Giá vàng SJC đi ngang trong 3 phiên trong khi giá thế giới giảm

Trong phiên sáng 12/2, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các đơn vị vẫn giữ nguyên ở mức 177,5 triệu – 180,5 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua (11/2). Cá biệt, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại một doanh nghiệp sụt mạnh tới 2 triệu đồng/lượng...

Giá vàng trong nước bắt đầu có xu hướng chững lại sau nhịp hồi phục trong tuần đầu tháng 2 với tổng mức tăng gần 15 triệu đồng/lượng mỗi chiều (từ phiên 2/2 – 9/2). Trong phiên sáng nay (12/2), giá vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh tiếp tục ghi nhận phiên đi ngang thứ ba liên tiếp.

Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 178 triệu đồng/lượng và giá bán ở mức 181 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

Cập nhật lúc 11 giờ 30 phút ngày 12/2, các thương hiệu vẫn không đổi mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên hôm qua (11/2), giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp này vẫn đứng im.

Tại Phú Quý, giá bán vàng miếng ở mức 181 triệu đồng/lượng, giá mua tại 177,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với giá chốt phiên 11/2.

Tại TP.Hồ Chí Minh, sau khi ghi nhận tổng mức tăng là 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 11/2, mở cửa phiên sáng nay, Mi Hồng vẫn duy trì xu hướng đi ngang đối với giá mua, bán vàng miếng SJC, niêm yết giá mua ở mức 178,5 triệu đồng và giá bán 181 triệu đồng/lương.

Riêng Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất điều chỉnh giảm giá giao dịch vàng miếng SJC trong phiên sáng nay, với mức giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 177,5 triệu – 180,5 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 12/2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Thị trường vàng nhẫn ghi nhận diễn biến phân hoá rõ nét trong phiên sáng nay. Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các hệ thống lớn cũng không thay đổi so với giá chốt phiên hôm qua (11/2). Duy chỉ có một doanh nghiệp phía Nam điều chỉnh giảm mạnh giá vàng nhẫn “4 số 9”, trong khi một doanh nghiệp tăng nhẹ giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên sáng.

Mở cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 169 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 173 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 11/2.

Trong vòng gần 2 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 168 triệu – 172 triệu đồng/lượng

Tính đến 11 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 11/2, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường. So với các thương hiệu ở miền Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại 2 thương hai thương hiệu này cao hơn 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 177,5 triệu – 180,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 11/2, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên không thay đổi đối với cả hai chiều mua và bán.

Cùng thời điểm trên, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI vẫn duy trì ổn định ở mức 177,5 triệu – 180,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. So với giá chốt phiên ngày 11/2, thương hiệu này giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Tương tự, giá mua vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ và tại Phú Quý tiếp tục nối dài chuỗi đi ngang sang phiên thứ ba liên tiếp. Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 12/2, cả hai thương hiệu này cũng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 177,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 180,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua-bán vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 12/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các doanh nghiệp khác trên thị trường đều thấp hơn so với giá vàng miếng SJC, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai đơn vị niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức tương đương.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua vàng nhẫn tròn trơn ở mức 178 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 181 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 11/2, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này không đổi.

Ngược lại, sau khi giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 ở mức 177,6 triệu – 180,6 triệu đồng/lượng (mua – bán) lúc mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này cũng niêm yết giá mua vàng nhẫn ở mức 178 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 181 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. Như vậy, trong phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 400 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 11/2.