Cổ phiếu dầu khí “cháy” trở lại, tiền vẫn chặn đỡ ổn định vùng giá thấp

Kim Phong

03/03/2026, 15:30

Sau nhịp chững lại buổi sáng, chiều nay dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón, đẩy giá tăng tốc phục hồi. Chỉ số nhóm VnEnergy sàn HoSE tăng 6,77%, với loạt cổ phiếu kịch trần.

VN-Index điều chỉnh mạnh sang phiên thứ 2 liên tục.
VN-Index điều chỉnh mạnh sang phiên thứ 2 liên tục.

VN-Index trái lại, chứng kiến mức giảm cực mạnh 1,79%, tương đương -32,96 điểm. So với phiên sáng (giảm 0,74%/-13,68 điểm), chỉ số suy yếu đáng kể và được phản ánh khá chính xác từ mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn hẳn.

Dĩ nhiên ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ là nổi bật: VIC, VHM đồng loạt giảm xuống kịch sàn. VHM chốt phiên sáng đã sát giá sàn nên mức độ giảm thêm không nhiều. Riêng VIC lao dốc sâu thêm 4,07% và từ khoảng 2h10 đã chạm sàn. Không chỉ hai trụ này, nhiều blue-chips khác cũng có biên độ trượt giá rất lớn trong buổi chiều: BID trượt -2,46% thành giảm 3,65% so với tham chiếu; CTG trượt -2,05% thành giảm 2,58%; HPG trượt -2,12% thành giảm 2,81%; TCB trượt -3,31% thành giảm 3,03%; VCB trượt -2,22% thành giảm 2,07%...

Thống kê rổ VN30 chiều nay có tới 24 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng. Tổng hợp của số lượng lớn cổ phiếu này khiến VN30-Index đóng cửa giảm 2,56% trong khi chốt phiên sáng mới là -0,71%. Thanh khoản rổ phiên chiều cũng tăng 42% so với phiên sáng, xác nhận áp lực bán gia tăng đáng kể.

Ngược dòng trong nhóm blue-chips là các cổ phiếu dầu khí và cao su: GAS tăng vọt 7,59% so với phiên sáng, đảo chiều thành công và quay lên kịch trần. PLX đảo chiều tới 8,36% và cũng lên kịch trần. GVR không kém, đảo chiều 8,93% và cũng lên hết biên độ. Loạt cổ phiếu khác ngoài rổ VN30 có liên quan đến giá dầu cũng tăng trần là VOS, DCM, BFC, PVD, BSR, PVT, POW… Nhóm này thu hút dòng tiền cực lớn, với BSR, POW, PLX thanh khoản vượt mức ngàn tỷ đồng. GAS, PVD, DCM, PVT, GVR thanh khoản đều trên 500 tỷ.

Ngoài nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón dễ nhận, số ít cổ phiếu khác cũng tăng tích cực là VIX tăng 1,87%, SSI tăng 2,35%, HAH tăng 5,81%, VSC tăng 1,48%, PC1 tăng 2,96%, HCM tăng 2,36%, VND tăng 1,38%, VPX tăng 2,02%, VOS tăng 6,99%, DPR tăng 4,05%, VCG tăng 1,34%. Đây là những cổ phiếu có thanh khoản vượt trăm tỷ đồng.

Bức tranh trái ngược của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất.
Bức tranh trái ngược của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất.

Độ rộng VN-Index cuối phiên hôm nay ghi nhận 120 mã tăng/214 mã giảm, trong đó 80 mã tăng từ 1% trở lên. Một nửa trong số này (40 mã) – những cổ phiếu giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên – đã chiếm tới 39,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Đây là sự tập trung dòng tiền rất cao, chưa kể hầu hết giá đều tăng cực mạnh. Rõ ràng trong bối cảnh thị trường khá sợ hãi và bán tháo mạnh thì cơ hội kiếm lời càng được tận dụng triệt để với mức độ quyết liệt hiếm có dù là phải đua giá lên kịch trần.

Phần còn lại của thị trường thì kém: Tới 142 cổ phiếu giảm giá từ 1% trở lên, trong đó 34 mã xuất hiện thanh khoản cao vượt mức trăm tỷ đồng. Đây là những cổ phiếu có áp lực bán tháo rõ ràng nhất. Mức giảm 2%-5% thậm chí là giảm sàn (VIC, VHM) xuất hiện khá nhiều. HPG, FPT, MWG, MBB, VNM, VHM, VIC là những cổ phiếu có giao dịch cỡ ngàn tỷ đồng.

