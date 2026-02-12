Một ngân hàng tạm ngừng cấp tín dụng mới đối với bất động sản

Một ngân hàng thuộc Big4 vừa yêu cầu các chi nhánh tạm dừng tiếp nhận và đề xuất cấp tín dụng mới đối với dự án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản hệ thống chịu áp lực cao và tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản vượt tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn ngành…

Một ngân hàng lớn thuộc khối Nhà nước vừa yêu cầu các chi nhánh tạm dừng trình trụ sở chính việc tiếp nhận và đề xuất cấp tín dụng mới đối với các dự án, phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp.

Theo văn bản, kể từ ngày 11/02/2026, các chi nhánh không thực hiện tiếp cận mới (bao gồm tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình phê duyệt) đối với các dự án/phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp cho đến khi có thông báo khác thay thế.

Ngân hàng này cho biết quyết định này được đưa ra trên cơ sở dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản hiện tại và nhu cầu giải ngân tại các chi nhánh. Đồng thời, việc tạm dừng nhằm bảo đảm kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trong năm 2026, không vượt quá mức tăng trưởng tín dụng chung theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 11686/NHNN-CSTT ngày 31/12/2025.

Ngay từ đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã siết chặt kiểm soát tăng trưởng tín dụng. Theo định hướng tại Chỉ thị 01, nhiều ngân hàng thuộc "nhóm Big4" được giao hạn mức tăng trưởng tín dụng khoảng 10,6–11% so với năm trước. Đồng thời, trong quý I/2026, các ngân hàng không được sử dụng quá 25% tổng hạn mức tăng trưởng tín dụng cả năm.

"Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản không vượt quá mức bình quân của toàn ngành, đây là điểm mới trong công tác điều hành năm nay”, lãnh đạo khối quản lý nguồn vốn và thanh khoản của một ngân hàng lớn, nói với phóng viên VnEconomy.

Theo vị này, việc kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng nói chung và tín dụng bất động sản nói riêng trong năm nay không phải ngẫu nhiên, mà xuất phát từ áp lực thanh khoản ngày càng lớn của hệ thống ngân hàng. Chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn, đặc biệt vào giai đoạn cuối năm, đang ở mức cao và tiềm ẩn rủi ro rõ ràng.

Cập nhật từ báo cáo tài chính 27 ngân hàng niêm yết cho thấy đến cuối quý III/2025, hệ số LDR (cho vay/huy động) toàn ngành đã lên tới 111%, mức cao nhất trong nhiều năm, cho thấy các ngân hàng đang cho vay vượt quá lượng vốn huy động được, làm gia tăng đáng kể rủi ro thanh khoản.