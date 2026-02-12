Thứ Năm, 12/02/2026

Đầu tư

Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài dự kiến sẽ khởi công trong tháng 4/2026

Thanh Thủy

12/02/2026, 15:01

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1) đang lựa chọn nhà đầu tư và dự kiến khởi công dự án thành phần 1 vào tháng 4/2026...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài (giai đoạn 1) đang lựa chọn nhà đầu tư và dự kiến khởi công dự án thành phần 1 theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT vào tháng 4/2026.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 2/8/2024. Tuyến có chiều dài 51 km, trong đó đoạn qua TP. Hồ Chí Minh khoảng 24,7 km và đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 26,3 km. Điểm đầu kết nối với đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh và điểm cuối giao với Quốc lộ 22 (tỉnh Tây Ninh).

Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Quy mô phân kỳ đầu tư mặt cắt ngang 4 làn xe, giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe.

Tổng mức đầu tư dự án (bao gồm lãi vay) khoảng 19.617 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước tham gia dự án 9.674 tỷ đồng; phần vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp khoảng 9.943 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần. Cụ thể, dự án thành phần 1 sẽ đầu tư xây dựng đường cao tốc (giai đoạn 1) theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BOT); Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường gom dân sinh, cầu vượt ngang đường cao tốc; Dự án thành phần 3 và 4 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao tốc đoạn qua TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Theo kế hoạch của Ban Giao thông, dự án thành phần 1 được triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong các tháng 1 và 2/2026. Dự án sẽ được thẩm định, phê duyệt kết quả trong tháng 2 và đàm phán, ký hợp đồng nhà đầu tư trong tháng 3/2026. Công trình dự kiến khởi công xây dựng tháng 4/2026 và hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2027.

Ban Giao thông cho biết đã tiến hành khảo sát quan tâm nhà đầu tư và đóng thầu tháng 9/2025, kết quả có 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ quan tâm. Ban đã có báo cáo gửi Sở Tài chính và UBND Thành phố về đánh giá hồ sơ quan tâm, xem xét, quyết định hình thức lựa chọn nhà đầu tư. Sở Tài chính cũng có văn bản báo cáo UBND Thành phố kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư; hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án thành phần 1.

Theo Ban Giao thông, cuối tháng 1 vừa qua, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có công văn chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính về hình thức lựa chọn nhà đầu tư và giao Ban Giao thông triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Hiện, Ban Giao thông đang triển khai lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Từ khóa:

đầu tư đối tác công tư PPP dự án dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài giao thông đường bộ hạ tầng hợp đồng BOT

