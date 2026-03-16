Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng nhẹ sau ba phiên sụt giá
Mai Nhi
16/03/2026, 14:44
Trong phiên chiều 16/3, hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn tăng giá mua, bán vàng miếng SJC thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên cuối tuần trước (14/3). Với vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch gần như giữ nguyên…
Sau 3 phiên cuối
tuần liên tiếp (12-14/3) giảm tổng cộng 4,6 triệu đồng/lượng mỗi
chiều, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh trong phiên sáng nay (16/3) ghi nhận
xu hướng đi ngang.
Đóng cửa phiên sáng,
Công ty SJC niêm
yết giá mua vàng miếng ở mức 179,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 182,6 triệu
đồng/lượng, giữ nguyên so với giá chốt phiên cuối tuần trước (14/3).
Cập nhật lúc 14 giờ ngày 16/3, giá mua,
bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại
180,1 triệu – 183,1 triệu đồng/lượng.
Tương tự, sau khi đứng im tại mức
179,6 triệu – 183,1 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, DOJI, PNJ và Ngọc
Thẩm cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán khi mở cửa phiên
chiều. Mức giá giao dịch 180,1 triệu – 183,1 triệu đồng/lượng cũng được niêm
yết tại các doanh nghiệp trên.
Trong phiên 16/3, trong khi giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều còn giá vàng nhẫn “4 số 9” hầu hết các doanh nghiệp vẫn đứng im. Ngược pha với thị trường trong nước, giá vàng thế giới trong phiên hôm nay sụt hơn 0,4%, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp
Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán
vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen trong suốt
phiên sáng.
Đóng cửa phiên sáng, Mi Hồng vẫn duy trì
ổn định giá giao dịch vàng miếng SJC tại 180,6 triệu – 182,6 triệu đồng/lượng.
Sang
phiên chiều, giá bán vàng miếng tại doanh nghiệp cũng neo tại 183,1 triệu đồng/lượng
còn giá mua là 181,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 14/3, giá giao dịch
vàng miếng tại thương hiệu này cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo
Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giá mua vàng miếng SJC chốt phiên sáng vẫn giữ nguyên
ở mức 179,6 triệu đồng/lượng và giá bán vàng miếng là 182,6 triệu đồng/lượng. Tính
đến 14 giờ ngày 16/3, giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này không đổi.
Ở phân khúc thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến giá phân hoá rõ rệt giữa
các đơn vị kinh doanh. Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, giá mua,bán vàng
nhẫn tại hầu hết các đơn vị không đổi so với giá chốt 14/3. Tuy nhiên, một số thương
hiệu vẫn điều chỉnh tăng hoặc giảm đối với vàng nhẫn “4 số 9”.
Mở cửa phiên, giá mua, bán vàng nhẫn
“4 số 9” tại Công ty SJC đặt tại 179,3 triệu – 182,3 triệu đồng/lượng, không đổi
so với giá chốt 14/3. Mức giá giao dịch trên duy trì đến hết phiên sáng. Tính đến 14 giờ ngày 16/3, giá mua, bán vàng nhẫn
tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 179,8 triệu
– 182,8 triệu đồng/lượng.
Cùng mức điều chỉnh trên, tính đến 14
giờ, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng
Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết tại 180,1 triệu – 183,1 triệu đồng/lượng.
Ngược
lại, tại TP.Hồ Chí
Minh, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm chốt phiên sáng ở mức 172 triệu – 176
triệu đồng/lượng. Tính
đến 14 giờ ngày 16/3, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên
14/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng, kéo giá
bán ra ghi nhận ở mức thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.
Trong khi đó, PNJ niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 179,6
triệu – 182,6 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 14/3,
giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên không thay đổi đối với cả hai
chiều mua và bán. Cập nhật lúc 14 giờ, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ vẫn duy trì
ổn định mức giao dịch trên.
