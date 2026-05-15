MB Life lần thứ 4 vinh dự nhận danh hiệu Rồng Vàng

Tại chương trình Rồng Vàng 2026, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas (MB Life) tiếp tục được vinh danh “Doanh nghiệp FDI tiêu biểu”, đánh dấu lần thứ 4 công ty nhận được danh hiệu uy tín này.

Ngày 13/5, tại Khách sạn Sheraton, Hà Nội, “Lễ vinh danh Doanh nghiệp FDI tiêu biểu – Giải thưởng Rồng Vàng 2026” đã diễn ra. Tại sự kiện nhiều thương hiệu nổi bật đã được xướng tên, trong đó có Bảo hiểm nhân thọ MB Life – doanh nghiệp lần thứ 4 liên tiếp nhận danh hiệu này.

Rồng Vàng 2026 nằm trong khuôn khổ chương trình “Diễn đàn Nhịp cầu phát triển Việt Nam 2026” (Vietnam Connect Forum), do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức thường niên, nhằm ghi nhận các doanh nghiệp FDI có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh ấn tượng, cũng như có những đóng góp đáng kể và tích cực cho địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động và nền kinh tế quốc gia.

Dựa trên những thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam gắn với phát triển bền vững, MB Life được vinh danh “Top 10 Doanh nghiệp FDI vì cuộc sống cộng đồng”.

Ông Yip Kim Chee - Phó Tổng giám đốc thứ nhất MB Life đại diện nhận danh hiệu Rồng Vàng 2026.

Bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi lần thứ 4 liên tiếp được trao danh hiệu Rồng Vàng, ông Yip Kim Chee - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất MB Life chia sẻ: “Danh hiệu này càng trở nên ý nghĩa hơn khi năm 2026 là năm MB Life kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty. Danh hiệu là minh chứng rõ nét cho định hướng kinh doanh đúng đắn của MB Life với việc đề cao tăng trưởng bền vững, kinh doanh hiệu quả song hành với trách nhiệm xã hội, để từng bước trở thành Công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu được tin yêu nhất.

Để đảm bảo mục tiêu này, MB Life luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ; đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu của tổ chức với mục tiêu chung của Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và bền vững”.

MB Life luôn ưu tiên đặt khách hàng làm trọng tâm và cam kết mang lại các giá trị dài hạn cho cộng đồng.

Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế “hai con số” (từ 10% trở lên). Thời gian qua, Việt Nam đã có những quyết sách chiến lược, thực thi mạnh mẽ cải cách toàn diện nền hành chính quốc gia, kiến tạo thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng khơi thông động lực phát triển, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Việt Nam đã ban hành 8 Nghị quyết chiến lược trên nhiều lĩnh vực then chốt, thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao, tạo nền tảng đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng trong các giai đoạn tới.

Đến nay Việt Nam đã thu hút hơn 46 nghìn dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 540 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện đạt trên 350 tỷ USD. Hiện có 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Giới chuyên gia nhận định, với môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, các doanh nghiệp FDI như MB Life không chỉ mang đến nguồn vốn, công nghệ hiện đại, mà còn chia sẻ những kinh nghiệm quản trị hiệu quả theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Kế thừa uy tín từ Tập đoàn MB, kinh nghiệm chuyên gia từ Tập đoàn Bảo hiểm quốc tế Ageas và đẳng cấp dịch vụ khách hàng từ Muang Thai Life, sau chặng đường 10 năm thành lập và phát triển, MB Life là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cung cấp dịch vụ bảo hiểm lớn thứ 6 tại Việt Nam. Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2025 đạt 6.368 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2024. Trong đó, doanh thu khai thác mới toàn công ty tăng trưởng 29% và kênh Bancassurance tăng trưởng 39%, đứng đầu kênh Bancassurance toàn thị trường.

Bên cạnh Giải thưởng Rồng Vàng, MB Life còn nhận được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước như: Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thành tích đóng góp an sinh xã hội, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của thủ đô; Top 10 Doanh nghiệp bảo hiểm uy tín; Top 10 thương hiệu tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương; Sao Vàng Đất Việt; Top 10 Doanh nghiệp ESG; Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh…

Không chỉ tập trung vào lợi nhuận, xuyên suốt hành trình 10 năm dựng xây và phát triển, MB Life còn dành nhiều nguồn lực cho các chiến dịch cộng đồng giàu tính nhân văn. Các chương trình tiêu biểu có thể kể đến như: gây quỹ phẫu thuật nụ cười cho trẻ em hở hàm ếch; tặng quỹ học bổng dành cho sinh viên trường Y; các khoản hỗ trợ thường niên cho gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước; xây nhà tình nghĩa; tổ chức chương trình khám sức khỏe cho thân nhân liệt sĩ, người có công, khách hàng đặc biệt…