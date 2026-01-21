Bốn động lực của tín dụng ngân hàng trong năm 2026

Tín dụng được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026 khi Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu mở rộng dư địa 2,79 triệu tỷ đồng với mức tăng 15% so với 2025. Các chuyên gia điểm tên 4 động lực của tín dụng năm tới gồm: bất động sản, đầu tư công bứt phá, tiêu dùng phục hồi và mặt bằng lãi suất ở ngưỡng hỗ trợ nền kinh tế...

Ngân hàng Nhà nước dự kiến trong năm 2026, tổng lượng vốn tín dụng cung ứng cho nền kinh tế sẽ đạt khoảng 2,79 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 15% so với quy mô dư nợ tín dụng tính đến năm 2025 (trên 18,58 triệu tỷ đồng).

Giới phân tích nhận định, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế sẽ được thúc đẩy bốn nhân tố chính.

Thứ nhất, thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ nhờ việc tháo gỡ các rào cản pháp lý trong năm 2025. Đồng thời, các khung pháp lý mới có hiệu lực từ năm 2026 sẽ tạo nền tảng minh bạch và ổn định hơn, qua đó thúc đẩy cả nhu cầu vay mua nhà của cá nhân lẫn nhu cầu tín dụng từ các chủ đầu tư.

Thứ hai, giải ngân đầu tư công tiếp tục là điểm sáng khi nhiều dự án hạ tầng trọng điểm bước vào giai đoạn thi công cao điểm, kéo theo nhu cầu tín dụng tăng cao trong các lĩnh vực như xây dựng, vật liệu xây dựng và logistics. Bên cạnh đó, các dự án mới thuộc quy hoạch hạ tầng giai đoạn 2026–2030 cũng sẽ được triển khai, mở rộng dư địa tín dụng cho khu vực doanh nghiệp.

Thứ ba, sự phục hồi của hoạt động bán lẻ, kết hợp với khả năng hấp thụ vốn ngày càng cải thiện của khối doanh nghiệp, góp phần mở rộng dư địa tín dụng tiêu dùng.

Thứ tư, mặc dù mặt bằng lãi suất được dự báo có xu hướng tăng trở lại, nhưng mức tăng dự kiến sẽ thấp hơn đáng kể so với các giai đoạn trước. Yếu tố này góp phần duy trì khả năng tiếp cận vốn tín dụng thuận lợi đối với cả khu vực doanh nghiệp và cá nhân.

Bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước. "Sức ép cung ứng vốn cho nền kinh tế của hệ thống ngân hàng vẫn lớn trong bối cảnh các kênh thị trường tài chính như trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán chưa thực sự phát huy vai trò là nguồn vốn trung – dài hạn chủ yếu. Trong khi đó, nhu cầu vốn trung – dài hạn cho các dự án, công trình trọng điểm quốc gia ngày càng tăng, gây áp lực lớn lên các tổ chức tín dụng. Đặc biệt, nguồn vốn của hệ thống ngân hàng vẫn chủ yếu là tiền gửi ngắn hạn, chiếm tới 80% tổng tiền gửi, dẫn đến rủi ro về kỳ hạn".

Điều này cũng phù hợp với kết quả khảo sát xu hướng tín dụng năm 2026 do đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước công bố trong tháng 1/2026.

Trong số 6 lĩnh vực chính được thống kê, các tổ chức tín dụng nhận định lĩnh vực phát triển công nghiệp và xây dựng tiếp tục dẫn đầu về mức tăng trưởng nhu cầu tín dụng trong năm 2026. Theo sau là thương mại và dịch vụ, phục vụ đời sống, tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình, kinh tế xanh, phát triển nông, lâm, thủy sản, và đầu tư ứng dụng công nghệ cao.

Ông Lê Hoàng Tùng, Phó Tổng giám đốc Vietcombank. “Chúng tôi dự báo nhu cầu vốn của nền kinh tế được tập trung vào các lĩnh vực then chốt tương ứng như đầu tư hạ tầng chiến lược và các dự án trọng điểm quốc gia; thúc đẩy sản xuất – kinh doanh, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm nâng cao năng lực sản xuất; năng lượng tái tạo và chuyển dịch xanh; cùng với kinh tế số, đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, nhu cầu vốn từ khu vực doanh nghiệp tư nhân, FDI, SMEs và bán lẻ cũng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng toàn diện”.

Cũng theo kết quả khảo sát của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng dự báo rằng các yếu tố vĩ mô và lãi suất như: triển vọng tăng trưởng kinh tế, biến động trong nhu cầu đầu tư vào sản xuất – kinh doanh, xu hướng điều chỉnh lãi suất cho vay, sự xuất hiện của các cơ hội đầu tư mới, và diễn biến thương mại quốc tế (bao gồm việc ký kết và triển khai các hiệp định thương mại song phương hoặc đa phương), sẽ tác động tích cực đến nhu cầu tín dụng của khu vực doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2026.