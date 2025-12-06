Mở rộng bổ nhiệm thẩm phán là người nước ngoài tại Tòa án chuyên biệt

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 07/12/2025
Đỗ Như
06/12/2025, 11:34
Các ý kiến đại biểu Quốc hội thống nhất việc mở rộng nguồn bổ nhiệm thẩm phán là người nước ngoài; qua đó góp phần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có kinh nghiệm, đáp ứng các yêu cầu trước mắt.
Chiều 5/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Dự thảo quy định tại khoản 2, Điều 9 “thẩm phán bao gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài”.
Đại biểu Đặng Bích Ngọc - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cho biết trong bối cảnh hiện nay khi thẩm phán của Việt Nam chưa đủ về số lượng, chưa đảm bảo về chất lượng, có thể khó thực hiện nhiệm vụ xét xử dẫn đến hiệu quả sẽ hạn chế. Điều này dẫn đến việc khó có thể cạnh tranh được với các Tòa án chuyên biệt của các nước trên thế giới.
Do đó, đại biểu thống nhất có thể mở rộng nguồn bổ nhiệm thẩm phán là người nước ngoài nhằm đáp ứng các yêu cầu trước mắt trong giai đoạn hiện nay.
Điều này sẽ góp phần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có kinh nghiệm và là điều kiện rất tốt để các thẩm phán và thư ký là người Việt Nam có điều kiện học tập, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn.
Ủng hộ quy định trên, đại biểu Lê Thu Hà, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, cho biết đây là lợi thế cạnh tranh cốt lõi của mô hình Tòa án chuyên biệt.
Tuy nhiên, dự thảo luật cần làm rõ cơ chế phòng ngừa xung đột lợi ích; đặc biệt với trường hợp thẩm phán có hoạt động tư vấn trọng tài hoặc lợi ích kinh tế liên quan các bên. Phạm vi miễn trừ tư pháp cũng cần được xác định rõ, có chịu trách nhiệm khi có lỗi cố ý hay không.
Khoản 2, điều 9 dự thảo quy định, thẩm phán là người nước ngoài thì phải đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn như sau: thẩm phán nước ngoài, luật sư, chuyên gia có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức chuyên môn phù hợp; có ít nhất 10 năm kinh nghiệm tham gia xét xử, giải quyết vụ việc liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh; có trình độ tiếng Anh để giải quyết vụ việc tại Tòa án chuyên biệt; không quá 75 tuổi...
Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đề nghị cần làm rõ căn cứ để xác định một người nước ngoài là người có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức chuyên môn phù hợp khi họ không sinh sống, làm việc tại Việt Nam.
Từ kinh nghiệm quốc tế, đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, nhận thấy đội ngũ thẩm phán là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và uy tín của Tòa án.
Các mô hình thành công như Tòa án thương mại quốc tế Singapore, Tòa án Dubai, Tòa án Abu Dhabi, Tòa án quốc tế Qatar… đều xây dựng đội ngũ thẩm phán kết hợp giữa trong nước và quốc tế; bảo đảm trình độ chuyên môn, tính độc lập, hiệu quả và minh bạch theo chuẩn mực quốc tế.
Đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng các Tòa án này đều lựa chọn mô hình đội ngũ thẩm phán hỗn hợp, kết hợp thẩm phán trong nước với thẩm phán quốc tế. Sự đa dạng này giúp tăng cường tính tin cậy của Tòa án "trong mắt" nhà đầu tư và các tổ chức tài chính quốc tế. Đồng thời tạo sự cân bằng giữa hiểu biết hệ thống pháp luật trong nước với kinh nghiệm quốc tế.
Đại biểu đề nghị cần phân loại thẩm phán không chỉ theo quốc tịch mà theo chức năng, bao gồm Thẩm phán chuyên trách, Thẩm phán quốc tế và Thẩm phán kiêm nhiệm là các chuyên gia cao cấp.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến, phối hợp với cơ quan thẩm tra để xem xét trong quá trình chỉnh lý dự thảo luật.
Về việc xác định tiêu chí thẩm phán là người nước ngoài, đề nghị Quốc hội cho phép Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm xây dựng Bộ tiêu chí để lựa chọn thẩm phán trước khi trình Chủ tịch nước bổ nhiệm.
Về cơ chế tài chính và hiệu lực quốc tế của bản án, nhiều đại biểu nêu rõ cần xác định rạch ròi nguồn chi trả thù lao, phụ cấp cho thẩm phán, thư ký, nhất là đối với thẩm phán nước ngoài.
Cụ thể, đại biểu Dương Ngọc Hải (Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM) đề nghị tách bạch giữa nhóm hưởng thù lao từ án phí, lệ phí và nhóm hưởng lương theo chế độ công chức để tránh nhầm lẫn khi áp dụng.
Đại biểu Lê Thu Hà (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai) nhấn mạnh thẩm quyền của tòa chỉ thực sự có ý nghĩa khi bản án được công nhận và thi hành rộng rãi ở nước ngoài. Đại biểu đề nghị dự thảo cần đặt ra nguyên tắc hợp tác tư pháp quốc tế, giao Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao xây dựng cơ chế hợp tác với các quốc gia có hệ thống thông luật – nơi có nhiều nhà đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam.
09:36, 27/05/2025
Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực. Tăng trưởng kinh tế ở nhiều địa phương khởi sắc, ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết ngày 4/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 2654/QĐ-TTg trong đó quy định giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng đối với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ tại 22 tỉnh/thành phố với số tiền lãi hỗ trợ khách hàng dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.
Ở cấp độ Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất ngân sách Trung ương năm 2025 với tổng số tiền trên 6,8 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại.
Kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu toàn hệ thống tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, sửa chữa và xây mới nhà cho người dân bị thiệt hại, triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mục tiêu năm 2025 và chuẩn bị tốt cho năm 2026.
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng, công tác giải ngân đầu tư công, triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung điều hành quan trọng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu giữ ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và khắc phục hậu quả bão lũ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: