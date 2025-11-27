Mít tươi Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 27/11/2025
27/11/2025, 15:46
Ngày 27/11/2025, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) Triệu Tăng Liên đã ký Nghị định thư xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác thương mại nông sản giữa hai nước...
Sự kiện diễn ra trong ngày làm việc thứ hai của Bộ trưởng Trần Đức Thắng tại Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 26–28/11. Tham gia phiên làm việc với GACC còn có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Triệu Tăng Liên nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác “lâu dài, hữu nghị và tốt đẹp” giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời cho biết năm 2025 là dấu mốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, với nhiều hoạt động trao đổi đoàn và sự kiện quan trọng đã được tổ chức. Chuyến làm việc lần này của Bộ trưởng Trần Đức Thắng tiếp tục khẳng định sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với GACC.
Đánh giá cao những kết quả đạt được trong thương mại nông sản năm 2025, ông Triệu Tăng Liên cho biết tính đến hết tháng 10/2025, Trung Quốc đã nhập khẩu 8,7 tỷ USD nông sản của Việt Nam, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hai nước và sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.
"Trung Quốc luôn coi trọng thương mại với Việt Nam, sẵn sàng mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản chất lượng", ông Triệu Tăng Liên khẳng định; đồng thời nhấn mạnh với vai trò của cơ quan chịu trách nhiệm kiểm dịch và mở cửa thị trường, GACC cam kết nỗ lực thực hiện các mục tiêu chung mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất.
Đại diện GACC cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.
Bày tỏ niềm vui khi tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với GACC, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định: "Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp và môi trường".
Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, dẫn chứng bằng số liệu: kim ngạch hai chiều trong 10 tháng năm 2025 đã cao hơn tổng giá trị cả năm 2024. Ở góc độ ngành, Bộ trưởng cho rằng hợp tác trong các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản cần được quan tâm và thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Ngoài thương mại, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đề cập tiềm năng hợp tác đầu tư giữa hai nước, đặc biệt khi Việt Nam và Trung Quốc có lợi thế lớn về chung đường biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương.
“Tôi mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng với GACC sẽ tiếp tục trao đổi, thúc đẩy quan hệ hợp tác, đặc biệt trong kiểm dịch và mở cửa thị trường”, Bộ trưởng bày tỏ; đồng thời gửi lời cảm ơn đến phía GACC vì sự phối hợp tích cực để hai bên có thể ký kết Nghị định thư xuất khẩu mít tươi trong dịp này.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi thêm các nội dung chuyên môn liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản giữa Việt Nam và Trung Quốc, hướng tới tăng cường phối hợp và phát triển thương mại song phương bền vững hơn trong thời gian tới.
Trong kỳ điều hành ngày 27/11, giá xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm mạnh so với kỳ trước (ngày 20/11). Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 519 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 533 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 251 đồng/kg - 1.026 đồng/lít…
Việt Nam nằm trong danh sách các nước đang phát triển có lượng nhập khẩu không đáng kể và sẽ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định của WTO...
Trong lĩnh vực xây dựng, chất lượng sản phẩm là điều kiện cần, nhưng cung ứng vật liệu kịp thời mới là điều kiện đủ để đảm bảo tiến độ thi công. Với sứ mệnh trở thành người đồng hành thông suốt mạch sống của mọi công trình, Ströman không chỉ tập trung vào việc sản xuất các dòng ống nhựa bền bỉ chất Đức; mà còn phát triển một mạng lưới phân phối rộng khắp, đảm bảo Ströman có thể đến tay nhà thầu và người tiêu dùng một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.
Muốn thành công trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp Việt cần tự tìm ra sức mạnh nội tại, biết tận dụng lợi thế công nghệ số và sự linh hoạt của mình. Sự chủ động của doanh nghiệp, cùng với sự đồng hành, kiến tạo cơ chế từ Nhà nước chính là điểm tựa vững chắc, giúp “khơi thông dòng chảy Go Global”, đưa các thương hiệu Việt tự tin vươn mình ra biển lớn...
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động và yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng, hoạt động xúc tiến thương mại của Việt Nam không còn dừng lại ở vai trò hỗ trợ đơn thuần, mà đã vươn mình trở thành một trong những trụ cột chiến lược, là đòn bẩy quan trọng để duy trì đà tăng trưởng, mở rộng thị trường và khẳng định vị thế hàng Việt Nam trên trường quốc tế...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: