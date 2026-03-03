Xung đột ở Trung Đông gây áp lực bán đồng yên Nhật và euro

“Châu Âu và Nhật Bản đang nổi bật trong số các nền kinh tế lớn, xét ở việc họ có nhu cầu nhập khẩu năng lượng lớn. Lịch sử cho thấy trong bối cảnh như thế này, những đồng tiền như yên Nhật và euro sẽ gặp khó khăn”...

Đồng yên Nhật Bản và đồng euro giảm giá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (3/3), khi xung đột leo thang và lan rộng ở Trung Đông khiến sự phụ thuộc của Nhật và châu Âu vào năng lượng nhập khẩu - cũng như câu hỏi về cách phản ứng của ngân hàng trung ương các nền kinh tế này với sức ép lạm phát - trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu.

Cùng với đó, đồng USD vẫn đang trong xu thế tăng giá mạnh do nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran lan sang các quốc gia láng giềng. Lúc hơn 17h chiều nay theo giờ Việt Nam, chỉ số Dollar Index tăng gần 0,8%, đạt 99,13 điểm.

Đồng euro có thời điểm sụt giá hơn 1% so với USD do lo ngại nguồn cung năng lượng, gồm dầu thô từ khí đốt, từ Trung Đông có thể gián đoạn kéo dài trong bối cảnh Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Sau đó, euro thu hẹp mức giảm còn khoảng 0,75%, giao dịch ở mức xấp xỉ 1,16 USD đổi 1 euro.

So với yên Nhật, đồng USD tăng giá khoảng 0,25%, đạt 1 USD đổi hơn 157,7 yên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama tuyên bố rằng can thiệp vào thị trường ngoại hối để bảo vệ tỷ giá đồng yên vẫn là một lựa chọn để ngỏ của nước này. Bà cho biết nhà chức trách Nhật Bản đang giữ liên lạc chặt chẽ với các đối tác quốc tế và theo dõi sát các diễn biến trên thị trường tài chính với “một tinh thần cực kỳ cấp bách”.

Trước khi xung đột nổ ra ở Trung Đông, tỷ giá đồng yên đã được hỗ trợ khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) phát tín hiệu sẽ tăng lãi suất trong thời gian không xa. Tuy nhiên, giá năng lượng tăng mạnh có thể đặt nền kinh tế Nhật Bản vào một tình thế rủi ro và khiến BOJ khó đi đến một động thái tăng lãi suất hơn, ngay cả khi áp lực lạm phát gia tăng.

Tại khu vực eurozone, do rủi ro lạm phát tăng, khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có một đợt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay hiện giảm còn khoảng 15%, từ mức 55% vào tuần trước. Tuy nhiên, điều này dường như không giúp ích cho tỷ giá euro, bởi một cú sốc năng lượng mới có thể giáng một đòn mạnh vào sự phục hồi mong manh của nền kinh tế khu vực.

“Châu Âu và Nhật Bản đang nổi bật trong số các nền kinh tế lớn, xét ở việc họ có nhu cầu nhập khẩu năng lượng lớn. Lịch sử cho thấy trong bối cảnh như thế này, những đồng tiền như yên Nhật và euro sẽ gặp khó khăn”, chiến lược gia Rodrigo Catril của ngân hàng National Australia Bank nhận xét với hãng tin CNBC.

So với Mỹ - một nước xuất khẩu ròng về năng lượng - châu Âu và Nhật Bản dễ tổn thương hơn trước các biến động giá dầu thô và khí đốt.

Lúc hơn 17h chiều nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thô trên thị trường quốc tế tăng thêm hơn 6% và giá khí đốt cũng tăng trên 6%.

Không chỉ gây áp lực giảm lên các đồng tiền chủ chốt khác, sự tăng giá của USD còn gây sức ép giảm lên thị trường kim loại quý. Cùng thời điểm trên, giá vàng giao ngay giảm gần 1%, về vùng 5.270 USD/oz; giá bạc giảm gần 6,6%, còn 83,6 USD/oz.

Ngoài nhu cầu “hầm trú ẩn”, đồng USD còn hưởng lợi từ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hoãn hạ lãi suất vì áp lực lạm phát tăng. Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ đợt đến tháng 9 mới hạ lãi suất, nhưng vẫn cho rằng ngân hàng trung ương này sẽ có hai đợt giảm lãi suất trong năm nay, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm.

Bên cạnh USD, đồng franc Thụy Sỹ cũng đang phát huy mạnh vai trò kênh đầu tư an toàn. Tỷ giá franc so với euro đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 1 thập kỷ. Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB) cho biết sẵn sàng can thiệp vào thị trường tiền tệ để hạ nhiệt tỷ giá đồng nội tệ.