Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng nhẹ sau ba phiên sụt giá

Mai Nhi

16/03/2026, 14:44

Trong phiên chiều 16/3, hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn tăng giá mua, bán vàng miếng SJC thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên cuối tuần trước (14/3). Với vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch gần như giữ nguyên…

Sau 3 phiên cuối tuần liên tiếp (12-14/3) giảm tổng cộng 4,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh trong phiên sáng nay (16/3) ghi nhận xu hướng đi ngang.

Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 179,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 182,6 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với giá chốt phiên cuối tuần trước (14/3).

Cập nhật lúc 14 giờ ngày 16/3, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại 180,1 triệu – 183,1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, sau khi đứng im tại mức 179,6 triệu – 183,1 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán khi mở cửa phiên chiều. Mức giá giao dịch 180,1 triệu – 183,1 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại các doanh nghiệp trên.

Trong phiên 16/3, trong khi giá vàng miếng SJC tăng phổ biến 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều còn giá vàng nhẫn “4 số 9” hầu hết các doanh nghiệp vẫn đứng im. Ngược pha với thị trường trong nước, giá vàng thế giới trong phiên hôm nay sụt hơn 0,4%, kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen trong suốt phiên sáng.

Đóng cửa phiên sáng, Mi Hồng vẫn duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng SJC tại 180,6 triệu – 182,6 triệu đồng/lượng.

Sang phiên chiều, giá bán vàng miếng tại doanh nghiệp cũng neo tại 183,1 triệu đồng/lượng còn giá mua là 181,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 14/3, giá giao dịch vàng miếng tại thương hiệu này cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, giá mua vàng miếng SJC chốt phiên sáng vẫn giữ nguyên ở mức 179,6 triệu đồng/lượng và giá bán vàng miếng là 182,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ ngày 16/3, giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu này không đổi.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 16/3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Ở phân khúc thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến giá phân hoá rõ rệt giữa các đơn vị kinh doanh. Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, giá mua,bán vàng nhẫn tại hầu hết các đơn vị không đổi so với giá chốt 14/3. Tuy nhiên, một số thương hiệu vẫn điều chỉnh tăng hoặc giảm đối với vàng nhẫn “4 số 9”.

Mở cửa phiên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC đặt tại 179,3 triệu – 182,3 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt 14/3. Mức giá giao dịch trên duy trì đến hết phiên sáng.  Tính đến 14 giờ ngày 16/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 179,8 triệu – 182,8 triệu đồng/lượng.

Cùng mức điều chỉnh trên, tính đến 14 giờ, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết tại 180,1 triệu – 183,1 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm chốt phiên sáng ở mức 172 triệu – 176 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ ngày 16/3, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 14/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng, kéo giá bán ra ghi nhận ở mức thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong phiên 16/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Trong khi đó, PNJ niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 179,6 triệu – 182,6 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 14/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên không thay đổi đối với cả hai chiều mua và bán. Cập nhật lúc 14 giờ, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ vẫn duy trì ổn định mức giao dịch trên.

Tương tự, sau khi ghi nhận tổng mức giảm 3,5 triệu đồng/lượng trong ba phiên cuối tuần (12-14/3), mở cửa phiên sáng nay, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải duy trì xu hướng đi ngang đối với giá mua, bán vàng nhẫn.

Mở cửa phiên, giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên ở mức 180 triệu – 183 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng. Tính đến 14 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”tại hai thương hiệu này vẫn không đổi.

Phú Quý cũng không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 16/3. Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 179,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 182,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, Phú Quý giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Trên thị trường thế giới, tính đến 14 giờ 30 phút ngày 16/3, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn 0,4%, lùi xuống mốc 5.007,8 USD/oz. 

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới giãn rộng thêm gần 1 triệu đồng/lượng, chạm mức 22,57 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 15,47 – 22,47 triệu đồng/lượng.

Nghị quyết 79/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước không chỉ đặt mục tiêu nâng cao năng lực của các ngân hàng thương mại nhà nước, mà còn yêu cầu cải cách các quỹ đầu tư nhà nước, từng bước đưa lực lượng này dẫn dắt trên thị trường vốn, giảm áp lực cho ngân hàng...

Từ đầu năm đến giữa tháng 3/2026, lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 0,11 điểm phần trăm nhưng tỷ lệ trúng thầu phiên gần nhất chỉ đạt 4%, cho thấy nhà đầu tư ngày càng đòi hỏi mức sinh lời cao hơn. Đáng chú ý, đây gần như là kỳ hạn duy nhất phát sinh giao dịch, còn các kỳ hạn khác hầu như đóng băng…

Giá mua/bán USD trên thị trường tự do ngày 16/3 đi ngang quanh 27.150–27.190 đồng/USD, trong khi tỷ giá bán USD tại các ngân hàng thương mại phổ biến 26.320–26.321 đồng/USD, sát mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định. Chênh lệch giữa hai thị trường duy trì khoảng 870 đồng/USD, còn biên độ mua – bán USD tại các ngân hàng dao động 183–270 đồng/USD....

VAMC và Trái phiếu đặc biệt là các công cụ hiệu quả xử lý nợ xấu trong thập niên trước. Trong kỷ nguyên mới với xu hướng “tiền đắt hơn” và đầy những biến động về địa chính trị, năng lượng, đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng hai con số, đã đến thời điểm Việt Nam cần chuyển dịch tư duy từ việc “mua nợ xấu để giữ” sang kiến tạo một hệ sinh thái mua bán nợ theo chuẩn mực quốc tế...

Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh vai trò của các ngân hàng thương mại nhà nước như những trụ cột ổn định vĩ mô và dẫn dắt dòng vốn tín dụng. Tuy nhiên, khi nhu cầu vốn dài hạn cho hạ tầng và năng lượng ngày càng lớn, đòi hỏi phải cải tổ mạnh mẽ thị trường tài chính và nâng cao tiềm lực của các ngân hàng thương mại nhà nước để làm bệ đỡ vững chắc cho tăng trưởng...

