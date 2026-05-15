MB Life lần thứ 4 vinh dự nhận danh hiệu Rồng Vàng
Thu Ngân
15/05/2026, 10:29
Tại chương trình Rồng Vàng 2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas (MB Life) tiếp tục được vinh danh “Doanh nghiệp FDI tiêu biểu”, đánh dấu lần thứ 4 công ty nhận được danh hiệu uy tín này.
Ngày 13/5, tại Khách sạn Sheraton, Hà Nội, “Lễ vinh danh Doanh nghiệp FDI tiêu biểu – Giải thưởng Rồng Vàng 2026” đã diễn ra. Tại sự kiện nhiều thương hiệu nổi bật đã được xướng tên, trong đó có Bảo hiểm nhân thọ MB Life – doanh nghiệp lần thứ 4 liên tiếp nhận danh hiệu này.
Rồng Vàng 2026 nằm trong khuôn khổ chương trình “Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026” (Vietnam Connect Forum), do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức thường niên, nhằm ghi nhận các doanh nghiệp FDI có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh ấn tượng, cũng như có những đóng góp đáng kể và tích cực cho địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động và nền kinh tế quốc gia.
Dựa trên những thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam gắn với phát triển bền vững, MB Life được vinh danh “Top 10 Doanh nghiệp FDI vì cuộc sống cộng đồng”.
Bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi lần thứ 4 liên tiếp được trao danh hiệu Rồng Vàng, ông Yip Kim Chee - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất MB Life chia sẻ: “Danh hiệu này càng trở nên ý nghĩa hơn khi năm 2026 là năm MB Life kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty. Danh hiệu là minh chứng rõ nét cho định hướng kinh doanh đúng đắn của MB Life với việc đề cao tăng trưởng bền vững, kinh doanh hiệu quả song hành với trách nhiệm xã hội, để từng bước trở thành Công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu được tin yêu nhất.
Để đảm bảo mục tiêu này, MB Life luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ; đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu của tổ chức với mục tiêu chung của Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và bền vững”.
Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế “hai con số” (từ 10% trở lên). Thời gian qua, Việt Nam đã có những quyết sách chiến lược, thực thi mạnh mẽ cải cách toàn diện nền hành chính quốc gia, kiến tạo thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng khơi thông động lực phát triển, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Việt Nam đã ban hành 8 Nghị quyết chiến lược trên nhiều lĩnh vực then chốt, thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao, tạo nền tảng đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng trong các giai đoạn tới.
Đến nay Việt Nam đã thu hút hơn 46 nghìn dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 540 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện đạt trên 350 tỷ USD. Hiện có 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Giới chuyên gia nhận định, với môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, các doanh nghiệp FDI như MB Life không chỉ mang đến nguồn vốn, công nghệ hiện đại, mà còn chia sẻ những kinh nghiệm quản trị hiệu quả theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần phát triển kinh tế bền vững.
Kế thừa uy tín từ Tập đoàn MB, kinh nghiệm chuyên gia từ Tập đoàn Bảo hiểm quốc tế Ageas và đẳng cấp dịch vụ khách hàng từ Muang Thai Life, sau chặng đường 10 năm thành lập và phát triển, MB Life là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cung cấp dịch vụ bảo hiểm lớn thứ 6 tại Việt Nam. Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2025 đạt 6.368 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2024. Trong đó, doanh thu khai thác mới toàn công ty tăng trưởng 29% và kênh Bancassurance tăng trưởng 39%, đứng đầu kênh Bancassurance toàn thị trường.
Bên cạnh Giải thưởng Rồng Vàng, MB Life còn nhận được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như: Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thành tích đóng góp an sinh xã hội, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của thủ đô; Top 10 Doanh nghiệp bảo hiểm uy tín; Top 10 thương hiệu tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương; Sao Vàng Đất Việt; Top 10 Doanh nghiệp ESG; Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh…
Không chỉ tập trung vào lợi nhuận, xuyên suốt hành trình 10 năm dựng xây và phát triển, MB Life còn dành nhiều nguồn lực cho các chiến dịch cộng đồng giàu tính nhân văn. Các chương trình tiêu biểu có thể kể đến như: gây quỹ phẫu thuật nụ cười cho trẻ em hở hàm ếch; tặng quỹ học bổng dành cho sinh viên trường Y; các khoản hỗ trợ thường niên cho gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước; xây nhà tình nghĩa; tổ chức chương trình khám sức khỏe cho thân nhân liệt sĩ, người có công, khách hàng đặc biệt…
Generali Việt Nam khẳng định vị thế trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm tại Rồng Vàng 2026
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam vừa được vinh danh tại chương trình Rồng Vàng 2026 – Golden Dragon Awards 2026, với danh hiệu “Tiên phong trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm” (Pioneer in Innovation of Insurance Products).
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cắt giảm 4 nhóm thủ tục hành chính
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong phòng cháy, chữa cháy; xây dựng; môi trường; khu, cụm công nghiệp, bảo đảm tiến độ thực thi ngay trong tháng 5 và 6/2026.
MB lần thứ ba liên tiếp được vinh danh “Ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2026”
Ngày 14/5/2026, tại Kuala Lumpur (Malaysia), MB tiếp tục được trao danh hiệu “Best FX Bank in Vietnam - Ngân hàng giao dịch ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2026” trong khuôn khổ lễ trao giải thường niên TAB Global Transaction Finance Awards do The Asian Banker tổ chức.
Bộ Tài chính đề xuất nới chuẩn phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp PPP
Trong bối cảnh các dự án hạ tầng cần nguồn vốn lớn, Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh quy định phát hành trái phiếu theo hướng linh hoạt hơn cho doanh nghiệp PPP, nhằm phù hợp với đặc thù tài trợ dự án và mở rộng khả năng huy động vốn dài hạn cho hạ tầng…
Tiếp cận vốn: Từ bài toán cung - cầu sang bài toán trải nghiệm khách hàng
Không chỉ dừng lại ở lãi suất, khả năng tiếp cận vốn ngày càng được quyết định bởi tốc độ xử lý, mức độ số hóa và trải nghiệm khách hàng xuyên suốt hành trình vay.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: