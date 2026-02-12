Một ngân hàng tạm ngừng cấp tín dụng mới đối với bất động sản

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 12/02/2026
Kỳ Phong
12/02/2026, 17:51
Một ngân hàng thuộc Big4 vừa yêu cầu các chi nhánh tạm dừng tiếp nhận và đề xuất cấp tín dụng mới đối với dự án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản hệ thống chịu áp lực cao và tốc độ tăng trưởng tín dụng bất động sản vượt tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn ngành…
Một ngân hàng lớn thuộc khối Nhà nước vừa yêu cầu các chi nhánh tạm dừng trình trụ sở chính việc tiếp nhận và đề xuất cấp tín dụng mới đối với các dự án, phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp.
Theo văn bản, kể từ ngày 11/02/2026, các chi nhánh không thực hiện tiếp cận mới (bao gồm tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình phê duyệt) đối với các dự án/phương án kinh doanh bất động sản của khách hàng doanh nghiệp cho đến khi có thông báo khác thay thế.
Ngân hàng này cho biết quyết định này được đưa ra trên cơ sở dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản hiện tại và nhu cầu giải ngân tại các chi nhánh. Đồng thời, việc tạm dừng nhằm bảo đảm kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trong năm 2026, không vượt quá mức tăng trưởng tín dụng chung theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 11686/NHNN-CSTT ngày 31/12/2025.
Ngay từ đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã siết chặt kiểm soát tăng trưởng tín dụng. Theo định hướng tại Chỉ thị 01, nhiều ngân hàng thuộc "nhóm Big4" được giao hạn mức tăng trưởng tín dụng khoảng 10,6–11% so với năm trước. Đồng thời, trong quý I/2026, các ngân hàng không được sử dụng quá 25% tổng hạn mức tăng trưởng tín dụng cả năm.
"Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản không vượt quá mức bình quân của toàn ngành, đây là điểm mới trong công tác điều hành năm nay”, lãnh đạo khối quản lý nguồn vốn và thanh khoản của một ngân hàng lớn, nói với phóng viên VnEconomy.
Theo vị này, việc kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng nói chung và tín dụng bất động sản nói riêng trong năm nay không phải ngẫu nhiên, mà xuất phát từ áp lực thanh khoản ngày càng lớn của hệ thống ngân hàng. Chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn, đặc biệt vào giai đoạn cuối năm, đang ở mức cao và tiềm ẩn rủi ro rõ ràng.
Cập nhật từ báo cáo tài chính 27 ngân hàng niêm yết cho thấy đến cuối quý III/2025, hệ số LDR (cho vay/huy động) toàn ngành đã lên tới 111%, mức cao nhất trong nhiều năm, cho thấy các ngân hàng đang cho vay vượt quá lượng vốn huy động được, làm gia tăng đáng kể rủi ro thanh khoản.
13:38, 11/01/2026
Vượt qua những con số tăng trưởng ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận, thành công của OPES trong năm 2025 còn ghi dấu ấn đậm nét bởi yếu tố con người. OPES đã chứng minh rằng khi đội ngũ cùng chung một “mã gene”, họ không chỉ xây dựng nên một thương hiệu bền vững, một văn hóa giàu bản sắc mà còn kiến tạo nên những giá trị nhân văn cho cộng đồng.
Ngày 12/2/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) đã ký kết và công bố cầu thủ Nguyễn Đình Bắc trở thành Đại sứ thương hiệu giai đoạn 2026 - 2028. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới của SACOMBANK trong hành trình đồng hành cùng thể thao Việt Nam và lan tỏa các giá trị tích cực, bền vững tới cộng đồng...
Trong phiên sáng 12/2, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các đơn vị vẫn giữ nguyên ở mức 177,5 triệu – 180,5 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua (11/2). Cá biệt, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại một doanh nghiệp sụt mạnh tới 2 triệu đồng/lượng...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (11/2), dù báo cáo việc làm tốt hơn kỳ vọng của Mỹ làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất. Quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng vàng...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: