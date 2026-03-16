Xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ đối mặt “cú đúp” áp lực chi phí và rào cản kỹ thuật
Chu Khôi
16/03/2026, 22:10
Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Hoa Kỳ trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt 209 triệu USD, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu mặt hàng, tôm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 60 triệu USD, chiếm 28,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường này.
Tuy nhiên, do tác động của thuế chống bán phá giá, nên kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tôm sang Hoa Kỳ
trong 2 tháng đầu năm 2026 giảm mạnh 22% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực khác cũng giảm như cá ngừ đạt
hơn 42 triệu USD, giảm 15,1% do ảnh hưởng của quy định MMPA (Đạo luật Bảo vệ Động
vật có vú biển của Hoa Kỳ); cá tra đạt khoảng 37,9 triệu USD, giảm 5,3%.
CÚ SỐC CHI PHÍ LAN SANG THỊ TRƯỜNG THUỶ SẢN
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
(VASEP), những biến động địa chính trị trên thế giới, đặc biệt là căng thẳng
leo thang tại Trung Đông, đang tạo ra nhiều tác động dây chuyền đối với thương
mại toàn cầu, trong đó có thị trường thủy sản. Tâm lý tiêu dùng tại Hoa Kỳ - thị
trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất thế giới cũng có dấu hiệu thận trọng hơn,
khiến nhu cầu có thể biến động nếu căng thẳng kéo dài.
Rủi ro an ninh tại khu vực eo biển Hormuz đã khiến lưu lượng
tàu qua eo biển giảm, buộc nhiều hãng tàu phải điều chỉnh hành trình hoặc áp dụng
phụ phí rủi ro. Điều này góp phần đẩy chi phí vận tải biển tăng trở lại, với
giá cước container toàn cầu hiện khoảng 1.958 USD cho container 40 feet. Không
chỉ vận tải biển, vận tải hàng không - kênh quan trọng đối với các sản phẩm thủy
sản tươi cũng chịu ảnh hưởng. Các hãng phân tích logistics quốc tế ước tính
xung đột đã làm giảm khoảng 12% công suất vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng
không trên toàn cầu.
“Chi phí logistics vốn chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành
xuất khẩu thủy sản. Khi giá nhiên liệu, bảo hiểm và vận chuyển tăng, chi phí
container lạnh, vận tải hàng không và bảo quản chuỗi lạnh cũng tăng theo, gây
thêm áp lực cho các doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường phụ thuộc nhiều vào
nhập khẩu như Hoa Kỳ”, bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký VASEP nhấn mạnh.
Hoa Kỳ hiện là thị trường tiêu thụ thủy sản lớn nhất thế
giới và phụ thuộc lớn vào nguồn cung nhập khẩu. Theo bà Lê Hằng, khoảng 80% thủy
sản tiêu thụ tại nước này là hàng nhập khẩu, với mức tiêu thụ bình quân hơn 19
pao mỗi người mỗi năm, tương đương khoảng 6,3 tỷ pao thủy sản ăn được được nhập
khẩu hàng năm.
Mức độ phụ thuộc nhập khẩu cao khiến thị trường thủy sản
Hoa Kỳ đặc biệt nhạy cảm với các biến động chi phí từ bên ngoài. Dữ liệu bán lẻ
đầu năm 2026 cho thấy giá thủy sản đang tăng nhanh hơn so với lượng tiêu thụ.
Trong các nhóm thủy sản phổ biến, tôm là mặt hàng thể hiện
rõ nhất sự nhạy cảm với biến động giá. Tháng 1/2026, giá tôm tươi tăng 17,3%
nhưng lượng tiêu thụ giảm 18,4%; tôm đông lạnh tăng giá 16% trong khi lượng
tiêu thụ giảm 10,7%. Điều này cho thấy khi giá bán lẻ tăng mạnh, người tiêu
dùng Hoa Kỳ có xu hướng cắt giảm tiêu thụ tôm nhanh hơn so với nhiều loại thủy sản
khác.
HOA KỲ TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THUỶ SẢN NHẬP KHẨU
Từ đầu tháng 3/2026, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ tiếp
tục tăng cường kiểm soát thủy sản nhập khẩu, đặc biệt liên quan đến an toàn thực
phẩm, truy xuất nguồn gốc và các quy định về môi trường. Xu hướng này cho thấy
các rào cản kỹ thuật đối với thủy sản vào thị trường Hoa Kỳ ngày càng chặt chẽ,
đặt ra yêu cầu cao hơn đối với doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam.
Một trong những công cụ kiểm soát quan trọng là hệ thống
Cảnh báo nhập khẩu của Cục Quản lý Thực
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Hệ thống này áp dụng đối với các doanh nghiệp không
tuân thủ quy định về hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
(HACCP) hoặc các lô hàng có nguy cơ nhiễm vi sinh vật gây bệnh.
Các cảnh báo thường đi kèm cơ chế tạm giữ lô hàng ngay tại
cửa khẩu mà không cần kiểm tra thực tế. Khi doanh nghiệp bị đưa vào danh sách cảnh
báo, các lô hàng tiếp theo có thể bị giữ lại cho đến khi doanh nghiệp chứng
minh sản phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của FDA. Điều này làm tăng chi phí và rủi
ro xuất khẩu do thời gian thông quan kéo dài và phát sinh chi phí lưu kho. Trong
các mặt hàng thủy sản, tôm tiếp tục là sản phẩm bị từ chối nhập khẩu nhiều nhất
vào thị trường Hoa Kỳ, chủ yếu do phát hiện dư lượng kháng sinh bị cấm.
Bên cạnh yêu cầu về an toàn thực phẩm, Hoa Kỳ cũng tăng
cường kiểm soát truy xuất nguồn gốc thủy sản thông qua Chương trình Giám sát nhập
khẩu thủy sản (SIMP) do Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ quản
lý. Theo chương trình này, nhà nhập khẩu phải cung cấp thông tin chi tiết về
nguồn gốc khai thác hoặc nuôi trồng, tàu khai thác, khu vực đánh bắt và chuỗi vận
chuyển sản phẩm.
Ngoài ra, các quy định về bảo vệ môi trường và sinh thái
biển cũng đang được Hoa Kỳ siết chặt, đặc biệt là các yêu cầu trong Luật Bảo vệ
động vật có vú biển (MMPA). Theo quy định này, các quốc gia xuất khẩu thủy sản
khai thác vào Hoa Kỳ phải chứng minh hoạt động đánh bắt đáp ứng tiêu chuẩn bảo
vệ động vật biển tương đương với quy định của Hoa Kỳ. Nếu không đáp ứng yêu cầu,
Hoa Kỳ có thể áp dụng các biện pháp hạn chế hoặc cấm nhập khẩu đối với một số sản
phẩm thủy sản khai thác như cá ngừ, mực và một số loài cá biển.
Trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát ngày càng chặt chẽ,
VASEP khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản cần chủ động rà soát toàn bộ
chuỗi cung ứng, đặc biệt trong việc kiểm soát dư lượng kháng sinh, tuân thủ hệ
thống HACCP và bảo đảm truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Việc nâng cao năng lực tuân
thủ sẽ giúp giảm rủi ro khi xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ và tăng khả năng cạnh
tranh của thủy sản Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
