Festival Island - Charmora City: “Trái tim giải trí” tái định nghĩa chuẩn mực nightlife Nha Trang
Khánh Huyền
06/06/2026, 16:27
Từng là điểm đến tiên phong với các bar, pub ven biển hút khách, Nha Trang hôm nay đứng trước bước ngoặt lớn: Chuyển mình từ nightlife rời rạc sang “nền kinh tế đêm” bài bản.
Sự xuất hiện của Festival Island (Đảo lễ hội giải trí) tại Charmora City cùng dấu ấn của Sun Group được kỳ vọng sẽ định hình lại toàn bộ trải nghiệm về đêm của phố biển.
TỪ “THỦ PHỦ BAR BIỂN” ĐẾN KHOẢNG TRỐNG CỦA MỘT HỆ SINH THÁI ĐÊM
Đã có một thời, nhắc đến nightlife Việt Nam, Nha Trang luôn là cái tên được gọi đầu tiên. Những địa điểm như Sailing Club, Skylight hay các dãy bar pub dọc đường Trần Phú từng tạo nên một nhịp sống rất riêng: phóng khoáng, sôi động và đậm chất biển. Du khách quốc tế, đặc biệt từ Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc… không chỉ đến Nha Trang để tắm biển mà còn để nhảy múa bên bờ cát, uống cocktail dưới ánh trăng và kéo dài cuộc vui đến tận khuya.
Tuy nhiên, khi các điểm đến khác như Đà Nẵng hay Phú Quốc bắt đầu bứt tốc với những tổ hợp giải trí đêm quy mô lớn, chuỗi show diễn, lễ hội và không gian trải nghiệm được quy hoạch bài bản, nightlife Nha Trang dần bộc lộ sự chững lại. Khu vực trung tâm vẫn có bar, pub, beach club… nhưng chủ yếu vận hành theo dạng điểm lẻ, thiếu sự liên kết và chưa hình thành được một hệ sinh thái đủ sức dẫn dắt trải nghiệm. Tỷ trọng doanh thu kinh tế đêm trong tổng doanh thu du lịch chưa như kỳ vọng.
Nhận định về thực trạng này, PGS.TS. Trần Đình Thiên (Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam) cho rằng, dù xuất phát điểm không muộn, kinh tế đêm Nha Trang vẫn chưa xứng tầm và chậm so với một số nơi khác. “Thành phố đang thiếu một tọa độ quy hoạch tập trung – nơi mang lại không gian gần gũi, ấm áp nhưng đầy sôi động để thu hút du khách. Chỉ khi tọa độ được chọn có sức sống đúng nghĩa, thành phố mới có cơ sở bứt phá hiệu quả”, vị chuyên gia đánh giá.
Sự lệch pha này càng rõ khi đặt trong bức tranh tăng trưởng hiện tại. Theo số liệu thống kê, năm 2025, du lịch Khánh Hòa đạt kỷ lục mới khi đón 16,4 triệu lượt khách lưu trú, mang về doanh thu du lịch lên tới 66,7 nghìn tỷ VNĐ. Bước sang năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách (gồm 6,3 triệu lượt khách quốc tế). Du khách đến đông và lưu trú dài ngày, nhưng sản phẩm ban đêm vẫn được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng. Khoảng trống vì thế không nằm ở lượng khách, mà ở việc thiếu một hệ sinh thái đủ sức trả lời câu hỏi: “Đêm ở Nha Trang, nên đi đâu?”
FESTIVAL ISLAND - KHI ĐÊM TRỞ THÀNH HÀNH TRÌNH CẢM XÚC LIỀN MẠCH
Để một “kinh đô không ngủ” thực sự vận hành, điều quan trọng không chỉ là ý tưởng mà là khả năng duy trì sức sống mỗi ngày. Đây chính là lợi thế đến từ Sun Group - doanh nghiệp đã chứng minh năng lực thay đổi diện mạo du lịch và kéo dài thời gian lưu trú của du khách qua các tổ hợp giải trí, lễ hội đêm quy mô tại Đà Nẵng hay Phú Quốc.
Tại Nha Trang, Charmora City với điểm nhấn “đảo lễ hội” Fesitval Island sẽ tiếp nối “kỳ tích” trước đó và bắt đầu hành trình “làm đẹp Nha Trang”.
Charmora City có quy mô 227ha được bao quanh bởi sông Quán Trường và sông Tắc, do Sun Property (thành viên Sun Group) phát triển theo mô hình “Live - Work - Play”. Trong đó, Festival Island được định vị như “trái tim giải trí” của toàn khu. Với quy mô 116ha cùng hồ sân khấu nước 7.3ha biểu tượng, đảo lễ hội giải trí sẽ mang đến một "Downtown không ngủ" giúp kết nối mọi trải nghiệm thành một dòng chảy liền mạch.
CHÂN DUNG ĐÔ THỊ ĐÁNG SỐNG VÀ CƠ HỘI KHAI THÁC DÒNG TIỀN BỀN VỮNG
Nhằm hiện thực hóa bức tranh phồn hoa đó tại Nha Trang, Đảo lễ hội Festival Island cũng được quy hoạch đồng bộ với hệ thống bất động sản đẳng cấp và linh hoạt. Theo hé lộ, dự án sẽ mang tới bộ sưu tập giới hạn các căn shophouse mang đậm phong vị kiến trúc Champa đặc sắc, mở ra cơ hội kinh doanh ẩm thực và mua sắm nhộn nhịp.
Song hành cùng đó là phân khu cao tầng tọa lạc tại vị trí "giao lộ thịnh vượng" sầm uất. Nổi bật tại đây là bộ ba tháp căn hộ dịch vụ The Fest, được định vị trở thành tâm điểm lễ hội, tâm điểm sinh lời nhờ kết nối mọi dòng khách, hành trình trải nghiệm và chi tiêu khi đến Đảo lễ hội Festival Island.
Sở hữu vị trí tiếp giáp trực diện hồ sân khấu nước 7,3ha biểu tượng, The Fest mang đến tầm nhìn Panorama độc bản không "góc chết" với ba lớp cảnh quan hiếm có: Tấm nhìn sông và thành phố, view hồ trung tâm cùng view pháo hoa rực rỡ mỗi đêm. Từ ban công căn hộ, du khách có thể thu trọn những màn trình diễn nghệ thuật, ánh sáng, nhạc nước và pháo hoa mãn nhãn ngay trước mắt, biến mỗi căn hộ thành một "khán đài VIP" giữa trung tâm lễ hội không ngủ.
Để đáp ứng linh hoạt nhu cầu lưu trú cao cấp, các tháp căn hộ dịch vụ tại đây được quy hoạch thông minh theo mô hình 100% thương mại dịch vụ (TMDV) tối ưu cho kinh doanh Airbnb/homestay . Đi kèm là hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế với bể bơi, vườn cảnh quan và Clubhouse định hướng sảnh lobby cao cấp, hoàn thiện đặc quyền nghỉ dưỡng trọn vẹn và an tâm đầu tư cho cộng đồng cư dân toàn cầu.
“Sun Property đã mang đến nhiều tổ hợp vui chơi, giải trí và những show diễn mang tính biểu tượng trên khắp Việt Nam. Với Festival Island, chúng tôi hướng tới kiến tạo một không gian trải nghiệm đêm nơi hội tụ tinh hoa giải trí, kiến trúc và nghệ thuật, góp phần đưa Nha Trang trở thành một điểm đến không ngủ của thế giới”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.
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