận hành riêng. Ngành Xây lắp cần vốn theo tiến độ dự án, đồng thời có nhu cầu lớn về bảo lãnh trong quá trình dự thầu, ký kết và triển khai hợp đồng. Ngành Dược - Thiết bị y tế cần vốn cho nhập khẩu, dự trữ hàng hóa, thanh toán nhà cung cấp và chu kỳ thu tiền kéo dài. Ngành Thiết bị điện cần vốn cho sản xuất, đơn hàng, dự án và chu kỳ kinh doanh liên tục.

Do đó, thay vì áp dụng một mô hình tín dụng chung cho mọi doanh nghiệp, MB tập trung xây dựng giải pháp theo từng ngành, dựa trên đặc thù dòng tiền, chuỗi cung ứng, phương thức thanh toán và nhu cầu tài trợ thực tế. Đây là nền tảng giúp ngân hàng tạo sự khác biệt trong phân khúc SME, nơi khách hàng không chỉ cần vốn, mà còn cần một đối tác tài chính có khả năng hiểu ngành và tư vấn giải pháp phù hợp.

Đại diện MB cho biết: “Doanh nghiệp SME hiện nay cần nhiều hơn một khoản vay. Họ cần một ngân hàng hiểu ngành, hiểu dòng tiền và có khả năng tư vấn giải pháp phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Với MB, mỗi sản phẩm không chỉ là một giải pháp tài chính, mà là nền tảng giúp doanh nghiệp SME vững vốn, chủ động vận hành và nắm bắt tốt hơn các cơ hội tăng trưởng.”

Liên tiếp được ghi nhận ở các vị trí dẫn đầu về sức hấp dẫn sản phẩm và quy mô cấp vốn tại các ngành kinh tế trọng điểm là dấu ấn khẳng định năng lực đồng hành của MB với cộng đồng doanh nghiệp SME. Với định hướng phát triển các giải pháp tài chính chuyên biệt, linh hoạt và hiệu quả, MB tiếp tục khẳng định vai trò đối tác tài chính chiến lược, đồng hành cùng doanh nghiệp SME tăng trưởng bền vững.

(*) Trong phạm vi khảo sát của Mibrand tháng 6/2026, SME là nhóm doanh nghiệp ngành Xây lắp có doanh thu bình quân hàng năm từ 50 đến dưới 500 tỷ đồng.

(**) Nguồn số liệu: Báo cáo “Mức độ hấp dẫn của sản phẩm tài chính - ngân hàng cho doanh nghiệp ngành Xây lắp”, Mibrand, tháng 6/2026, khảo sát N=200 doanh nghiệp ngành Xây lắp tại Hà Nội và TP.HCM; và kết quả tra cứu cập nhật từ CIC - Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia, trong phạm vi không quá 12 tháng tính đến tháng 5/2026.

Doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu thêm về sản phẩm vay vốn lưu động, dịch vụ bảo lãnh hoặc giải pháp tài chính chuyên biệt của MB có thể liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch MB gần nhất, Hotline CSKH 24/7 dành riêng cho doanh nghiệp: 1900 9045 hoặc Zalo OA của MB.

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