Tương tự, sau khi ghi nhận tổng
mức giảm 3,5 triệu đồng/lượng trong ba phiên cuối tuần (12-14/3), mở cửa phiên
sáng nay, Bảo Tín Minh
Châu và Bảo Tín Mạnh Hải duy
trì xu hướng đi ngang đối với giá mua, bán vàng nhẫn.
Mở cửa phiên, giá vàng nhẫn trơn tại
Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn
tròn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 180 triệu – 183 triệu đồng/lượng. Mức
giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng. Tính đến 14 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”tại
hai thương hiệu này vẫn không đổi.
Phú Quý cũng không ghi nhận bất
cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 16/3. Mở cửa phiên sáng, thương hiệu
này đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 179,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán
ra là 182,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, Phú Quý giữ nguyên mức giá giao
dịch trên.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 14 giờ 30 phút ngày 16/3, hợp đồng giá vàng giao ngay
giảm hơn 0,4%, lùi xuống mốc 5.007,8 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới giãn rộng thêm gần 1 triệu đồng/lượng, chạm mức 22,57 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy thương hiệu, khoảng cách này
dao động từ 15,47 – 22,47 triệu đồng/lượng.
Đà giảm của giá vàng trong nước chưa bằng một nửa so với thế giới
15:31, 14/03/2026
Giá vàng SJC giảm 2 phiên trong khi giá thế giới tăng
13:34, 13/03/2026
Giá vàng trong nước tăng gấp gần 3 lần giá thế giới
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng
Nghị quyết 79/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước không chỉ đặt mục tiêu nâng cao năng lực của các ngân hàng thương mại nhà nước, mà còn yêu cầu cải cách các quỹ đầu tư nhà nước, từng bước đưa lực lượng này dẫn dắt trên thị trường vốn, giảm áp lực cho ngân hàng...
Nhiều kỳ hạn trái phiếu Chính phủ đóng băng
Từ đầu năm đến giữa tháng 3/2026, lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 0,11 điểm phần trăm nhưng tỷ lệ trúng thầu phiên gần nhất chỉ đạt 4%, cho thấy nhà đầu tư ngày càng đòi hỏi mức sinh lời cao hơn. Đáng chú ý, đây gần như là kỳ hạn duy nhất phát sinh giao dịch, còn các kỳ hạn khác hầu như đóng băng…
Giá USD tự do đi ngang
Giá mua/bán USD trên thị trường tự do ngày 16/3 đi ngang quanh 27.150–27.190 đồng/USD, trong khi tỷ giá bán USD tại các ngân hàng thương mại phổ biến 26.320–26.321 đồng/USD, sát mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định. Chênh lệch giữa hai thị trường duy trì khoảng 870 đồng/USD, còn biên độ mua – bán USD tại các ngân hàng dao động 183–270 đồng/USD....
Nghị quyết 79-NQ/TW: Sứ mệnh hồi sinh tài sản xấu
VAMC và Trái phiếu đặc biệt là các công cụ hiệu quả xử lý nợ xấu trong thập niên trước. Trong kỷ nguyên mới với xu hướng “tiền đắt hơn” và đầy những biến động về địa chính trị, năng lượng, đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng hai con số, đã đến thời điểm Việt Nam cần chuyển dịch tư duy từ việc “mua nợ xấu để giữ” sang kiến tạo một hệ sinh thái mua bán nợ theo chuẩn mực quốc tế...
Gia cố và tăng tiềm lực cho ngân hàng thương mại nhà nước
Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh vai trò của các ngân hàng thương mại nhà nước như những trụ cột ổn định vĩ mô và dẫn dắt dòng vốn tín dụng. Tuy nhiên, khi nhu cầu vốn dài hạn cho hạ tầng và năng lượng ngày càng lớn, đòi hỏi phải cải tổ mạnh mẽ thị trường tài chính và nâng cao tiềm lực của các ngân hàng thương mại nhà nước để làm bệ đỡ vững chắc cho tăng trưởng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: