Trang chủ Thị trường

Mít tươi Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Chu Khôi

27/11/2025, 15:46

Ngày 27/11/2025, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) Triệu Tăng Liên đã ký Nghị định thư xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác thương mại nông sản giữa hai nước...

Ký kết Nghị định thư xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc.

Sự kiện diễn ra trong ngày làm việc thứ hai của Bộ trưởng Trần Đức Thắng tại Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 26–28/11. Tham gia phiên làm việc với GACC còn có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Triệu Tăng Liên nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác “lâu dài, hữu nghị và tốt đẹp” giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời cho biết năm 2025 là dấu mốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, với nhiều hoạt động trao đổi đoàn và sự kiện quan trọng đã được tổ chức. Chuyến làm việc lần này của Bộ trưởng Trần Đức Thắng tiếp tục khẳng định sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam với GACC.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với Tổng Cục Hải quan Trung Quốc sáng 27/11.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong thương mại nông sản năm 2025, ông Triệu Tăng Liên cho biết tính đến hết tháng 10/2025, Trung Quốc đã nhập khẩu 8,7 tỷ USD nông sản của Việt Nam, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hai nước và sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Năm nay, chúng ta đã ký 4 Nghị định thư về xuất khẩu ớt, chanh leo, cám gạo và tổ yến thô. Hôm nay, chúng ta tiếp tục ký Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc. Điều này sẽ tạo động lực mới cho thương mại nông sản giữa hai nước”. 
 Ông Triệu Tăng Liên, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC).

"Trung Quốc luôn coi trọng thương mại với Việt Nam, sẵn sàng mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản chất lượng", ông Triệu Tăng Liên khẳng định; đồng thời nhấn mạnh với vai trò của cơ quan chịu trách nhiệm kiểm dịch và mở cửa thị trường, GACC cam kết nỗ lực thực hiện các mục tiêu chung mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã thống nhất.

Đại diện GACC cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng Việt Nam, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

Bày tỏ niềm vui khi tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với GACC, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định: "Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp và môi trường".

Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, dẫn chứng bằng số liệu: kim ngạch hai chiều trong 10 tháng năm 2025 đã cao hơn tổng giá trị cả năm 2024. Ở góc độ ngành, Bộ trưởng cho rằng hợp tác trong các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản cần được quan tâm và thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Ngoài thương mại, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đề cập tiềm năng hợp tác đầu tư giữa hai nước, đặc biệt khi Việt Nam và Trung Quốc có lợi thế lớn về chung đường biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương.

“Tôi mong muốn Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng với GACC sẽ tiếp tục trao đổi, thúc đẩy quan hệ hợp tác, đặc biệt trong kiểm dịch và mở cửa thị trường”, Bộ trưởng bày tỏ; đồng thời gửi lời cảm ơn đến phía GACC vì sự phối hợp tích cực để hai bên có thể ký kết Nghị định thư xuất khẩu mít tươi trong dịp này.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi thêm các nội dung chuyên môn liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu nông, lâm, thủy sản giữa Việt Nam và Trung Quốc, hướng tới tăng cường phối hợp và phát triển thương mại song phương bền vững hơn trong thời gian tới.

VnEconomy