Mặc dù điểm số lẫn nhiều cổ phiếu giảm mạnh nhưng tổng thể hôm nay không xấu hơn hôm qua. Cụ thể, tương quan tỷ lệ tăng/giảm giá ở cổ phiếu phiên này là 0,56/1, hôm qua là 0,43/1. Hôm qua cũng có tới 180 cổ phiếu giảm quá 1%. Khoảng 45% số cổ phiếu trong chỉ số hôm nay cũng đạt mức phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất – biên độ hồi thể hiện hiệu quả của dòng tiền bắt đáy.

Dù vậy các mua của dòng tiền vẫn khá thụ động nên rủi ro giảm giá là khá dễ đoán. Nhà đầu tư đang chọn các mức giá mua rất thấp và chờ đợi để bên bán tháo chạy xuống là chính. Việc thay đổi giá mua cũng chủ yếu trong vùng đỏ, hạn chế mua đuổi.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn cả phiên hôm nay giảm nhẹ 8% so với hôm qua, đạt 43.028 tỷ đồng, một phần do giá cổ phiếu thấp hơn. Đây là phiên thứ hai có khối lượng sang tay quy mô cực lớn với 2,9 tỷ cổ phiếu.

Các hãng tàu có thể thu giá cước mới cao hơn khi thời gian vận tải quốc tế bị gián đoạn, kéo dài?

13:41, 03/03/2026

Các hãng tàu có thể thu giá cước mới cao hơn khi thời gian vận tải quốc tế bị gián đoạn, kéo dài?

Danh mục cổ phiếu có hiệu quả sinh lời vượt trội so với thị trường

10:43, 03/03/2026

Danh mục cổ phiếu có hiệu quả sinh lời vượt trội so với thị trường

VN-Index tiếp tục lao dốc vì trụ, cổ phiếu chuyển thế giằng co

12:00, 03/03/2026

VN-Index tiếp tục lao dốc vì trụ, cổ phiếu chuyển thế giằng co

Hai tài sản thành

Hai tài sản thành "hầm trú ẩn" giữa xung đột Trung Đông

Trong lúc chiến sự diễn ra căng thẳng tại Iran, giới đầu tư toàn cầu đang có xu hướng tìm kiếm sự trú ẩn ở vàng và đồng USD, thay vì lựa chọn một “hầm trú ẩn” truyền thống khác là trái phiếu chính phủ...

Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sacombank

Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sacombank

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Tổng Giám đốc Sacombank từ ngày 03/3/2026, trong bối cảnh ngân hàng này bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện tái cơ cấu...

Các hãng tàu có thể thu giá cước mới cao hơn khi thời gian vận tải quốc tế bị gián đoạn, kéo dài?

Các hãng tàu có thể thu giá cước mới cao hơn khi thời gian vận tải quốc tế bị gián đoạn, kéo dài?

Khi quãng đường và thời gian vận tải quốc tế bị kéo dài thêm, nhu cầu thuê tàu sẽ gia tăng, đẩy giá thuê tăng cao và tạo điều kiện cho các hãng tàu được hưởng giá cước mới tốt hơn.

Sau nâng hạng, Việt Nam sẽ vào diện “bắt buộc mua” của nhiều quỹ toàn cầu

Sau nâng hạng, Việt Nam sẽ vào diện “bắt buộc mua” của nhiều quỹ toàn cầu

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô duy trì xu hướng tích cực, đợt đánh giá giữa kỳ tháng 3 của FTSE Russell có ý nghĩa then chốt và khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là rất cao, gần như chắc chắn.

VN-Index tiếp tục lao dốc vì trụ, cổ phiếu chuyển thế giằng co

VN-Index tiếp tục lao dốc vì trụ, cổ phiếu chuyển thế giằng co

Diễn biến phục hồi nhanh của chứng khoán quốc tế đêm qua đã giúp củng cố tâm lý bình ổn hơn trong phiên giao dịch sáng nay. Mặc dù VN-Index vẫn bị một số cổ phiếu vốn hóa lớn ép giảm khá mạnh, phần lớn cổ phiếu lại giằng co hoặc đi ngang biên độ hẹp.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Năm 2026 là “thời điểm vàng” với ngành công nghệ Việt Nam

eMagazine

Năm 2026 là “thời điểm vàng” với ngành công nghệ Việt Nam

1

Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sacombank

Chứng khoán

2

Vì sao SRT Group được Sun Group vinh danh là đối tác chiến lược toàn diện năm 2025?

Doanh nghiệp

3

Các hãng tàu có thể thu giá cước mới cao hơn khi thời gian vận tải quốc tế bị gián đoạn, kéo dài?

Chứng khoán

4

Sau nâng hạng, Việt Nam sẽ vào diện “bắt buộc mua” của nhiều quỹ toàn cầu

Chứng khoán

5

Giá khí đốt ở châu Âu tăng sốc vì Iran tấn công Qatar

Thế giới

