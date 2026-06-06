Giá vàng lao dốc sau báo cáo việc làm Mỹ, SPDR Gold Trust ồ ạt xả hàng

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/6), khi số liệu việc làm tốt hơn dự báo của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và kéo đồng USD tăng giá mạnh...

Giá dầu giảm cũng không thể giúp vàng tránh được cú giảm gần 150 USD/oz, vì lợi suất trái phiếu tăng mạnh theo triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust hoàn tất một tuần chỉ có bán ròng, với lượng bán ròng lớn trong phiên cuối của tuần.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 146,4 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 3,3%, còn 4.330 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 6,04 USD/oz, tương đương giảm gần 8,2%, còn 67,97 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 giảm 3,1%, đóng cửa ở mức 4.365,3 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn 4.311 USD/oz, thấp nhất kể từ hôm 24/3. Cả tuần, giá vàng đã giảm khoảng 4,6%.

Cho tới phiên trước, các diễn biến liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, cũng như sự lên - xuống của giá dầu, là yếu tố chính chi phối giá vàng. Nhưng trong phiên này, yếu tố tác động lớn nhất tới thị trường kim loại quý là báo cáo việc tháng 5 đến từ Bộ Lao động Mỹ.

Theo báo cáo này, khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có 172.000 công việc mới trong tháng 5, cao hơn nhiều so với con số dự báo 85.000 công việc mới mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

Ngoài ra, số liệu việc làm phi nông nghiệp mới của tháng 4 được điều chỉnh tăng thành 179.000 công việc, cao hơn nhiều so với công bố lần đầu là 1150.000 công việc.

Những số liệu này được giới phân tích nhận định là phản ánh một thị trường lao động giữ được sự vững vàng và mạnh mẽ, theo đó củng cố khả năng Fed có ít nhất một lần tăng lãi suất trong năm nay. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên kỳ vọng này dẫn tới sức ép giảm lớn đối với vàng, và cả các kim loại quý khác.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng khoảng 72% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Trước khi báo cáo việc làm được công bố, khả năng này còn ở mức khoảng 50%.

“Thị trường đã nhận được những số liệu việc làm tốt hơn nhiều so với kỳ vọng. Trong bối cảnh cuộc chiến ở Iran tiếp diễn, giá năng lượng cao và áp lực lạm phát lớn, có thể nói gần như chắc chắn rằng Fed sẽ không có tâm trạng để hạ lãi suất. Tác động về chi phí cơ hội đối với vàng trong trường hợp này là rất lớn”, trưởng chiến lược Bart Melek của công ty TD Securities nhận định với hãng tin Reuters.

Phản ánh kỳ vọng Fed tăng lãi suất, cả tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng mạnh sau báo cáo việc làm, khiến sức ép mất giá càng đè nặng lên kim loại quý này.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,66%, đóng cửa ở mức 100,07 điểm. Cả tuần, chỉ số tăng 1,18% theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản, đạt mức 4,544%, cao nhất kể từ hôm 21/5. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 11 điểm cơ bản, đạt 4,162%, cao nhất kể từ hôm 25/2/2025. Lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng gần 3 điểm cơ bản, đạt 5,007%.

Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá dầu thô giảm trong phiên này, nhưng hoàn tất một tuần tăng giá. Việc giá dầu duy trì ở mức cao đồng nghĩa áp lực lạm phát tăng và triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London đóng cửa tuần ở mức hơn 93 USD/thùng, còn giá dầu WTI giao sau tại New York ở mức 90,5 USD/thùng. Phiên giảm này diễn ra khi thị trường giữ niềm lạc quan rằng cuộc chiến ở Vùng Vịnh sẽ không kéo dài lâu nữa, dù tiến trình đàm phán Mỹ - Iran vẫn chưa có bước tiến rõ rệt.

Từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2 đến nay, giá dầu đã tăng hơn 29%, là nguyên nhân chính phía sau cú giảm khoảng 18% của giá vàng trong cùng khoảng thời gian. Tuần này, giá dầu Brent và WTI ghi nhận mức tăng tương ứng là 1% và 3,1%.

Cả tuần, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 9,2 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.019,9 tấn vàng. Quỹ đã bán ròng trong cả 5 phiên của tuần này. Riêng trong phiên ngày thứ Sáu, quỹ bán ròng 5,2 tấn vàng.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương khoảng 137,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 4,3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua. Cả tuần, giá vàng quy đổi giảm 6,7 triệu đồng/lượng.

Báo giá USD chốt tuần này trên website của Vietcombank là 26.094 đồng (mua vào) và 26.404 đồng (bán ra), tăng 9 đồng ở mỗi đầu giá so với chốt tuần trước.