Ninh Bình: Định hình động lực tăng trưởng mới trên nền tảng di sản và công nghiệp

Năm 2025 khép lại với nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội vượt kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng để Ninh Bình tự tin bước vào năm đầu nhiệm kỳ mới, tăng tốc đầu tư hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản...

Ngày 1/7/2025 đánh dấu thời điểm Ninh Bình mới chính thức đi vào hoạt động, mở ra giai đoạn phát triển mới của bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời hình thành không gian phát triển rộng mở hơn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước.

Với diện tích khoảng 3.942,61 km2, dân số gần 4,4 triệu người và 129 đơn vị hành chính cấp xã, phường, Ninh Bình hiện là một trong những địa phương có quy mô dân số lớn của cả nước. Tỉnh nằm ở vị trí “cửa ngõ” phía Nam Đồng bằng sông Hồng, giữ vai trò trung chuyển giữa các vùng kinh tế lớn, đồng thời sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng tương đối đồng bộ, tạo lợi thế cạnh tranh cho phát triển dài hạn.

NỀN TẢNG DI SẢN VÀ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

Ninh Bình có không gian phát triển đa dạng với đồng bằng, núi rừng, ven biển và bề dày lịch sử – văn hóa đặc sắc. Toàn tỉnh hiện có hơn 5.000 di tích đã được kiểm kê, nổi bật là Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, cùng di sản phi vật thể “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi danh.

Tràng An, Ninh Bình

Trên nền tảng đó, năm 2025, kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển vững chắc với 18/19 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,65%; quy mô kinh tế ước 342,8 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 89,19 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp – xây dựng chiếm 47,05%, dịch vụ chiếm 34,39%. Công nghiệp tăng 14,7%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 175.700 tỷ đồng, tăng 23,9%; giải ngân vốn đầu tư công vượt kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Xúc tiến đầu tư đạt kết quả nổi bật với gần 280 dự án mới, tổng vốn tăng thêm hơn 13.000 tỷ đồng và 556 triệu USD. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành 100% xã đạt chuẩn; toàn tỉnh có 980 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Khu vực dịch vụ tăng 9,6%; du lịch đón hơn 19,4 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 21,20 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 26,9 tỷ USD, tăng 68,2%, tạo thặng dư thương mại lớn. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 36%; phát triển nhà ở xã hội hoàn thành 4.461 căn, đạt chỉ tiêu được giao.

MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ

Năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030, Ninh Bình xác định mục tiêu giữ vững ổn định, đồng thời bứt phá tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 11% trong năm 2026, duy trì đà tăng trưởng hai con số ngay từ đầu nhiệm kỳ. Trọng tâm là khơi thông các động lực mới, trong đó du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản được xác định là hướng đi chiến lược.

Song song với đó, Ninh Bình tập trung sử dụng hiệu quả các nguồn lực, mở rộng không gian phát triển thông qua quy hoạch đồng bộ, tăng cường liên kết vùng, đầu tư hạ tầng chiến lược và xây dựng nền hành chính hiện đại, chính quyền kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Tỉnh ưu tiên đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nội tỉnh và liên vùng, phát triển hạ tầng logistics, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, cầu vượt sông Đáy, tuyến ven biển, các tuyến kết nối khu kinh tế, khu công nghiệp; đồng thời định hướng đầu tư sân bay, cảng nước sâu và đường sắt tốc độ cao.

Trong công nghiệp, Ninh Bình tập trung phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm; giai đoạn 2026–2030 dự kiến bổ sung 36 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 10.717 ha, hình thành các cực tăng trưởng mới.

Khu công nghiệp Gián Khẩu, Ninh Bình

Đáng chú ý, tỉnh xác định cấu trúc di sản “đa tầng, đa lớp” là lợi thế cạnh tranh đặc biệt, thúc đẩy chuyển hóa giá trị di sản thành tài sản kinh tế, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch lớn và trung tâm công nghiệp văn hóa của quốc gia.

Với nền tảng vững chắc của năm 2025 cùng mục tiêu và giải pháp rõ ràng, Ninh Bình bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động, tự tin, hướng tới phát triển nhanh, bền vững và mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.