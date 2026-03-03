Hai tài sản thành "hầm trú ẩn" giữa xung đột Trung Đông

Trong lúc chiến sự diễn ra căng thẳng tại Iran, giới đầu tư toàn cầu đang có xu hướng tìm kiếm sự trú ẩn ở vàng và đồng USD, thay vì lựa chọn một “hầm trú ẩn” truyền thống khác là trái phiếu chính phủ...

Giới phân tích nhận định sự lựa chọn kênh đầu tư như vậy đang phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về một cú sốc lạm phát có thể xảy ra do đà leo thang mạnh của giá dầu.

Dù đang phải đương đầu với áp lực giảm từ sự phục hồi của đồng USD, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch trên mức 5.300 USD/oz, tăng hơn 100 USD/oz so với trước khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran vào hôm thứ Sáu vừa rồi.

Trong khi đó, giá trái phiếu chính phủ đã giảm trong phiên ngày thứ Hai (2/3), đồng nghĩa lợi suất trái phiếu tăng.

MỐI LO LẠM PHÁT KHIẾN TRÁI PHIẾU MẤT GIÁ

Thông thường, các trái phiếu chính phủ có định hạng tín nhiệm cao như của Mỹ, Đức và Nhật Bản thường được coi là một “vịnh tránh bão” hàng đầu, không kém gì vàng và USD, trong những trường hợp xảy ra khủng hoảng địa chính trị hay kinh tế. Việc nhà đầu tư thận trọng với trái phiếu chính phủ - một kênh đầu tư mang lại thu nhập cố định - phản ánh tâm lý thận trọng với rủi ro lạm phát leo thang.

Trong phiên ngày thứ Hai, lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 2 năm tăng 0,08 điểm phần trăm lên 2,09%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 8 điểm cơ bản, lên 4,044%, sau khi giảm xuống dưới mức 4% trong tuần trước. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng 10 điểm cơ bản, lên mức 3,479%.

Trao đổi với tờ báo Financial Times, ông Seb Barker, chiến lược gia trưởng tại công ty quỹ đầu cơ Marshall Wace, nhận định rằng trái phiếu hiện không phát huy tốt vai trò bảo vệ trước sự kiện rủi ro, trong khi vàng vẫn giữ vững vai trò kênh đầu tư an toàn. Ông cho rằng xung đột tại Vùng Vịnh càng củng cố thêm lý do để nhà đầu tư tăng cường phân bổ vào các tài sản an toàn không phải là trái phiếu.

Các nhà phân tích tại Viện BlackRock cũng cho rằng phản ứng của thị trường cho thấy trái phiếu chính phủ dài hạn không còn là điểm tựa đáng tin cậy cho danh mục đầu tư, đặc biệt khi thị trường đối mặt với các rủi ro đình lạm từ việc xung đột leo thang tại Trung Đông đẩy giá dầu thô và khí đốt tăng cao. Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu thô Brent giao sau tại London đã tăng 9%, còn giá khí đốt tại thị trường châu Âu có lúc tăng tới 45%.

Ông Robert Tipp, Trưởng bộ phận trái phiếu toàn cầu tại công ty PGIM, cho biết vàng đang hưởng lợi khi một "phần bù bất ổn toàn cầu" khiến nhà đầu đặt ra câu hỏi: "Trong môi trường hiện tại, đâu là nơi trú ẩn an toàn? Đâu là tài sản trung lập?"

Khi Iran mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại các quốc gia Vùng Vịnh từ Qatar tới Saudi Arabia, một số nhà giao dịch đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc xung đột kéo dài. Một nhà giao dịch cấp cao tại một ngân hàng lớn ở Phố Wall nhấn mạnh rằng đồng USD và vàng đang là những giao dịch trú ẩn chính.

Trong phiên ngày thứ Hai, đồng USD đã tăng 0,9% so với một rổ các đồng tiền khác. Xu hướng tăng tiếp tục trong ngày hôm nay (3/3), khi chỉ số Dollar Index có lúc tăng thêm gần 0,4%, đạt hơn 98,7 điểm. Trong 5 ngày trở lại đây, chỉ số đã tăng hơn 0,9% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Song song với hoạt động mua vàng và USD, sự bất ổn ngày càng tăng đã khiến một số công ty quản lý tài sản lớn cắt giảm lượng cổ phiếu trong danh mục đầu tư.

Công ty quản lý quỹ của Pháp Carmignac đã giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu, bao gồm cả cổ phiếu Nhật Bản, và đang xem xét làm điều tương tự với các cổ phiếu dầu mỏ hiện đã tăng giá nhiều. Ông Kevin Thozet, thành viên của ủy ban đầu tư của công ty này, cho biết: "Chúng tôi đang giảm bớt việc nắm giữ các tài sản rủi ro, vì không ai có thể dám chắc điều gì sẽ xảy ra”.

RỦI RO ĐỐI VỚI VÀNG TỪ TRIỂN VỌNG LÃI SUẤT

Cũng theo ông Thozet, Carmignac sẽ giữ một phần vốn rút khỏi cổ phiếu dưới dạng tiền mặt, thay vì mua trái phiếu, vì lo ngại rằng sự gia tăng của lạm phát sẽ khiến trái phiếu chính phủ mất giá.

“Nếu tình hình tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu đi, nhà đầu tư sẽ còn giảm bớt việc nắm giữ những tài sản rủi ro mà họ có thể bán được”, bà Beata Manthey, trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu toàn cầu của ngân hàng Citi, nhận định.

Ở mức giá hiện tại, giá vàng đã lấy lại được phần lớn thiệt hại trong đợt bán tháo xảy ra vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2.

Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Natixis cho rằng, một cuộc xung đột kéo dài ở Iran có thể làm tăng giá vàng thêm tới 15%, và phần lớn sự tăng giá đó sẽ diễn ra trong những tuần đầu tiên của cuộc xung đột.

Tuy nhiên, việc giá năng lượng tăng cao đang khiến thị trường đầu tư giảm bớt kỳ vọng vào việc các ngân hàng trung ương, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cắt giảm lãi suất. Sự thay đổi kỳ vọng lãi suất như vậy, cùng với đà mạnh lên của USD, có thể sẽ gây áp lực mất giá lên vàng tại một số thời điểm.

Mối quan tâm lớn nhất của các nhà đầu tư ở thời điểm này là giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian bao lâu, cũng như việc Iran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz đến khi nào. Ông Nicolas Trindade, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại công ty BNP Paribas Asset Management, nhận định: "Xung đột càng kéo dài, các ngân hàng trung ương càng phải tính đến áp lực lạm phát trong các dự báo của họ”, khiến việc cắt giảm lãi suất trở nên khó khăn hơn.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai hiện đặt cược khả năng chỉ 40% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 6, từ mức đặt cược hơn 50% trước khi xung đột nổ ra ở Iran.

Tại khu vực eurozone, khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có một đợt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay giảm còn khoảng 15%, từ mức 55% vào tuần trước.