Mưa lũ gây thiệt hại lớn cho khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, từ đêm 15/10 đến sáng 18/10, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Trong đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có lượng mưa 300-500mm; Quảng Nam mưa 200-400mm; Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đắc Lăk, Gia Lai mưa 150-300mm.

MƯA LỚN GÂY NGẬP LỤT

Một số trạm đo được lượng mưa cực lớn hơn như: Hồ Kim Sơm (Hà Tĩnh) 1.101mm, Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 646mm, Sơn Trạch (Quảng Bình) 524mm, Tà Long (Quảng Trị) 461mm, Thượng Lộ (TT.Huế) 648mm, Hương Nguyên (TT.Huế) 526mm.

Dự báo ngày 18/10, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-130mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, hàng loạt tuyến đường bị sạt lở nặng; một số cầu ngầm bị nước lũ ngập sâu. Địa phương đã tổ chức sơ tán 147 hộ/605 khẩu hộ có nguy cơ sạt lở về vị trí an toàn. Trong đó, xã Trà Cang 15 hộ/65 khẩu; Trà Leng 100 hộ/394 khẩu; Trà Nam 15 hộ/79 khẩu; Trà Tập 14 hộ/55 khẩu; Trà Mai 2 hộ/8 khẩu và Trà Linh 1 hộ/4 khẩu.

Hiện lũ sông Kiến Giang (Quảng Bình) đang lên. Vào lúc 4 giờ ngày 18/10, mực nước sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 3,05m, trên báo động 3 là 0,35m; dự báo đạt đỉnh ở mức 3,2m, trên báo động 3 là 0,5m. Lũ các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã đạt đỉnh ở mức báo động 1 đến trên báo động 2, riêng sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ (TT.Huế), Vu Gia (Quảng Nam) ở mức báo động 3.

Lũ đang gây ngập lụt cục bộ một số khu vực trũng, thấp ven sông các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Trong đó, Quảng Bình hiện có 23 xã/1326 hộ bị ngập, trong đó huyện Lệ Thủy có 16 xã /1076 hộ bị ngập từ 0,2m - 0,5m; huyện Quảng Ninh có 5 xã/99 hộ bị ngập từ 0,2m-0,4m; huyện Bố Trạch có 3 xã/155 hộ bị ngập từ 0,3m -1,2m.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 6 xã ven sông Ô Lâu thuộc huyện Hải Lăng; một số điểm thuộc thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị bị ngập cục bộ.

Tính đến sáng 18/10/2020, thiệt hại về người do hoàn lưu mưa của bão số 8 đã khiến 3 người thiệt mạng (Nghệ An 2; Hòa Bình 1); 3 người mất tích (Quảng Bình 2; Quảng Trị 1).

Về giao thông, hiện có 76 vị trí sạt lở đường giao thông địa phương gây ách tắc giao thông, trong đó: Huế 6 vị trí; Quảng Nam 31 vị trí; Nghệ An 33; Quảng Bình 6 vị trí.

Cùng với đó, có 36 điểm đường quốc lộ đang bị ngập cục bộ tại các địa phương: Huế, Quảng Nam, Nghệ An, Quảng Bình, Đắk Lắk, Ngoài ra, tại các địa phương ở miền Trung hiện có 143 tràn, điểm đường giao thông nội tỉnh bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông. Hiện chính quyền các địa phương phối hợp với ngành giao thông đã lập rào chắn, điều tiết giao thông và tổ chức khắc phục sự cố.

Về nông nghiệp, hiện có 1.976 ha lúa và 59 ha diện tích hoa màu, cây cảnh các loại bị ngập, cuốn trôi.

SƠ TÁN DÂN KHẨN CẤP TẠI NHỮNG NƠI NGUY HIỂM

Hiện có 69 hồ thủy điện khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đang điều tiết qua tràn, trong đó Bắc Trung Bộ 11 hồ, Nam Trung Bộ 16 hồ, Tây Nguyên 42 hồ. Đối với hệ thống hồ thủy lợi, hiện có 1.950/2.590 hồ tại các tỉnh từ Thanh Hóa – Quảng Nam và Kon Tum, Gia Lai đã đầy nước.

Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1388/CĐ-TTg ngày 17/10/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Bình Định và Tây Nguyên về việc tập trung ứng phó mưa lũ. Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1388.

Tập trung vào rà soát, huy động lực lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là khu vực bị ngập sâu chia cắt, vùng thấp trũng ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực đã từng xảy ra sạt lở đất, ngập lụt năm 2020.

Theo đó, phải hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ; triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu.

Triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập. Tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập; thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục kịp thời sự cố và hậu quả mưa lũ, không để bị động bất ngờ.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 18/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động.