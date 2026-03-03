Blog chứng khoán: Dòng tiền phân cực

Thị trường tiếp tục phân cực rõ ràng khi hoạt động đầu cơ lẫn hoạt động bán tháo diễn ra mạnh mẽ. VNI bị ép sâu góp phần thúc đẩy hoạt động cắt lỗ mạnh hơn và dòng tiền đầu cơ cũng hoạt động hết công suất, kéo nhóm cổ phiếu có triển vọng ngắn hạn càng tăng nóng hơn.
Tuy số lượng cổ phiếu kịch trần hôm nay không nhiều bằng hôm
qua (17 mã so với 33 mã) nhưng nhóm tăng vẫn rất cô đặc ở các cổ phiếu dầu khí,
phân bón, cao su, năng lượng. Mức độ tập trung dòng tiền cũng cực kỳ ấn tượng
như BSR, PLX, POW khớp cả ngàn tỷ, GAS, PVD, DCM, PVT, GVR cũng giao dịch rất lớn.
Thực ra cơ hội lựa chọn cũng không nhiều, chưa kể tính dễ đoán
của các mã này nên dòng tiền ngắn hạn hành động một cách quyết liệt. Sáng nay một
số cổ phiếu nói trên thậm chí còn điều chỉnh giảm hoặc tăng ít, nhưng đến chiều
khi dòng tiền đổ vào mạnh hơn, giá lại tiếp tục đi lên. Chừng nào tình hình chiến
sự còn nóng và các căng thẳng về vận tải hàng hóa, đặc biệt là dòng chảy dầu,
khí hóa lỏng chưa được giải quyết thì sóng tăng ở các cổ phiếu nói trên vẫn còn,
hoặc ít nhất là dòng tiền chưa chịu nghỉ.
Mặc dù sắc đỏ phủ rộng trên bảng điện nhưng khi nhìn từ góc độ
phân bổ dòng tiền thì các cổ phiếu tăng giá mạnh ngược dòng hút tiền cũng không
kém quy mô của các mã bị bán tháo: HSX có 80 cổ phiếu tăng vượt 1% chiếm khoảng
38,9% tổng giá trị khớp lệnh sàn, trong khi 142 cổ phiếu giảm vượt 1% cũng chỉ
chiếm 47%. Thanh khoản ở 50 cổ phiếu tăng vượt 2% đạt 13k tỷ thì giao dịch ở 85
mã giảm vượt 2% cũng chỉ 15,9k tỷ. Rõ ràng là sự quyết liệt trong giao dịch ở
hai hướng đối nghịch là không hề kém cạnh.
Trạng thái thị trường như vậy là không tệ, thậm chí có nét tích
cực khi vẫn còn các cơ hội được “chớp lấy” để níu giữ dòng vốn. Nhà đầu tư đã
thoát ra trong tình huống như vậy cũng sẽ bị cuốn vào các giao dịch cơ hội để bù
đắp lại thua lỗ. Tiền không nghỉ là một điểm tốt, vì đáng ngại nhất là nỗi sợ hãi
đủ lớn để nhà đầu tư giữ chặt tiền trong túi. Hôm nay giao dịch 2 sàn đạt hơn
43k tỷ chưa kể thỏa thuận, cũng rất cao. Vài phiên giao dịch ở quy mô này sẽ tạo
nên sự luân chuyển kỳ vọng cực lớn.
Thị trường phái sinh hôm nay trong ít phút đầu tiên thể hiện
kỳ vọng khá lớn khi F1 chấp nhận basis dương. VN30 đến gần 10h liên tục va chạm
vào mốc 2014.xx và basis chênh lệch 4-5 điểm. Đó là cơ hội tốt để Short với mức
cắt lỗ khi chỉ số vượt mốc này. Biến số duy nhất là một số mã ngân hàng và GAS,
PLX, GVR thì đều yếu trong buổi sáng.
Điều bất ngờ là trọn phiên hôm nay F1 duy trì chênh lệch rất
hẹp, kể cả khi trend lao dốc của VN30 là rất rõ ràng. Có thể thanh khoản rất
cao cho thấy dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh mẽ đã củng cố kỳ vọng này. Tuy
nhiên một điều nên lưu ý là trong trạng thái thị trường thuộc về tay người bán,
bên mua sẽ không nhất thiết phải đặt giá cao hoặc đuổi giá lên. Đó mới là nhu cầu
mua thực sự vì từ góc độ mua, giá càng thấp càng tốt.
Hiện triển vọng thị trường điều chỉnh vẫn còn hoặc ít nhất điều
chỉnh ở chỉ số. Tuy nhiên sau biên độ lớn 2 phiên liên tiếp, tốc độ sẽ chậm dần.
Đặc biệt khi một khối lượng cực lớn cổ phiếu đã được giải phóng thì nhu cầu bán
cũng sẽ suy yếu. Khi sự phân hóa rõ hơn xuất hiện thì cổ phiếu sẽ lần lượt cân
bằng trước chỉ số. Cơ hội cover dự kiến xuất hiện vào cuối tuần trong khi các mã
mang tính thời sự vẫn nóng. Phái sinh vẫn phải bám theo VN30 và triển vọng Short
cao hơn, nhưng biên độ có thể hẹp lại và nhịp hồi intraday sẽ dài hơn.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1959.35. Cản gần nhất ngày mai là
1963; 1969; 1981; 1995; 2011; 2023; 2029; 2041. Hỗ trợ 1951; 1934; 1921; 1905;
1891.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Blog chứng khoán: Hoảng loạn xuất hiện, cơ hội tốt để tăng cường độ rung lắc
16:50, 02/03/2026
Cổ phiếu dầu khí “cháy” trở lại, tiền vẫn chặn đỡ ổn định vùng giá thấp
15:30, 03/03/2026
Các hãng tàu có thể thu giá cước mới cao hơn khi thời gian vận tải quốc tế bị gián đoạn, kéo dài?
Cổ phiếu dầu khí “cháy” trở lại, tiền vẫn chặn đỡ ổn định vùng giá thấp
Sau nhịp chững lại buổi sáng, chiều nay dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón, đẩy giá tăng tốc phục hồi. Chỉ số nhóm VnEnergy sàn HoSE tăng 6,77%, với loạt cổ phiếu kịch trần.
Hai tài sản thành "hầm trú ẩn" giữa xung đột Trung Đông
Trong lúc chiến sự diễn ra căng thẳng tại Iran, giới đầu tư toàn cầu đang có xu hướng tìm kiếm sự trú ẩn ở vàng và đồng USD, thay vì lựa chọn một “hầm trú ẩn” truyền thống khác là trái phiếu chính phủ...
Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sacombank
Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Tổng Giám đốc Sacombank từ ngày 03/3/2026, trong bối cảnh ngân hàng này bước vào giai đoạn tăng tốc hoàn thiện tái cơ cấu...
Các hãng tàu có thể thu giá cước mới cao hơn khi thời gian vận tải quốc tế bị gián đoạn, kéo dài?
Khi quãng đường và thời gian vận tải quốc tế bị kéo dài thêm, nhu cầu thuê tàu sẽ gia tăng, đẩy giá thuê tăng cao và tạo điều kiện cho các hãng tàu được hưởng giá cước mới tốt hơn.
Sau nâng hạng, Việt Nam sẽ vào diện “bắt buộc mua” của nhiều quỹ toàn cầu
Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô duy trì xu hướng tích cực, đợt đánh giá giữa kỳ tháng 3 của FTSE Russell có ý nghĩa then chốt và khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là rất cao, gần như chắc chắn.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: