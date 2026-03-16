Đẩy nhanh thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Huyền Vy

16/03/2026, 21:51

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Hồ sơ dự kiến trình Quốc hội vào tháng 4/2026, nhằm đưa dự án vận hành giai đoạn 2030-2035, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ trì tổ chức thẩm định và Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 21/TB-VPCP ngày 11/01/2026.

Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất để Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 theo quy định; tổ chức thẩm định để trình Chính phủ xem xét, quyết định và hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vào tháng 4/2026.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với yêu cầu đặt ra năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân; trong đó tiếp tục chỉ đạo khẩn trương triển khai các Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 với các đối tác phù hợp, bảo đảm lợi ích cao nhất của Việt Nam, có tính đến thỏa thuận trước đây, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2030-2035.

Từ khóa:

an ninh năng lượng quốc gia Bộ Tài Chính dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 Hội đồng thẩm định Nghị quyết số 46/NQ-CP Nghị quyết số 70-NQ/TW Quốc hội Khóa XVI thẩm định điều chỉnh tháng 4/2026 Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng: Tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, xem xét dùng ngân sách hỗ trợ bình ổn giá 

Thủ tướng: Tuyệt đối không để thiếu xăng dầu, xem xét dùng ngân sách hỗ trợ bình ổn giá 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo dứt khoát không để thiếu xăng dầu, đồng thời yêu cầu rà soát và giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu; xem xét bố trí ngân sách để hỗ trợ bình ổn giá. Mục tiêu là bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích của người dân và doanh nghiệp trước những biến động quốc tế.

Xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ đối mặt “cú đúp” áp lực chi phí và rào cản kỹ thuật

Xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ đối mặt “cú đúp” áp lực chi phí và rào cản kỹ thuật

Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Hoa Kỳ trong 2 tháng đầu năm 2026 đạt 209 triệu USD, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu mặt hàng, tôm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 60 triệu USD, chiếm 28,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường này.

Ngành nhựa tái chế cần bài toán minh bạch hóa chuỗi giá trị để bước lên phân khúc giá trị cao

Ngành nhựa tái chế cần bài toán minh bạch hóa chuỗi giá trị để bước lên phân khúc giá trị cao

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm tái chế nhựa của khu vực, đã đến lúc Việt Nam cần nhìn nhận tái chế nhựa không chỉ là một hoạt động xử lý rác thải, mà là một ngành kinh tế kỹ thuật cao dựa trên nền tảng dữ liệu minh bạch và sự công nhận đối với những người đang trực tiếp vận hành nền kinh tế tuần hoàn…

VinFast Feliz II: Ưu đãi giảm thẳng tiền mặt khi đặt cọc sớm

VinFast Feliz II: Ưu đãi giảm thẳng tiền mặt khi đặt cọc sớm

Những giờ cuối của chương trình ưu đãi đặt cọc sớm VinFast Feliz II đang khiến thị trường xe máy điện sôi động hơn bao giờ hết.

EU khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng Việt Nam

EU khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng Việt Nam

Trong vụ việc EU điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng của một số nước, trong đó có Việt Nam, EC nhấn mạnh: mức độ hợp tác của doanh nghiệp trong giai đoạn điều tra ban đầu có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định biên độ bán phá giá và mức thuế áp dụng. 

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy