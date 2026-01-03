Gần 7.300 tỷ để thực hiện đề án "Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo"

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 3345/QĐ-UBND, ngày 31/12/2025 phê duyệt Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo”, nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế thành phố bền vững.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đổi mới sáng tạo, là đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững, ngang tầm quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế. Đồng thời là Trung tâm du lịch gắn với Trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế; Trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin; Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực và là thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á.

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội toàn cầu phát triển nhanh chóng, đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực chính cho sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của các quốc gia. Vì vậy, Đề án được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 259/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị quyết 136/2024/NQ15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; cùng các định hướng quy hoạch và kế hoạch của thành phố Đà Nẵng.

Đề án đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể đến năm 2030 như: Nâng cấp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng lên tầm quốc tế tương đương với một số hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lớn trong khu vực Đông Nam Á, được các tổ chức quốc tế thừa nhận, đánh giá và xếp hạng; phấn đấu vào nhóm 300 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn cầu. Hỗ trợ hình thành khoảng 500 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thu hút thêm nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu xuất hiện ít nhất một kỳ lân công nghệ tại Đà Nẵng.

Theo Đề án, các lĩnh vực ưu tiên gồm: công nghệ thông tin và truyền thông; công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh; công nghệ sinh học và y tế; kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển và logistics; đô thị thông minh, du lịch thông minh; công nghệ tài chính (fintech); khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Để triển khai hiệu quả, thành phố tập trung đồng bộ các nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù; cơ sở hạ tầng, hệ thống đổi mới sáng tạo; thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; huy động nguồn lực (xã hội hóa, thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế…); truyền thông; phát triển đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; phát triển các ngành, lĩnh vực chủ chốt, tập trung; nâng cao bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII.

Để triển khai Đề án “Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo”, thành phố dự kiến tổng kinh phí thực hiện là hơn 7.295 tỷ đồng, được cân đối từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm do Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng quản lý, cùng các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Trong thời gian qua, thực hiện các chủ trương của đảng và pháp luật của nhà nước, thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xem đây là một trong những động lực quan trọng cho mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố được hình thành, cơ bản đầy đủ các thành tố với các trụ cột chính là: cơ quan nhà nước - viện nghiên cứu, trường đại học - tổ chức hỗ trợ - cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể liên quan cùng tham gia tích cực vào hệ sinh thái, có sự kết nối mạnh mẽ với hệ sinh thái quốc gia và quốc tế.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, cho biết đến nay, trên địa bàn thành phố đang có 03 Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 12 vườn ươm; 03 không gian sáng chế; 08 không gian làm việc chung; 06 quỹ đầu tư khởi nghiệp thành lập trên địa bàn thành phố; 10 câu lạc bộ khởi nghiệp ở các trường đại học, cao đẳng; hơn 20 cơ sở, trường đại học tham gia tích cực vào hệ sinh thái, ước tính khoảng 200 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Từ năm 2024, thành phố Đà Nẵng lần đầu tiên đã góp mặt trong danh sách top

1.000 thành phố tiêu biểu toàn cầu về hệ sinh thái khởi nghiệp theo xếp hạng của Trung tâm Nghiên cứu và lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu StartupBlink. Năm 2025, thành phố Đà Nẵng tăng 130 bậc, vươn lên thứ 766 trong danh sách top 1.000 thành phố tiêu biểu toàn cầu về hệ sinh thái khởi nghiệp; được chứng nhận "Hệ sinh thái tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam“ do StartupBlink đánh giá.

Bên cạnh các kết quả đạt được trong thời gian qua, quy mô và chất lượng hệ sinh thái vẫn còn một số hạn chế. Số doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh, tham gia chuỗi giá trị và vươn ra thị trường quốc tế chưa nhiều, nguồn vốn đầu tư mạo hiểm và nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, mức độ liên kết giữa các chủ thể chưa thực sự chặt chẽ. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cần có định hướng, mục tiêu và giải pháp mang tính tổng thể, đột phá hơn trong giai đoạn 2026–2030 nhằm nâng cao chất lượng, chiều sâu và sức cạnh tranh của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đáp ứng mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đổi mới sáng tạo.