Một nhà đấu giá lập kỷ lục 35,9 triệu USD cho một phiên giao dịch

Theo nhà đấu giá, con số này đã nâng tổng doanh thu hàng năm của Phillips in Association with Bacs & Russo – tên đầy đủ của bộ phận đấu giá đồng hồ của nhà đấu giá Phillips – lên con số đáng kinh ngạc là 209,3 triệu USD. Điều này đại diện cho kỷ lục mới về doanh thu trong năm đối với một nhà đấu giá, cũng như mức tăng trưởng 89% so với năm 2019, năm trước đại dịch.

Dẫn đầu bảng về tỷ suất lợi nhuận của phiên đấu giá lần này là chiếc Patek Philippe Nautilus Ref. 5711 mặt số màu xanh có dòng chữ Tiffany & Co. được đấu giá 6,5 triệu USD. Đây là một trong 170 chiếc đồng hồ được sản xuất giới hạn và là phiên bản cuối cùng của mẫu đầu hồ cùng tên được nhiều người khao khát nhất. Giá bán này cao gấp 130 lần giá ước tính 50.000 USD và gấp 124 lần giá bán lẻ 52.635 USD. Chiếc đồng hồ ngoài ra cũng lập kỷ lục mới về giá của một chiếc đồng hồ đeo tay được bán trực tuyến.

Thông tin và mức giá bán được của chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus Ref. 5711 được nhà Phillips niêm yết công khai.

Hồi đầu tháng 12 năm nay, Patek cho biết họ đang sản xuất 170 chiếc đồng hồ mặt xanh đặc biệt Nautilus Ref. 5711, sẽ được bán tại một số cửa hàng chọn lọc của Tiffany để tôn vinh mối quan hệ hợp tác 170 năm giữa nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ và Tiffany, cũng như mừng Tiffany thuộc quyền sở hữu mới của tập đoàn hàng xa xỉ của Pháp LVMH.

Patek Philippe Nautilus Ref. 5711 quả thực là mẫu đồng hồ khiến giới sưu tầm đồng hồ thế giới “chao đảo” với giá trị trên thị trường hiện nay cao hơn giá bán của hãng gấp nhiều lần. Giá bán trên thị trường đồng hồ đã qua sử dụng của chiếc đồng hồ này khoảng 65.000 đến 70.000 USD cho phiên bản mặt số trắng mới nhất, hoặc 70.000 đến 75.000 USD cho mặt số màu xanh.

Trong bối cảnh nhu cầu kỷ lục đối với những chiếc đồng hồ cao cấp hàng đầu, Patek đã bất ngờ thông báo rằng họ ngừng sản xuất Ref. 5711 từ tháng 2/2020, nói rằng sự chú ý và nhu cầu đối với đồng hồ đã đi quá xa. Thông báo này đã gây phẫn nộ cho những người yêu thích chiếc Nautilus ref. 5711 nói riêng và giới yêu đồng hồ nói chung. Ngay lập tức, giá cho những chiếc Ref. 5711 – vốn đã dễ bị đầu cơ - tăng vọt lên hơn 150.000 USD trên các sàn trực tuyến.

Chính vì vậy, quyết định sản xuất thêm 170 chiếc Nautilus ref. 5711 của Patek cho Tiffany & Co. sẽ vô cùng có ý nghĩa với giới sưu tầm đồng hồ, mặc dù quyết định này xuất phát từ lịch sử sâu sắc và các giá trị chung của hai công ty kể từ lần trở thành đối tác của nhau năm 1851. Đó là 170 chiếc đồng hồ sẽ có chữ “Tiffany & Co.” ở phía trên chỗ số 6 giờ, và tên Patek Philippe ở hướng 12 giờ. Mặt sau bằng tinh thể sapphire có dòng chữ kỷ niệm “Kỷ niệm 170 năm 1851-2021 Tiffany & Co. - Patek Philippe”. Mặt đồng hồ bát giác sẽ có màu xanh đặc trưng của Tiffany & Co.

Tuy nhiên, cơ may sở hữu một chiếc Nautilus ref.5711 phiên bản đặc biệt chắc chắn là không dễ dàng, bởi Tiffany đương nhiên sẽ có hơn 170 khách hàng VIP muốn sở hữu chiếc ref. 5711 với giá bán lẻ khoảng 52.000 USD, chưa kể tới việc 170 chiếc đồng hồ này chỉ có sẵn tại các cửa hàng Tiffany & Co. tại New York. Đó là lý do một mẫu trong số đó đã đấu giá thành công với mức giá 6,5 triệu USD trong phiên đấu giá lần này của nhà Phillips.

Chiếc đồng hồ Rolex Ref. 6241 với mặt số và dây đeo phiên bản Paul Newman “John Player Special” được bán với giá 1,24 triệu USD.

Ngoài chiếc Patek Philippe Nautilus Ref. 5711, có 3 chiếc đồng hồ khác cũng chạm mốc 1 triệu USD. Đầu tiên là đồng hồ bỏ túi one-minute tourbillon bằng vàng của George Daniels được bán với giá 1,66 triệu USD (giá ước tính là 1,2 triệu USD). Chiếc thứ hai là đồng hồ bấm giờ Rolex Ref. 6241 bằng vàng sản xuất năm 1969 với mặt số và dây đeo phiên bản Paul Newman “John Player Special” được bán với giá 1,24 triệu USD (giá ước tính là 1,22 triệu USD). Sau cùng, một chiếc đồng hồ carbon Richard Mille Ref. RM022 AM CA có chức năng dual-time (có thể hiển thị thời gian ở hai địa điểm khác nhau) được bán với giá 1,18 triệu USD (giá ước tính là 500.000 USD). Ngoài ra, chiếc Speedmaster Ralph Ellison của Omega cũng được bán với giá 667.800 USD, cao gấp 33 lần so với giá dự tính.

Trưởng bộ phận đồng hồ của Phillips tại Mỹ cho biết: “Thật là vinh dự khi được chào đón các nhà đấu giá đến với phòng sale ở New York cho phiên mua bán lịch sử, đồng thời là sự kiện đấu giá đồng hồ đầu tiên tại trụ sở mới của Phillips ở 432 Park Avenue. Trong hai ngày, đã có những cuộc đấu giá sôi nổi đến từ 75 quốc gia khiến cho giá trị của những mẫu đồng hồ đeo tay cổ điển và hiện đại trở nên khác biệt”.

Phillips không phải là nhà đấu giá duy nhất nhận ra nhu cầu sở hữu đồng hồ của các nhà sưu tập ngày càng tăng. Theo Barron’s, phiên đấu giá gần đây nhất vừa kết thúc vào ngày 10/12 của Christie’s đã thu về 5,5 triệu USD, trong khi cùng ngày hôm đó, nhà đấu giá Sotheby’s đã bán một chiếc Patek Philippe “Pink on Pink” Ref. 1518 với giá 9,6 triệu USD – tăng hơn bốn lần so với giá bán ước tính, đã thiết lập một kỷ lục đồng hồ đeo tay mới cho nhà đấu giá.