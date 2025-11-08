Các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 197 của Quốc hội; đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh; xây dựng pháp luật xác định là "đột phá của đột phá"...

Chiều 7/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết để kỷ niệm ngày Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) được ban hành - ngày 9/11/1946, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã quy định ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau 13 năm thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước; được các bộ, cơ quan, địa phương và nhân dân tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Hồ Quốc Dũng phát biểu khai mạc buổi Lễ. Ảnh: CTV.

Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã nhất quán quan điểm xác định thể chế là đột phá của đột phá; đồng thời nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật.

Trong bối cảnh đó, Ngày Pháp luật Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa khẳng định vị trí tối thượng của pháp luật trong nhà nước pháp quyền; vừa giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật đối với mọi người dân, mọi chủ thể trong xã hội; vừa góp phần xây dựng văn hóa pháp lý, đề cao giá trị con người, ý thức công dân, coi trọng kỷ luật, kỷ cương và tự do trong khuôn khổ pháp luật trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nêu rõ trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến công tác xây dựng pháp luật.

Trong nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội đã thông qua 99 luật và 41 nghị quyết quy phạm pháp luật. Kỳ họp thứ 10 đang diễn ra, dự kiến Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời đảm bảo quyền con người, quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ công tác xây dựng pháp luật có nhiều đổi mới, tập trung hoàn thiện thể chế để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh:CTV.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, mặc dù có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng công tác xây dựng pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế để người dân hiểu được pháp luật, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 197 của Quốc hội; thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm là đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh; xây dựng pháp luật xác định là "đột phá của đột phá".

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp. Chính phủ ban hành các nghị định, các bộ ban hành thông tư để các chính sách sớm đi vào cuộc sống, tránh tình trạng "luật chờ nghị định", nghị định ban hành nhưng thông tư không theo kịp...

CHÍNH THỨC RA MẮT CỔNG PHÁP LUẬT QUỐC GIA

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt phiên bản chính thức Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: CTV.

Cổng Pháp luật quốc gia là nền tảng pháp lý số trọng điểm được xây dựng với 6 tính năng mới đột phá.

Theo đó, giao diện Cổng Pháp luật quốc gia được thiết kế hiện đại, tối ưu cho đa nền tảng, liên tục cập nhật các sự kiện chính trị pháp lý quan trọng của đất nước, giúp việc tra cứu trở nên dễ dàng hơn; tích hợp với VNeID, cho phép người dùng đăng nhập định danh điện tử và theo dõi nội dung pháp luật trên ứng dụng công dân số;

Kho dữ liệu mở được kết nối với nhiều bộ, ngành, địa phương, hỗ trợ phân tích, so sánh và theo dõi hiệu lực văn bản;

Trang tiếng Anh được phát triển riêng, cung cấp thông tin pháp luật phục vụ yêu cầu của nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế, với nguồn tin chính thống từ Thông tấn xã Việt Nam;

Kết nối với mạng xã hội để lan tỏa thông tin pháp lý chuẩn xác đến cộng đồng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành, trợ lý AI pháp luật phân tích, tóm tắt và hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin pháp luật hiệu quả.