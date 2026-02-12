Thứ Năm, 12/02/2026

Tài chính

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc chính thức trở thành đại sứ thương hiệu SACOMBANK

My Nguyễn

12/02/2026, 16:51

Ngày 12/2/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) đã ký kết và công bố cầu thủ Nguyễn Đình Bắc trở thành Đại sứ thương hiệu giai đoạn 2026 - 2028. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới của SACOMBANK trong hành trình đồng hành cùng thể thao Việt Nam và lan tỏa các giá trị tích cực, bền vững tới cộng đồng...

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (phải) và bà Nguyễn Thị Kiều Anh (trái) - Phó Tổng giám đốc SACOMBANK thực hiện nghi thức ký kết Thỏa thuận Đại sứ thương hiệu dưới sự chứng kiến của Ban lãnh đạo Ngân hàng. Ảnh: SACOMBANK.
Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (phải) và bà Nguyễn Thị Kiều Anh (trái) - Phó Tổng giám đốc SACOMBANK thực hiện nghi thức ký kết Thỏa thuận Đại sứ thương hiệu dưới sự chứng kiến của Ban lãnh đạo Ngân hàng. Ảnh: SACOMBANK.

Việc lựa chọn Nguyễn Đình Bắc, một trong những gương mặt tài năng và giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam phản ánh định hướng của SACOMBANK trong việc làm mới hình ảnh thương hiệu, nhấn mạnh tinh thần năng động, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm.

Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ trẻ sở hữu nhiều thành tích nổi bật, ghi dấu ấn tại các đấu trường khu vực và châu lục. Trong năm 2025, anh vươn lên trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam, đồng thời vượt qua nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm để giành danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam khi mới 21 tuổi.

Ông Hà Văn Trung - Phó Tổng giám đốc thường trực SACOMBANK trao trang phục cho Đại sứ thương hiệu Nguyễn Đình Bắc tại buổi lễ ký kết. Ảnh: SACOMBANK.
Ông Hà Văn Trung - Phó Tổng giám đốc thường trực SACOMBANK trao trang phục cho Đại sứ thương hiệu Nguyễn Đình Bắc tại buổi lễ ký kết. Ảnh: SACOMBANK.

Đặc biệt, tại Vòng Chung kết U23 châu Á 2026, tiền đạo sinh năm 2004 đã ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu “Vua phá lưới” U23 châu Á. Thành tích này khẳng định năng lực chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và khả năng tỏa sáng của Nguyễn Đình Bắc tại các sân chơi lớn, góp phần nâng cao vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Ông Phan Đình Tuệ - Thành viên Hội đồng quản trị SACOMBANK trao hoa chúc mừng cầu thủ tân đại sứ thương hiệu. Ảnh: SACOMBANK.
Ông Phan Đình Tuệ - Thành viên Hội đồng quản trị SACOMBANK trao hoa chúc mừng cầu thủ tân đại sứ thương hiệu. Ảnh: SACOMBANK.

Với phong độ ổn định và hình ảnh chuyên nghiệp, Nguyễn Đình Bắc được đánh giá là đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ giàu năng lượng, không ngại thử thách. Đây là những phẩm chất tương đồng với các giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu SACOMBANK. Trên cương vị Đại sứ thương hiệu, Đình Bắc sẽ đồng hành cùng SACOMBANK trong các hoạt động truyền thông và chương trình cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh một ngân hàng năng động, hiện đại và có trách nhiệm xã hội.

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc chia sẻ: “Khi được SACOMBANK tin tưởng lựa chọn, tôi cảm nhận được sự đồng điệu rất rõ. Đó là tinh thần luôn nỗ lực mỗi ngày, không ngừng hoàn thiện và hướng tới những giá trị bền vững. Với tôi, SACOMBANK không chỉ là một ngân hàng lớn, mà còn là hình ảnh của sự bền bỉ, năng động và khả năng thích nghi, điều mà một cầu thủ bóng đá cũng luôn phải có. Trong vai trò Đại sứ thương hiệu, tôi mong có thể cùng SACOMBANK lan tỏa những thông điệp tích cực về lối sống lành mạnh, về ý chí vươn lên và niềm tin vào giá trị của sự cố gắng, đặc biệt là với các bạn trẻ đang theo đuổi ước mơ của mình”. Nguyễn Đình Bắc cho biết anh sẽ trích một phần giá trị hợp đồng Đại sứ thương hiệu để tham gia và đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện, truyền cảm hứng sống đẹp đến cộng đồng.

Trải qua hơn 34 năm hình thành và phát triển, SACOMBANK kiên định theo đuổi chiến lược tăng trưởng hiệu quả và bền vững, không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Hiện nay, Ngân hàng sở hữu mạng lưới hơn 540 điểm giao dịch tại Việt Nam và khu vực Đông Dương, phục vụ hàng triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Uy tín thương hiệu SACOMBANK được khẳng định qua nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, tiêu biểu như danh hiệu “Thương hiệu mạnh Việt Nam” 14 năm liên tiếp do Tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn và “Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2024” do Brand Finance công bố.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, SACOMBANK tích cực triển khai các chương trình vì cộng đồng, tiêu biểu là phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Ngân hàng đã chung tay cùng nhiều địa phương như Bạc Liêu, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Lâm Đồng… xây dựng hàng nghìn căn nhà cho hộ nghèo và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

Ngoài ra, SACOMBANK đẩy mạnh xây dựng hình ảnh thương hiệu gần gũi, năng động thông qua việc đồng hành cùng các chương trình thể thao lớn, đặc biệt là bóng đá. Năm 2025, SACOMBANK trở thành Nhà tài trợ đồng hành của Câu lạc bộ Bóng đá Công an TP.HCM tại V-League 2025–2026, góp phần xây dựng môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Ngân hàng cũng dành sự quan tâm dài hạn cho bóng đá học đường, coi đây là nền tảng quan trọng trong việc phát triển thể chất và tinh thần cho thế hệ trẻ.

Sacombank

