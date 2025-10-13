Thứ Hai, 13/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Mở hướng phát triển du lịch xanh, bền vững Vườn quốc gia Xuân Liên

Thiên Anh

13/10/2025, 15:21

Vườn quốc gia Xuân Liên sở hữu hệ sinh thái rừng tự nhiên rộng lớn, nhiều loài động thực vật quý hiếm, trong đó có những loài đặc hữu chỉ tìm thấy tại đây. Việc nâng hạng khu bảo tồn thành vườn quốc gia mở ra cơ hội phát triển du lịch xanh song hành với bảo tồn thiên nhiên và sinh kế cộng đồng.

Du khách trekking thăm cây samu- di sản nghìn năm tuổi.
Du khách trekking thăm cây samu- di sản nghìn năm tuổi.

Với các tuyến trekking, hệ rừng nguyên sinh cùng bản sắc văn hóa vùng đệm, Xuân Liên đang trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch sinh thái Bắc Trung Bộ.

KHO DỰ TRỮ ĐA DẠNG SINH HỌC QUÝ GIÁ

Vườn quốc gia Xuân Liên nằm ở khu vực Thường Xuân, có diện tích rừng rộng hơn 25.000 ha, trong đó hơn 23.800 ha là rừng tự nhiên. Đây là một trong những vùng rừng đặc dụng quan trọng nhất phía Bắc tổ quốc, giữ vai trò như “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu và bảo vệ nguồn sinh thủy của sông Chu. Việc nâng hạng khu bảo tồn thành vườn quốc gia đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác bảo tồn, nghiên cứu và khai thác bền vững tài nguyên rừng.

Theo thống kê, Xuân Liên hiện có trên 1.228 loài thực vật bậc cao, trong đó 39 loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam. Hệ thực vật nơi đây có sự xuất hiện của nhiều loài cổ thụ quý như pơ mu, sa mu, chò chỉ, tẩu mặt quỷ, tẩu muối…

Các nhà khoa học đã phát hiện 10 loài sinh vật đặc hữu, cao gấp nhiều lần tiêu chí thông thường của một khu bảo tồn. Điều này phản ánh tính đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Cây samu cổ thụ
Cây samu cổ thụ

Ngoài ra, hệ động vật cũng rất phong phú, với 1.811 loài được ghi nhận. Trong số này có 94 loài nguy cấp, 56 loài thuộc Sách Đỏ Việt Nam.

Xuân Liên được biết đến là nơi phân bố quần thể vượn đen má trắng lớn nhất nước với 64 đàn, 182 cá thể; trên 200 cá thể voọc xám và nhiều loài chim quý hiếm. Đặc biệt, các nhà khoa học đã phát hiện quần thể mang Roosevelt (Muntiacus rooseveltorum) với khoảng 30 cá thể – loài từng được xem là tuyệt chủng gần một thế kỷ. Ngoài hệ sinh vật rừng, Xuân Liên còn có nguồn tài nguyên mặt nước phong phú.

Hồ Cửa Đạt với diện tích hơn 2.800 ha cùng các thác nước như Thác Tiên, Thác Tạt Mú, Thác Bảy tầng tạo nên cảnh quan tự nhiên đặc sắc. Các yếu tố rừng, núi, sông, hồ kết hợp hài hòa, hình thành một quần thể sinh thái liền mạch, rất thích hợp cho du lịch sinh thái.

Đặc biệt, không gian văn hóa vùng đệm với cộng đồng người Mường và Thái sinh sống lâu đời xung quanh vườn quốc gia cũng là một phần giá trị không thể tách rời. Các lễ hội, phong tục, nghề thủ công truyền thống và làn điệu dân ca góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng cho khu vực này.

NHỮNG TUYẾN TREKKING GIỮA RỪNG NGUYÊN SINH

Bên cạnh giá trị tự nhiên và nghiên cứu, Xuân Liên đang từng bước hình thành các sản phẩm du lịch xanh, nổi bật là hệ thống tuyến trekking xuyên rừng. Đây là hướng đi phù hợp để khai thác cảnh quan mà vẫn bảo vệ được tài nguyên sinh học.

Tuyến trekking chinh phục đỉnh Pù Gió cao khoảng 1.600 m được xem là cung đường tiêu biểu với hành trình dẫn du khách đi qua nhiều tầng sinh thái, từ rừng thường xanh tới rừng già, vượt các con dốc nhỏ, men theo những con suối trong vắt.

Khi lên tới đỉnh Pù Gió, rừng núi Xuân Liên hiện ra hùng vĩ, mây trắng bao phủ, tiếng vượn vọng từ xa, mang lại cảm giác vừa hoang sơ vừa sống động.

Tuyến tham quan cây di sản pơ mu và sa mu cổ thụ cũng là trải nghiệm đáng nhớ. Những thân cây hàng nghìn năm tuổi sừng sững giữa tầng rừng cao vút, rêu phủ kín, tán rộng đan vào nhau như mái vòm tự nhiên. Tuyến đường dài khoảng 7 km, trong đó có nhiều đoạn phải đi bộ xuyên rừng hàng giờ.

Riêng với tuyến ngắm linh trưởng giúp du khách tiếp cận khu vực sinh sống của vượn đen má trắng và voọc xám dưới sự hỗ trợ của lực lượng kiểm lâm và người dân bản địa.

Xuân Liên mùa hoa nở.
Xuân Liên mùa hoa nở.

Ngoài ra còn có tuyến trekking từ đỉnh Pù Xèo xuống Thác Bảy tầng, kết hợp tham quan di tích Hội thề Lũng Nhai, kết nối giá trị tự nhiên với văn hóa – lịch sử địa phương.

Các tuyến trekking đều được quy hoạch có giới hạn về số lượng khách, thời gian và tuyến đường rõ ràng. Nội quy rừng được phổ biến từ đầu hành trình, bảo đảm du khách tham quan có trách nhiệm và không gây ảnh hưởng đến sinh cảnh.

KHOA HỌC, BẢO TỒN VÀ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH XANH

Bên cạnh giá trị cảnh quan, Vườn quốc gia Xuân Liên còn là một trung tâm nghiên cứu quan trọng. Trong 5 năm qua, đơn vị đã thực hiện 11 đề tài khoa học cấp quốc gia, bộ và tỉnh, cùng nhiều nhiệm vụ nghiên cứu thuộc các ngành khác. Các đề tài tập trung vào điều tra cơ bản, xác định loài quý hiếm, phân bố động thực vật đặc hữu và đánh giá tiềm năng đa dạng sinh học.

Từ các công trình nghiên cứu này, Xuân Liên đã phát hiện và bổ sung 14 loài mới cho khoa học. Trong đó có 9 loài đặc hữu của Việt Nam và khu vực, 5 loài đặc hữu riêng của Xuân Liên. Đây là những kết quả có giá trị lớn, giúp xây dựng danh lục khu hệ động thực vật rừng, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học. 

Hoa đỗ quyên nở rộ ở độ cao 1.600m.
Hoa đỗ quyên nở rộ ở độ cao 1.600m.

Để bảo vệ, khai thác hiệu quả tiềm năng, phát triển bền vững, Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Liên Phạm Anh Tám, cho rằng "cần tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng tự nhiên; ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý và giám sát, đồng thời ưu tiên nghiên cứu các loài quý hiếm". Ông cũng nhấn mạnh cần xây dựng các đề án phát triển kinh tế cho vùng đệm và du lịch sinh thái, nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.

Tuyến Trekking xuyên rừng.
Tuyến Trekking xuyên rừng.

Được biết, Đề án phát triển du lịch sinh thái được tỉnh Thanh Hóa phê duyệt xác định rõ các phân khu chức năng: khu lõi bảo vệ nghiêm ngặt, vùng dịch vụ sinh thái tập trung ở vùng đệm. Các mô hình homestay sinh thái, du lịch cộng đồng và sản phẩm gắn với văn hóa bản địa được khuyến khích mở rộng có kiểm soát.

Hoạt động trồng cây bản địa, khoanh nuôi phục hồi rừng và bảo vệ sinh cảnh được lồng ghép vào phát triển du lịch để tạo sinh kế và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng.

Việc nâng cấp Xuân Liên thành vườn quốc gia cũng mở ra cơ hội huy động nguồn lực từ Trung ương, tỉnh và các tổ chức quốc tế. Các nguồn lực này phục vụ cả hai mục tiêu: bảo vệ hệ sinh thái rừng và phát triển du lịch xanh bền vững.

Lan tỏa tinh thần du lịch xanh, bền vững từ diễn đàn Đông Á

21:16, 07/06/2025

Lan tỏa tinh thần du lịch xanh, bền vững từ diễn đàn Đông Á

Sản phẩm du lịch xanh định hình tương lai ngành du lịch Thanh Hóa

15:23, 29/06/2025

Sản phẩm du lịch xanh định hình tương lai ngành du lịch Thanh Hóa

Tour du lịch xanh “chiếm sóng” hè 2025

11:04, 26/05/2025

Tour du lịch xanh “chiếm sóng” hè 2025

Từ khóa:

Đa dạng sinh học du lịch sinh thái Trekking Vườn quốc gia Xuân Liên

Đọc thêm

Gia tăng lượng carbon hấp thụ từ rừng trồng để tham gia thị trường carbon

Gia tăng lượng carbon hấp thụ từ rừng trồng để tham gia thị trường carbon

Việc chuyển từ chu kỳ khai thác ngắn để sản xuất sinh khối sang trồng rừng gỗ lớn với chu kỳ dài hơn có thể giúp rừng trồng ở Việt Nam hấp thụ carbon nhiều hơn đáng kể, góp phần vào mục tiêu Net Zero năm 2050...

Hà Tĩnh trên hành trình xây dựng, phát triển nền nông nghiệp xanh, hiện đại

Hà Tĩnh trên hành trình xây dựng, phát triển nền nông nghiệp xanh, hiện đại

Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, Hà Tĩnh đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng nông nghiệp xanh, bền vững...

EU hỗ trợ Việt Nam 430 triệu euro để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững

EU hỗ trợ Việt Nam 430 triệu euro để thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững

Gói hỗ trợ sẽ tập trung vào Dự án Thủy điện tích năng Bắc Ái, một trong những dự án đầu tư trọng điểm trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)…

Thanh Hóa chuyển hướng ưu tiên thu hút dự án công nghệ cao, xanh, giảm phát thải carbon

Thanh Hóa chuyển hướng ưu tiên thu hút dự án công nghệ cao, xanh, giảm phát thải carbon

Tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung kêu gọi và lựa chọn các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, phát triển xanh, thân thiện môi trường; ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực tài chính mạnh, sử dụng công nghệ tiên tiến, góp phần giảm phát thải khí nhà kính...

TP.Hồ Chí Minh đẩy nhanh đề án khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi

TP.Hồ Chí Minh đẩy nhanh đề án khu nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi

Việc hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về phát triển nông nghiệp bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cử tri kiến nghị giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí, Bộ Nội vụ nói gì?

Dân sinh

2

Liên minh Kinh tế tầm thấp ra mắt, tập hợp sức mạnh để tham gia thị trường 700 tỷ USD

Kinh tế số

3

Thị trường “xanh vỏ”, cổ phiếu giảm gấp đôi số tăng, khối ngoại rút ròng gần 930 tỷ

Chứng khoán

4

Xây dựng ngành sữa vì một nền nông nghiệp tự chủ

Thị trường

5

Hải Phòng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy