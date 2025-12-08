Nam Long hoàn tất thương vụ bán vốn cho Tokyu, tự tin về đích kế hoạch năm 2025

Doanh số bán hàng của Nam Long trong 10 tháng đạt 9.293 tỷ đồng, vượt kỷ lục năm 2022. Sau khi hoàn thành thoái vốn 15% cho đối tác Nhật Bản và kết quả quý 3 khả quan, NLG tự tin vào kết quả kinh doanh năm 2025...

Chia sẻ tại sự kiện Nam Long Day diễn ra ngày 5/12 vừa qua, ông Lucas Loh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG), cho biết doanh số bán hàng (pre-sales) trong 10 tháng đầu năm 2025 đã đạt mốc 9.293 tỷ đồng. Đây được ghi nhận là con số kỷ lục trong những năm gần đây của doanh nghiệp, vượt mức lịch sử 8.200 tỷ đồng của cả năm 2022.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong một tháng gần nhất, doanh số bán hàng đã tăng đột biến 86% so với kết quả lũy kế 9 tháng trước đó.

“Với kết quả kinh doanh quý 3 chúng tôi hoàn toàn tự tin đạt được kết quả năm. Trong 3 quý vừa qua, Nam Long đã hoàn thành 2/3 kế hoạch bàn giao và thủ tục bàn giao đã vượt qua mục tiêu như ở dự án Akari, hoàn thành thoái vốn dự án Izumi City 15% và chào đón đối tác mới, nên không có gì ngạc nhiên với kết quả cuối năm nay”, ông Lucas nhấn mạnh.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap đánh giá Izumi City sẽ là một trong những dự án then chốt đóng góp cho tăng trưởng của Nam Long trong năm tới. Riêng năm 2026, dự án này được dự báo sẽ chiếm 27% tổng doanh số bán bất động sản, tỷ trọng cao nhất trong toàn bộ danh mục của doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng 15% cổ phần cho đối tác Nhật Bản (Tokyu Corporation, để giảm sở hữu còn 50% vốn) vào đầu tháng 11/2025, Nam Long cũng đã mở bán phân khu Canaria, tạo điều kiện thuận lợi để dự án tiếp tục duy trì đà bán hàng trong các kỳ tiếp theo.

Doanh số tăng vọt, theo ông Lucas là nhờ được cấp giấy phép bán hàng các dự án. Nhờ sự hỗ trợ của cơ quan Nhà nước và pháp lý dự án được đẩy nhanh, doanh nghiệp từ 5 dự án vào năm 2023 đến nay đã nâng lên 9 dự án, tọa lạc tại TP. Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.

Đặc biệt ngày 4/12 vừa qua, dự án Elyse Island (tên cũ là Paragon Đại Phước) đã nhận được giấy phép bán hàng. Hiện, Nam Long làm hết sức để đẩy nhanh tiến độ khách hàng quan tâm chuyển từ đặt hàng sang ký hợp đồng mua bán.

Để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng lớn, Nam Long đã thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ về quản trị. Thay vì cách làm cũ, hiện nay công ty chuyển sang mô hình quản lý dựa trên dự án, cho phép thực hiện đồng thời từ 6 đến 15 dự án cùng lúc. Hoạt động tiếp thị và bán hàng cũng được cải thiện theo hướng chuyên sâu, thay đổi tư duy để mọi vị trí trong công ty đều đóng góp vào trải nghiệm khách hàng. Theo ông Lucas Loh, những thay đổi này nhằm cải thiện “DNA” của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu cao hơn về quy mô tăng trưởng.

Về triển vọng năm 2026, Tổng giám đốc NLG lưu ý Công ty sẽ tiếp tục đạt động lực tăng trưởng với các dự án mới về quy mô có thể đưa ra thị trường và tiếp cận được khách hàng. Các dự án chính bao gồm Waterpoint Phase 1 (Southgate), Mizuki Park, Akari City, và Nam Long II Central Lake. Song song đó, công ty cũng sẽ “mở khóa” giai đoạn mới các dự án như Elyse Island, An Zen Residences, VSIP Hai Phong, Waterpoint Phase 2 (VCD), và Izumi Canaria (Izumi City Phase 3).

Về con số cụ thể, Nam Long vẫn chưa xây dựng kế hoạch 2026, nhưng theo ông Lucas mục tiêu không thấp hơn 2025, lợi nhuận sẽ cao hoặc gần con số của năm 2025. Lợi nhuận của Nam Long đến từ bàn giao dự án vào cuối năm 2026 và bán cổ phần cho nhà đầu tư mới.

“Năm 2025 được xác định là giai đoạn tăng tốc, tạo đà để năm 2026 tiến đến quy mô và tầm vóc lớn hơn với mục tiêu doanh thu và pre-sales có thể đạt mức 20.000 - 30.000 tỷ đồng”, Tổng giám đốc NLG cho biết.

Đối với lo ngại của thị trường về lãi suất, công ty đang làm việc với các ngân hàng để thiết lập các khoản vay dài hạn 30 năm, đồng thời tung ra các sản phẩm với lãi suất cố định trong 3 đến 5 năm tới nhằm hỗ trợ người mua nhà.