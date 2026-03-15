VinFast Feliz II: Ưu đãi giảm thẳng tiền mặt khi đặt cọc sớm

Với công nghệ đổi pin tiện lợi và mức giá chỉ hơn 20 triệu đồng sau ưu đãi, nhiều người dùng đang tranh thủ cơ hội cuối để xuống cọc trước khi mốc 15/3 khép lại.

ĐỔI PIN VỪA TIẾT KIỆM, VỪA NHANH CHÓNG

Là một trong những mẫu xe mới ra mắt đầu năm nay, VinFast Feliz II nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ công nghệ đổi pin. Cùng với hệ thống hàng vạn tủ đổi pin nhanh chóng mọc lên khắp các tỉnh, thành phố, theo giới chuyên gia, đây là giải pháp mang tính “cách mạng” giúp người dân chuyển đổi xanh một cách dễ dàng.

“Thường thì các hãng sẽ bán xe rồi mới làm trạm sạc, VinFast lại hoàn thiện hạ tầng trước khi đưa xe ra thị trường. Đây là bước đi chắc chắn giúp trải nghiệm vận hành của người lái hoàn thiện ngay khi nhận xe, pin gần hết thì dừng lại đổi pin là có thể chạy tiếp ngay”, reviewer Đình Nam đánh giá.

Với hệ thống 45.000 tủ đổi pin ngay trong quý I năm nay, anh Nam cũng nhận định người dùng các mẫu xe đổi pin, trong đó có Feliz II, có thể yên tâm di chuyển mà không phải bận tâm nhiều đến việc tiếp năng lượng cho xe.

Ngoài độ phủ rộng, thao tác tại tủ đổi pin cũng được đánh giá là dễ thực hiện. Reviewer Đăng Nguyễn, một người đã trực tiếp trải nghiệm hệ thống đổi pin cho biết: “Pin không quá nặng, chỉ cần dùng một tay là có thể nhấc ra dễ dàng. Phần mềm hỗ trợ đổi pin cũng rất trực quan với các bước hướng dẫn rõ ràng nên quá trình thực hiện diễn ra nhanh chóng”.

Ngoài đổi pin, người dùng vẫn có thể sạc xe tại các trụ sạc công cộng hoặc tại nhà khi cần. Sự kết hợp giữa hai hình thức giúp việc sử dụng xe điện trở nên linh hoạt hơn trong nhiều tình huống.

Chi phí sử dụng cũng là yếu tố quan trọng khi người dùng cân nhắc giữa xe điện và xe máy xăng. Một mẫu xe tay ga phổ biến như Honda Vision có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 1,9 lít/100 km. Nếu giá xăng ở mức 25.000 đồng/lít như hiện nay, với người di chuyển khoảng 1.000 km mỗi tháng, tiền xăng có thể lên tới 550.000 đồng. Trong một năm, con số này có thể lên tới 6-7 triệu đồng, thậm chí cao hơn rất nhiều nếu giá xăng tiếp tục leo thang.

Trong khi đó, với xe điện như Feliz II, reviewer Đình Nam cho biết, chi phí năng lượng trong thời gian dài gần như bằng 0 nhờ chính sách miễn phí đổi pin tới giữa năm 2028. Hơn nữa, xe máy điện không yêu cầu thay dầu nhớt và nhiều hạng mục bảo dưỡng định kỳ như xe máy xăng, từ đó tối ưu chi phí vận hành.

ƯU ĐÃI TỚI 13%, GIÁ CHỈ HƠN 20 TRIỆU ĐỒNG

Nếu chi phí sử dụng là lý do giữ chân khách hàng ở lại với xe điện, thì mức giá đầu vào và các chính sách hỗ trợ đang tiếp tục gia tăng sức hút cho Feliz II trên thị trường.

Theo đó, chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” còn hỗ trợ thêm 6% giá trị xe. Người mua cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 2% giá xe. Đặc biệt, trong tháng 3 này, VinFast triển khai chương trình “Thu xăng - Đổi điện” với mức ưu đãi 5% giá xe cho các khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ. Mức ưu đãi cộng dồn 13% cùng với chính sách giảm 1 triệu đồng cho khách hàng đặt cọc sớm Feliz II trước 15/3 đưa giá bán xe về mức hơn 20 triệu đồng.

Với người dùng như anh Nguyễn Minh Tuấn, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, đây là một mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều so với các mẫu xe tay ga chạy xăng trên thị trường như Vision, Vario hay Lead. Trong khi đó, nếu so về thiết kế hay trang bị, theo anh, mẫu xe máy điện của VinFast trội hơn ở nhiều mặt.

Về thiết kế, theo anh, xe có kiểu dáng thanh thoát với thân xe gọn gàng nhưng vẫn cao ráo. Đây cũng là phong cách đã làm mưa làm gió trên thị trường của các mẫu Feliz trước đó. Trong khi đó, năng lực vận hành của Feliz II được đánh giá cao khi xe được trang bị động cơ điện công suất 3.000 W, cho tốc độ tối đa khoảng 70 km/h - thoải mái đáp ứng nhu cầu di chuyển trong thành phố cũng như những chuyến đi ra ngoại thành.

“Tôi đã trải nghiệm các mẫu xe trong dòng Feliz, thấy xe chạy rất êm, độ “vọt” tốt. Với mức giá này và trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ hiện nay, mua xe điện là quyết định lợi đủ đường”, anh Tuấn chia sẻ về quyết định đặt cọc mẫu Feliz II của mình.

Đồng tình với anh Tuấn, nhiều khách hàng thừa nhận, trong bối cảnh giá nhiên liệu còn nhiều biến động và các ưu đãi đặt cọc chỉ áp dụng trong thời gian giới hạn, đây là thời điểm không thể đẹp hơn để “chốt hạ” VinFast Feliz II.