Giá vàng hạ nhiệt nhưng khoảng cách giá mua, bán cao bất thường

Trong phiên ngày 6/6, giá vàng miếng và vàng nhẫn sụt đồng loạt từ 3 triệu đến 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều nhưng biên độ giá bán và mua rất cao, phổ biến đều neo ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng…

Mở cửa phiên cuối tuần (6/6), giá mua, bán vàng miếng SJC tại tất cả các đơn vị kinh doanh tiếp tục lao dốc. Ngay khi mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng đồng loạt giảm 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua (5/6).

Trong phiên sáng 6/6, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại tất cả đơn vị doanh đồng loạt nới rộng lên ngưỡng 4 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu tháng. Riêng tại Mi Hồng, mức chênh lệch này chỉ bằng một nửa, ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, mức chênh lệch cao nhất thuộc về Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu.

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt neo giá mua vàng miếng ở mức 146,2 triệu đồng/lượng và giá bán đặt tại 150,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên trong suốt phiên sáng.

Tại khu vực phía Nam, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC so với các doanh nghiệp phía Bắc thấp hơn tới 2,2 triệu đồng/lượng. Đi kèm với đó là mức điều chỉnh giảm mạnh hơn.

Sau ba nhịp giảm liên tiếp trong phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng giảm tổng cộng 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng chốt phiên sáng tại 147 triệu – 149 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC chốt phiên sáng sụt 4,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC tại 144 triệu – 148 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh giá vàng trượt dốc suốt 1 tuần liên tiếp, nhu cầu mua vàng của người dân tiếp tục tăng cao.

Trao đổi với người bán hàng tại Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, cửa hàng cho biết không áp dụng giới hạn về số lượng vàng bán ra cho mỗi khách. Các giao dịch được thực hiện linh hoạt theo nhu cầu của từng người và được bàn giao ngay sau khi khách hoàn tất thanh toán.

Diễn biến giá mua, bán vàng miếng SJC trong năm 2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Đà giảm cũng bao trùm toàn bộ phân khúc vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay. Hầu hết các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh giảm giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” trong mức phổ biến từ 3 triệu – 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong tuần đầu tháng 6/2026, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại các đơn vị kinh doanh duy trì ổn định trong xu thế giảm. Kể từ đầu tháng (1/6), đây là phiên điều chỉnh giảm thứ sáu liên tiếp tại các hệ thống lớn. Tính chung trong tuần đầu tháng, giá mua vàng miếng SJC giảm từ 8,5 triệu đến 11 triệu đồng/lượng còn giá bán giảm từ 8,3 triệu đến 10 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. Đối với vàng nhẫn, mức giảm thấp hơn so với vàng miếng. Giá mua giảm từ 5,5 triệu đến 9,3 triệu đồng/lượng còng giá bán giảm từ 5,5 triêu đến 8,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng nay tiếp tục sụt 3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán so với phiên 5/6. Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 146 triệu – 150 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Trong phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý điều chỉnh giảm 2 nhịp liên tiếp.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chỉ trong vòng 10 phút đầu, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 1,8 triệu đồng/lượng với chiều mua và 1,9 triệu đồng/lượng với chiều bán, niêm yết tại 146,2 triệu – 149,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Mức giá giao dịch 156 triệu – 169 triệu cũng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải trong suốt phiên sáng nay. Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại thương hiệu này giảm lần lượt 3 triệu đồng/lượng với chiều mua và 3,1 triệu đồng/lượng với chiều bán so với phiên 5/6.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua, giá giao dịch vàng miếng tại Ngọc Thẩm tiếp tục giảm mạnh 3,5 triệu đồng/lượng trong phiên sáng. Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này đặt tại ngưỡng 139,5 triệu – 143 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 146,2 triệu – 150,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng, giảm 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 29/5. So với giá chốt phiên 5/6.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 6/6 so với 1/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này niêm yết ở mức 146,2 triệu – 150,2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.

Chốt phiên sáng, giá mua vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ giảm mạnh 4 triệu đồng/lượng còn giá bán giảm 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 146,2 triệu – 150,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).