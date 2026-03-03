Cổ phiếu dầu khí “cháy” trở lại, tiền vẫn chặn đỡ ổn định vùng giá thấp
Kim Phong
03/03/2026, 15:30
Sau nhịp chững lại buổi sáng, chiều nay dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón, đẩy giá tăng tốc phục hồi. Chỉ số nhóm VnEnergy sàn HoSE tăng 6,77%, với loạt cổ phiếu kịch trần.
VN-Index trái lại, chứng kiến mức giảm cực mạnh 1,79%, tương
đương -32,96 điểm. So với phiên sáng (giảm 0,74%/-13,68 điểm), chỉ số suy yếu đáng
kể và được phản ánh khá chính xác từ mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn hẳn.
Dĩ nhiên ảnh hưởng của các cổ phiếu trụ là nổi bật: VIC, VHM
đồng loạt giảm xuống kịch sàn. VHM chốt phiên sáng đã sát giá sàn nên mức độ giảm
thêm không nhiều. Riêng VIC lao dốc sâu thêm 4,07% và từ khoảng 2h10 đã chạm sàn.
Không chỉ hai trụ này, nhiều blue-chips khác cũng có biên độ trượt giá rất lớn
trong buổi chiều: BID trượt -2,46% thành giảm 3,65% so với tham chiếu; CTG trượt
-2,05% thành giảm 2,58%; HPG trượt -2,12% thành giảm 2,81%; TCB trượt -3,31% thành
giảm 3,03%; VCB trượt -2,22% thành giảm 2,07%...
Thống kê rổ VN30 chiều nay có tới 24 cổ phiếu tụt giá so với
phiên sáng. Tổng hợp của số lượng lớn cổ phiếu này khiến VN30-Index đóng cửa giảm
2,56% trong khi chốt phiên sáng mới là -0,71%. Thanh khoản rổ phiên chiều cũng
tăng 42% so với phiên sáng, xác nhận áp lực bán gia tăng đáng kể.
Ngược dòng trong nhóm blue-chips là các cổ phiếu dầu khí và
cao su: GAS tăng vọt 7,59% so với phiên sáng, đảo chiều thành công và quay lên
kịch trần. PLX đảo chiều tới 8,36% và cũng lên kịch trần. GVR không kém, đảo
chiều 8,93% và cũng lên hết biên độ. Loạt cổ phiếu khác ngoài rổ VN30 có liên
quan đến giá dầu cũng tăng trần là VOS, DCM, BFC, PVD, BSR, PVT, POW… Nhóm này
thu hút dòng tiền cực lớn, với BSR, POW, PLX thanh khoản vượt mức ngàn tỷ đồng.
GAS, PVD, DCM, PVT, GVR thanh khoản đều trên 500 tỷ.
Ngoài nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón dễ nhận, số ít cổ phiếu
khác cũng tăng tích cực là VIX tăng 1,87%, SSI tăng 2,35%, HAH tăng 5,81%, VSC
tăng 1,48%, PC1 tăng 2,96%, HCM tăng 2,36%, VND tăng 1,38%, VPX tăng 2,02%, VOS
tăng 6,99%, DPR tăng 4,05%, VCG tăng 1,34%. Đây là những cổ phiếu có thanh khoản
vượt trăm tỷ đồng.
Độ rộng VN-Index cuối phiên hôm nay ghi nhận 120 mã tăng/214
mã giảm, trong đó 80 mã tăng từ 1% trở lên. Một nửa trong số này (40 mã) – những
cổ phiếu giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên – đã chiếm tới 39,1% tổng giá trị khớp
lệnh sàn HoSE. Đây là sự tập trung dòng tiền rất cao, chưa kể hầu hết giá đều tăng
cực mạnh. Rõ ràng trong bối cảnh thị trường khá sợ hãi và bán tháo mạnh thì cơ
hội kiếm lời càng được tận dụng triệt để với mức độ quyết liệt hiếm có dù là phải
đua giá lên kịch trần.
Phần còn lại của thị trường thì kém: Tới 142 cổ phiếu giảm
giá từ 1% trở lên, trong đó 34 mã xuất hiện thanh khoản cao vượt mức trăm tỷ đồng.
Đây là những cổ phiếu có áp lực bán tháo rõ ràng nhất. Mức giảm 2%-5% thậm chí
là giảm sàn (VIC, VHM) xuất hiện khá nhiều. HPG, FPT, MWG, MBB, VNM, VHM, VIC là
những cổ phiếu có giao dịch cỡ ngàn tỷ đồng.
Mặc dù điểm số lẫn nhiều cổ phiếu giảm mạnh nhưng tổng thể hôm
nay không xấu hơn hôm qua. Cụ thể, tương quan tỷ lệ tăng/giảm giá ở cổ phiếu
phiên này là 0,56/1, hôm qua là 0,43/1. Hôm qua cũng có tới 180 cổ phiếu giảm
quá 1%. Khoảng 45% số cổ phiếu trong chỉ số hôm nay cũng đạt mức phục hồi từ 1%
trở lên so với giá thấp nhất – biên độ hồi thể hiện hiệu quả của dòng tiền bắt đáy.
Dù vậy các mua của dòng tiền vẫn khá thụ động nên rủi ro giảm
giá là khá dễ đoán. Nhà đầu tư đang chọn các mức giá mua rất thấp và chờ đợi để
bên bán tháo chạy xuống là chính. Việc thay đổi giá mua cũng chủ yếu trong vùng
đỏ, hạn chế mua đuổi.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn cả phiên hôm nay giảm nhẹ 8%
so với hôm qua, đạt 43.028 tỷ đồng, một phần do giá cổ phiếu thấp hơn. Đây là
phiên thứ hai có khối lượng sang tay quy mô cực lớn với 2,9 tỷ cổ phiếu.
