Giá vàng lên gần 5.100 USD/oz dù số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự báo

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (11/2), dù báo cáo việc làm tốt hơn kỳ vọng của Mỹ làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất. Quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng vàng...

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 58,3 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 1,16%, đạt 5.085,1 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 3,46 USD/oz, tương đương tăng 4,29%, đạt 84,41 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 4 tăng 1,6%, chốt ở mức 5.112,6 USD/oz.

Động lực cho phiên tăng này được cho là lực mua của các nhà đầu tư dài hạn - những người tin rằng xu hướng lâu dài của vàng vẫn là tăng nhờ các yếu tố gồm rủi ro địa chính trị, hoạt động mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, sự mất giá của đồng USD, mối lo về nợ công, và nhu cầu đa dạng hóa danh mục khỏi các tài sản USD. Lực mua được duy trì vững dù số liệu kinh tế Mỹ và diễn biến tỷ giá USD phiên này không có lợi cho giá kim loại quý.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê lao động Mỹ (BLS), khu vực phi nông nghiệp của nước này có 130.000 công việc mới trong tháng 1, vượt xa con số dự báo 55.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,3%, thấp hơn mức dự báo là 4,4%.

Giới phân tích nhận định báo cáo này phản ánh sự vững vàng của thị trường lao động và tạo dư địa cho Fed giữ nguyên lãi suất trong lúc theo dõi diễn biến lạm phát.

Đồng USD vững giá nhờ kỳ vọng giảm bớt vào việc Fed sớm hạ lãi suất. Chỉ số Dollar Index chốt phiên ở mức 96,9 điểm, đi ngang so với phiên trước.

“Một báo cáo việc làm mạnh sẽ không làm sứt mẻ tinh thần của những người mua vàng, bởi họ mua dựa trên các yếu tố dài hạn và căn bản. Từ sau đợt bán tháo gần đây, vàng đã phục hồi với mức đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, cho thấy người mua vẫn lạc quan”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong nói với hãng tin Reuters.

Sau hai phiên bán tháo lịch sử trên thị trường vàng vào hôm 30/1 và 2/2 sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đề cử ông Kevin Warsh vào ghế chủ tịch Fed, giá vàng đã phục hồi vững. Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 17%, nối tiếp xu hướng tăng kỷ lục của năm ngoái.

Giới phân tích dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại cho tới khi ông Powell hết nhiệm kỳ chủ tịch Fed vào tháng 5, nhưng sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 6, ngay sau khi Fed có chủ tịch mới. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà kinh tế cảnh báo rằng chính sách tiền tệ của Fed dưới thời người kế nhiệm ông Powell có thể trở nên nới lỏng quá mức.

Sau báo cáo việc làm Mỹ, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới báo cáo lạm phát Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng thêm 2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.081,3 tấn vàng. Quỹ đã mua ròng liên tiếp trong 3 phiên từ đầu tuần tới nay, với lượng mua ròng đạt gần 6 tấn.

Giá vàng và giá bạc cùng giảm khi thị trường mới mở cửa phiên châu Á sáng nay (12/2).

Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 25 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương giảm gần 0,5%, giao dịch ở mức hơn 5.060,5 USD/oz. Giá bạc giảm gần 1,2%, giao dịch ở mức hơn 83,4 USD/oz.

Mức giá trên của vàng thế giới tương đương gần 159,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, Vietcombank báo giá USD ở mức 25.750 đồng (mua vào) và 26.160 đồng (bán ra), tăng 100 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.