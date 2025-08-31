Chủ Nhật, 31/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, FPT công bố giải thưởng Âu Lạc Grand Prize trị giá 1 triệu USD

Thu Hà

31/08/2025, 17:30

Tập đoàn FPT công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, với tổng giá trị 1 triệu USD. Đây là giải thưởng có giá trị lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực AI, tôn vinh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI do người Việt phát triển, làm chủ, đồng thời khẳng định khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ về công nghệ.

VnEconomy

Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize dự kiến được trao trong 3 năm liên tiếp, bắt đầu từ năm 2026. Những sản phẩm, giải pháp được trao giải là những sản phẩm AI tạo đột phá cho kinh tế – xã hội, tác động tích cực và bền vững cho cộng đồng.

Giải thưởng do Liên Minh AI Âu Lạc bảo trợ, với sự tham dự của hội đồng chuyên môn gồm các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ trong nước, quốc tế.

Bên cạnh giá trị tiền thưởng 1 triệu USD, cá nhân, tổ chức đạt giải còn được FPT và Liên minh AI Âu Lạc cố vấn, hỗ trợ kết nối mở rộng tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế.

FPT công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize vào đúng dịp Quốc khánh 2/9 – kỷ niệm 80 năm ngày lập nước, mang ý nghĩa thiêng liêng, gợi nhắc về khát vọng độc lập, tự cường của dân tộc. Nếu như 80 năm trước, Việt Nam giành lại chủ quyền quốc gia, thì ngày nay, với trí tuệ nhân tạo, FPT mong muốn góp phần giúp Việt Nam kiến tạo chủ quyền công nghệ – một trụ cột mới trong kỷ nguyên số.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT.
Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT.

“Chúng tôi tin tưởng Âu Lạc Grand Prize là động lực thúc đẩy mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội cùng phát triển, ứng dụng AI mạnh mẽ. Giải thưởng ghi nhận những thành tựu tiên phong trong AI, cũng là lời hiệu triệu, khích lệ cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam cùng chung tay kiến tạo trí tuệ nhân tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì chủ quyền công nghệ Việt. Hy vọng rằng, giải thưởng sẽ trở thành biểu tượng của tinh thần sáng tạo và cống hiến, đưa AI Việt Nam vươn tầm thế giới", ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, chia sẻ.

FPT tiên phong nghiên cứu phát triển AI tại Việt Nam từ hơn 1 thập kỷ trước và xác định AI là một trong 5 công nghệ trụ cột trong chiến lược phát triển dài hạn: AI - BÁN (bán dẫn) - XE (công nghệ phần mềm ô tô) - SỐ (chuyển đổi số) - XANH (chuyển đổi xanh). Đến nay, FPT sở hữu đội ngũ hơn 1.000 kỹ sư, chuyên gia AI, phát triển 2 nhà máy Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam và Nhật Bản cùng NVIDIA.

Các sản phẩm và giải pháp AI của FPT đã được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực như giáo dục, y tế, giáo dục, ngân hàng, thương mại và quản lý đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp, với hàng trăm triệu lượt sử dụng mỗi tháng.

VnEconomy

Ở lĩnh vực đào tạo, FPT có mạng lưới hợp tác nghiên cứu với trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước như Mila, LandingAI…; đưa AI vào giảng dạy từ lớp 1 và đưa AI/robot vào giáo dục phổ thông. Đến nay, tập đoàn đã đào tạo 1.700 sinh viên chuyên ngành AI và đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo kỹ năng AI cho 500.000 người.

Tháng 6/2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tập đoàn FPT khởi xướng thành lập Liên minh AI Âu Lạc. Liên minh quy tụ hơn 20 tập đoàn công nghệ hàng đầu, viện nghiên cứu, trường đại học tham gia. Liên minh trở thành biểu tượng cho khát vọng Việt Nam làm chủ công nghệ, chinh phục trí tuệ nhân tạo và xây dựng quốc gia hùng cường.

Từ khóa:

Âu Lạc Grand Prize FPT Vneconomy

Đọc thêm

Mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, FPT công bố giải thưởng Âu Lạc Grand Prize trị giá 1 triệu USD

Mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, FPT công bố giải thưởng Âu Lạc Grand Prize trị giá 1 triệu USD

Tập đoàn FPT công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, với tổng giá trị 1 triệu USD. Đây là giải thưởng có giá trị lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực AI, tôn vinh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI do người Việt phát triển, làm chủ, đồng thời khẳng định khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ về công nghệ.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01-14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Không được đăng ký tên miền dễ gây nhầm lẫn trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Không được đăng ký tên miền dễ gây nhầm lẫn trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Không đăng ký sử dụng tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội…

Hàng loạt hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn được ký tại Đà Nẵng

Hàng loạt hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn được ký tại Đà Nẵng

Rất nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, đào tạo và phát triển hệ sinh thái bán dẫn đã được ký kết tại Đà Nẵng chiều 30/8 trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025 - Da Nang Finance and Tech Week 2025…

Đề xuất thử nghiệm Mạng dịch vụ đa chuỗi Blockchain vào dịch vụ công Đà Nẵng

Đề xuất thử nghiệm Mạng dịch vụ đa chuỗi Blockchain vào dịch vụ công Đà Nẵng

Đà Nẵng có thể triển khai thử nghiệm 3 giải pháp: định danh phi tập trung, BE-invoice (hoá đơn điện tử trên nền tảng Blockchain) và giải pháp ứng dụng Blockchain vào giảm điểm nghẽn và giám sát các dịch vụ công…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

Dân sinh

[Video]: Giải cứu nghẹt thở 5 người dân mắc kẹt gần 2 ngày trong lũ dữ

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hơn 631 tỷ đồng xây dựng Nhà ga hàng hóa Sân bay Quốc tế Đà Nẵng

Đầu tư

2

Đại sứ Hà Vĩ: Quan hệ Việt – Trung, từ “ký ức đỏ” đến quyết tâm cùng xây dựng tương lai

Tiêu điểm

3

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Tiêu điểm

4

Nutifood tại Triển lãm A80: Hành trình 25 năm kiến tạo dinh dưỡng và khát vọng vươn tầm thế giới

Doanh nghiệp

5

Từ một nước thiếu ăn trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản

Thị trường

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: