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VinaCapital: Định giá chứng khoán Việt Nam đang thấp như thời khủng hoảng, triển vọng tăng trưởng rất tốt

Thu Minh

06/06/2026, 14:19

VinaCapital muốn nhấn mạnh định giá của phần lớn thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức tương đương như trong thời kỳ khủng hoảng - trái ngược với các điều kiện kinh tế thực tế nhìn chung vẫn ổn định.

Ông Michael Kokalari, Giám đốc Phân tích Kinh tế vĩ mô và nghiên cứu thị trường của VinaCapital.
Ông Michael Kokalari, Giám đốc Phân tích Kinh tế vĩ mô và nghiên cứu thị trường của VinaCapital.

Ông Michael Kokalari, Giám đốc Phân tích Kinh tế vĩ mô và nghiên cứu thị trường của VinaCapital vừa có cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong đó nhấn mạnh: Thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa mạnh, định giá thấp như thời khủng hoảng, triển vọng tốt như thời tăng trưởng.

VN-Index hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng 13 lần, trong khi tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được kỳ vọng đạt 15%. Tuy nhiên, nếu nhìn chi tiết hơn, hơn 70% cổ phiếu trên thị trường đang giao dịch dưới mức P/E 10 lần - mức định giá thấp thường chỉ xuất hiện trong các giai đoạn khủng hoảng.

Đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup - hiện chiếm gần 30% vốn hóa VN-Index - làm phần còn lại của thị trường đang có định giá tương đương như giai đoạn khủng hoảng. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn trái ngược với thực tế vì nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì sức chống chịu tốt và xuất khẩu công nghệ cao tiếp tục tăng mạnh.

Thị trường hiện đang đối mặt với một số khó khăn, gồm: gián đoạn vận tải kéo dài tại Eo biển Hormuz; thâm hụt thương mại của Việt Nam tăng từ 3% GDP trước chiến sự lên trên 6% GDP vào giữa tháng 5; lạm phát vượt 5%, tạo áp lực lên lãi suất; và dòng vốn ngoại tiếp tục rút ròng, với khoảng 2 tỷ USD giá trị cổ phiếu Việt Nam bị bán ròng từ đầu năm đến nay, sau mức 5 tỷ USD của năm 2025.

Dù vậy, VinaCapital tin rằng Chính phủ Việt Nam có đủ năng lực ứng phó với các thách thức này và kỳ vọng tăng trưởng GDP-năm 2026 đạt mức 7%.

Việc đóng cửa Eo biển Hormuz là thách thức lớn đối với châu Á và dự báo tăng trưởng GDP 7% của Việt Nam dựa trên giả định rằng Mỹ và Iran sẽ sớm đạt được một thỏa thuận.

Đáng chú ý, chiến lược "ngoại giao cây tre" đã giúp Việt Nam bảo đảm đủ nguồn cung dầu, qua đó hạn chế đáng kể tác động tiêu cực từ cuộc chiến. Đến nay, cuộc chiến chưa gây xáo trộn đáng kể đến đời sống tại Việt Nam, trái ngược với tình hình tại Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Một trong những lý do Việt Nam có thể đảm bảo nguồn cung năng lượng là cả Trung Quốc và Nhật Bản đều có động lực kinh tế để duy trì hoạt động của các nhà máy tại Việt Nam, nơi cả hai nước đều có nhiều nhà máy sản xuất.

Nhiều nhà máy trong số này sản xuất hàng công nghệ cao và đây là một trong những trụ cột giúp kinh tế Việt Nam duy trì sức chống chịu trong năm nay.

Khoảng cách tăng trưởng đang ngày càng rõ giữa các nền kinh tế có xuất khẩu công nghệ cao bứt phá như Việt Nam, Hàn Quốc và Đài Loan, so với các nền kinh tế chịu áp lực lớn hơn từ nhập khẩu năng lượng như Ấn Độ và Philippines. Xuất khẩu máy tính và điện tử của Việt Nam tăng gần 50% trong năm nay, sau khi cũng tăng gần 50% trong năm ngoái.

Thâm hụt thương mại chủ yếu phản ánh đà tăng mạnh của hoạt động xuất khẩu liên quan đến AI. Đây cũng là lý do tỷ giá VND chưa chịu áp lực giảm đáng kể, dù mức thâm hụt hiện tại nhìn bề ngoài có thể gây lo ngại.

Lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết tăng 51% so với cùng kỳ trong quý 1, vượt xa mức kỳ vọng đồng thuận của thị trường là 15%. Đà tăng này một phần đến từ Vinhomes (VHM), tuy nhiên, ngay cả khi loại trừ VHM, lợi nhuận vẫn tăng khoảng 30% - gấp đôi kỳ vọng thị trường.

Đà tăng trưởng lợi nhuận của VN-Index nhiều khả năng sẽ chậm lại khi tác động kinh tế của chiến sự Trung Đông dần lan tỏa, trong khi mặt bằng lãi suất cao hơn được dự báo sẽ gây sức ép lên biên lợi nhuận của các ngân hàng trong những tháng còn lại của năm.

Tuy nhiên, VinaCapital muốn nhấn mạnh định giá của phần lớn thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức tương đương như trong thời kỳ khủng hoảng - trái ngược với các điều kiện kinh tế thực tế nhìn chung vẫn ổn định.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang triển khai một loạt cải cách trên diện rộng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đáp ứng các tiêu chí liên quan đến việc được đưa vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE, cũng như tháo gỡ để tái khởi động các dự án bất động sản bị đình trệ....

Thị trường chứng khoán vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động của các cải cách này, do lợi ích sẽ được hiện thực hóa dần theo thời gian thông qua thanh khoản cải thiện, số lượng doanh nghiệp niêm yết gia tăng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và việc tái khởi động các dự án chậm tiến độ.

"Cuối cùng, cần lưu ý rằng mặc dù chúng tôi đã phân tích về tăng trưởng lợi nhuận theo ngành ở trên, chỉ một hoặc hai cổ phiếu chủ chốt cũng có thể tác động đáng kể đến lợi nhuận của cả một ngành tại Việt Nam. Vì vậy, chiến lược quản lý danh mục chủ động tại Việt Nam là đặc biệt quan trọng, bởi việc lựa chọn đúng các cổ phiếu dẫn dắt có thể tạo khác biệt lớn đối với hiệu quả đầu tư", ông Michael Kokalari nhấn mạnh.

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Từ khóa:

cải cách doanh nghiệp nhà nước chiến lược ngoại giao cây tre cổ phiếu Vinhomes Giám đốc Phân tích Kinh tế vĩ mô VinaCapital lạm phát và lãi suất tác động chiến sự Trung Đông tăng trưởng GDP Việt Nam 2026 triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index và định giá cổ phiếu xuất khẩu công nghệ cao Việt Nam

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