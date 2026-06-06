TCBS bổ nhiệm nhân sự cao cấp: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Quyền Tổng giám đốc

Ngày 6/6/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) thông báo bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Trần Thị Thu Trang giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 1/7/2026.

Việc bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao này là bước chuyển giao có kế hoạch, nằm trong định hướng phát triển dài hạn của TCBS nhằm bảo đảm tính liên tục trong quản trị, vận hành và thực thi chiến lược.

Trong giai đoạn mới sau niêm yết, TCBS tiếp tục kiên định với mô hình WealthTech khác biệt, lấy công nghệ, dữ liệu kết hợp với trị tuệ nhân tạo, quản trị rủi ro và hệ sinh thái sản phẩm đầu tư làm nền tảng để nâng tầm trải nghiệm khách hàng, mở rộng năng lực phục vụ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, đồng thời kiến tạo giá trị bền vững cho cổ đông.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền đã đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc TCBS từ năm 2014 đến nay. Trong hơn một thập kỷ điều hành, bà đã hoàn thành xuất sắc vai trò thực thi chiến lược, dẫn dắt Công ty đi qua nhiều giai đoạn quan trọng của thị trường, từ những ngày đầu khai mở thị trường trái phiếu doanh nghiệp rồi mở rộng thêm hiều mảng kinh doanh mới, đến quá trình IPO khẳng định vị thế của TCBS trong nhóm các công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của bà, TCBS không chỉ phát triển mạnh mẽ về quy mô, hiệu quả kinh doanh và năng lực vận hành, mà còn từng bước xây dựng mô hình WealthTech tiên phong, tạo nền tảng cho các sản phẩm, dịch vụ đầu tư hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Bên cạnh vai trò dẫn dắt hoạt động kinh doanh, bà Hiền cũng để lại dấu ấn sâu sắc trong việc xây dựng nền tảng công nghệ, văn hóa doanh nghiệp và phát triển con người. Từ hành trình chuyển đổi Agile đến việc thúc đẩy ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh, quản trị và vận hành, TCBS đã hình thành một nền tảng tổ chức có khả năng thích ứng cao, vận hành hiệu quả và không ngừng đổi mới.

Đặc biệt, triết lý trao quyền, nuôi dưỡng thế hệ kế cận và khuyến khích nhân sự dám nhận trách nhiệm lớn đã góp phần hình thành đội ngũ lãnh đạo kế thừa vững vàng cho Công ty. Đây cũng là nền tảng quan trọng để quá trình chuyển giao vai trò điều hành tại TCBS diễn ra chủ động, liền mạch và có tính kế thừa cao.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị TCBS.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bà Nguyễn Thị Thu Hiền sẽ tiếp tục đồng hành cùng TCBS ở tầm chiến lược cao hơn, tập trung vào định hướng phát triển dài hạn, củng cố nền tảng quản trị và mở ra không gian phát triển cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo.

Sự chuyển giao này đồng thời đánh dấu việc bà Trần Thị Thu Trang chính thức đảm nhận vai trò Quyền Tổng giám đốc TCBS. Là lãnh đạo kỳ cựu đã gắn bó gần 20 năm với hệ sinh thái Techcombank, trong đó có 12 năm đồng hành cùng TCBS với 5 năm đảm đương vai trò Phó Tổng Giám đốc, bà Trang là nhân sự trưởng thành từ bên trong hệ thống, am hiểu sâu sắc chiến lược, văn hóa, mô hình kinh doanh và vận hành.

Gắn bó cùng TCBS từ năm 2014, bà Trang đã phụ trách các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty như Tư vấn phát hành, Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp và Phát triển sản phẩm bán lẻ. Bà cũng là một trong những lãnh đạo có uy tín trên thị trường chứng khoán nợ tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Với vai trò lãnh đạo, bà Trang cũng là người lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “One Team”, gắn kết đội ngũ, thúc đẩy năng lượng tích cực và khuyến khích mỗi cá nhân bước ra khỏi vùng an toàn để phát triển. Việc bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Trang giữ chức Quyền Tổng giám đốc không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ, mà còn khẳng định niềm tin của Hội đồng Quản trị vào thế hệ lãnh đạo kế cận: bản lĩnh, cầu tiến, am hiểu tổ chức và sẵn sàng dẫn dắt TCBS trong giai đoạn phát triển mới.

Bà Trần Thị Thu Trang - Quyền Tổng giám đốc TCBS.

“Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT và bà Trần Thị Thu Trang giữ chức Quyền Tổng giám đốc là bước kiện toàn quan trọng trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của TCBS, nhằm bảo đảm tính kế thừa, ổn định và nhất quán trong định hướng phát triển dài hạn của Công ty. Sau những đóng góp nổi bật trong hơn một thập kỷ điều hành, bà Hiền sẽ tiếp tục gắn bó cùng Công ty ở tầm chiến lược cao hơn. Đồng thời, với sự am hiểu sâu sắc về thị trường, năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần dám đón nhận thách thức lớn, bà Trang là nhân sự phù hợp để kế thừa nền tảng đã được xây dựng và cùng đội ngũ tăng tốc thực thi chiến lược WealthTech trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tới đây,” ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị TCBS cho biết.

Việc kiện toàn nhân sự cấp cao lần này thể hiện sự tiếp nối tự nhiên trong quá trình phát triển của TCBS: Lãnh đạo tiền nhiệm tiếp tục đóng góp ở cấp tầm nhìn chiến lược, trong khi thế hệ lãnh đạo kế cận đảm nhận vai trò điều hành trực tiếp. Đây là bước đi nhằm bảo đảm sự chuyển giao ổn định, chủ động và có kế hoạch, đồng thời củng cố năng lực vươn lên của TCBS trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Với nền tảng đã được khẳng định, sự tiếp tục gắn bó của bà Nguyễn Thị Thu Hiền ở cấp Hội đồng Quản trị và năng lực dẫn dắt của bà Trần Thị Thu Trang trên cương vị Quyền Tổng giám đốc, TCBS kỳ vọng tiếp tục tăng tốc trên hành trình trở thành nền tảng WealthTech hàng đầu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông, đối tác và đội ngũ nhân sự.