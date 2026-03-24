Nam A Bank và Proparco hợp tác thúc đẩy tài chính xanh tại Việt Nam
Minh Tú
24/03/2026, 08:00
Thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác lần này, Nam A Bank tiếp tục kết nối một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, trong đó kiên định theo đuổi hai trụ cột “Số hóa và Xanh hóa”mà Ngân hàng đã bền bỉ xây dựng nhiều năm qua…
Ngày 23/3/2026, tại thủ đô Paris (Pháp), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HOSE: NAB) và Proparco - định chế tài chính phát triển thuộc Cơ quan phát triển Pháp (AFD) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển và huy động nguồn lực tài chính xanh. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong nỗ lực quốc tế hóa nguồn vốn bền vững của Nam A Bank.
Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn lãnh đạo cấp cao Nam A Bank tại châu Âu, nhằm hiện thực hóa mục tiêu "xanh hóa" hoạt động kinh doanh và mở rộng mạng lưới đối tác là các định chế tài chính quốc tế.
Theo đó, Proparco và Nam A Bank sẽ tập trung đẩy mạnh việc phát triển và huy động các nguồn lực tài chính xanh bền vững. Trọng tâm của sự hợp tác này xoay quanh Cộng đồng Tài chính Xanh – một sáng kiến tiên phong do Nam A Bank đề xuất tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC – HCMC).
Vì vậy, việc hợp tác với một định chế tài chính lớn như Proparco không chỉ giúp chia sẻ nguồn lực quốc tế mà còn tạo ra sức mạnh cộng hưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của VIFC. -HCMC thành điểm đến hấp dẫn cho các dòng vốn xanh và phát triển bền vững cho Việt Nam.
Hợp tác này là nền tảng vững chắc để hai tổ chức tiến tới triển khai các kế hoạch cụ thể, kỳ vọng mở ra các cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy các sáng kiến tài chính xanh và phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.
Bên cạnh đó, sự kiện ký kết Biên bản ghi nhớ diễn ra trong bối cảnh Proparco đang trong quá trình đánh giá và xúc tiến việc cung cấp cho Nam A Bank khoản vay trị giá 30 triệu USD với kỳ hạn 5 năm nhằm tài trợ cho danh mục tín dụng xanh của ngân hàng.
Mục tiêu tài trợ của Proparco có sự phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Nam A Bank trong việc thúc đẩy chiến lược “xanh hóa” hoạt động kinh doanh. Trong thời gian qua, Proparco đã thực hiện quy trình KYC, đánh giá tổng thể và tiến hành thẩm định trực tiếp tại Nam A Bank.
Đại diện Proparco đánh giá cao sự tăng trưởng ổn định và nỗ lực duy trì hoạt động an toàn của Nam A Bank trước những biến động kinh tế. Đặc biệt, việc Nam A Bank tích hợp sâu các tiêu chuẩn Môi trường & Xã hội (E&S) vào quy trình vận hành được Proparco coi là nền tảng quan trọng để hai bên tiến tới các cơ hội hợp tác sâu rộng hơn.
Đại diện Nam A Bank cho biết: "Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác lần này không chỉ là sự ghi nhận niềm tin của một định chế tài chính phát triển quốc tế đối với Nam A Bank, mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập và nâng tầm chuẩn mực hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng sự đồng hành của Proparco sẽ tạo nền tảng để Nam A Bank không chỉ mở rộng nguồn lực tài chính xanh, mà còn lan tỏa các giá trị phát triển bền vững tới cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam”.
Được biết, Proparco là một định chế tài chính phát triển của Pháp, được thành lập năm 1977 và là thành viên của Cơ quan phát triển Pháp (Agence Française de Développement - AFD), chuyên cung cấp vốn và hỗ trợ tài chính cho khu vực tư nhân tại các nước đang phát triển và mới nổi. Về quy mô hoạt động, đến cuối năm 2025 Proparco có tổng tài sản khoảng 9,1 tỷ EUR, với danh mục cho vay và đầu tư khoảng 8,4 tỷ EUR và mạng lưới hơn 25 văn phòng quốc tế.
Tổ chức này hiện hoạt động tại khoảng 115 quốc gia, đã triển khai hơn 900 dự án với tổng giá trị đầu tư vượt 10 tỷ EUR trên toàn cầu, và mỗi năm cam kết đầu tư hàng tỷ euro cho các dự án phát triển khu vực tư nhân tại các thị trường mới nổi.
Thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác lần này, Nam A Bank tiếp tục kết nối một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, trong đó kiên định theo đuổi hai trụ cột "Số hóa và Xanh hóa" mà Ngân hàng đã bền bỉ xây dựng nhiều năm qua. Khi dòng vốn được "xanh hóa", các doanh nghiệp Việt sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn lực tài chính dồi dào với chi phí tối ưu. Đây chính là bệ phóng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
