Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Dòng tiền phân cực

iTrader

03/03/2026, 16:22

Thị trường tiếp tục phân cực rõ ràng khi hoạt động đầu cơ lẫn hoạt động bán tháo diễn ra mạnh mẽ. VNI bị ép sâu góp phần thúc đẩy hoạt động cắt lỗ mạnh hơn và dòng tiền đầu cơ cũng hoạt động hết công suất, kéo nhóm cổ phiếu có triển vọng ngắn hạn càng tăng nóng hơn.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Tuy số lượng cổ phiếu kịch trần hôm nay không nhiều bằng hôm qua (17 mã so với 33 mã) nhưng nhóm tăng vẫn rất cô đặc ở các cổ phiếu dầu khí, phân bón, cao su, năng lượng. Mức độ tập trung dòng tiền cũng cực kỳ ấn tượng như BSR, PLX, POW khớp cả ngàn tỷ, GAS, PVD, DCM, PVT, GVR cũng giao dịch rất lớn.

Thực ra cơ hội lựa chọn cũng không nhiều, chưa kể tính dễ đoán của các mã này nên dòng tiền ngắn hạn hành động một cách quyết liệt. Sáng nay một số cổ phiếu nói trên thậm chí còn điều chỉnh giảm hoặc tăng ít, nhưng đến chiều khi dòng tiền đổ vào mạnh hơn, giá lại tiếp tục đi lên. Chừng nào tình hình chiến sự còn nóng và các căng thẳng về vận tải hàng hóa, đặc biệt là dòng chảy dầu, khí hóa lỏng chưa được giải quyết thì sóng tăng ở các cổ phiếu nói trên vẫn còn, hoặc ít nhất là dòng tiền chưa chịu nghỉ.

Mặc dù sắc đỏ phủ rộng trên bảng điện nhưng khi nhìn từ góc độ phân bổ dòng tiền thì các cổ phiếu tăng giá mạnh ngược dòng hút tiền cũng không kém quy mô của các mã bị bán tháo: HSX có 80 cổ phiếu tăng vượt 1% chiếm khoảng 38,9% tổng giá trị khớp lệnh sàn, trong khi 142 cổ phiếu giảm vượt 1% cũng chỉ chiếm 47%. Thanh khoản ở 50 cổ phiếu tăng vượt 2% đạt 13k tỷ thì giao dịch ở 85 mã giảm vượt 2% cũng chỉ 15,9k tỷ. Rõ ràng là sự quyết liệt trong giao dịch ở hai hướng đối nghịch là không hề kém cạnh.

Trạng thái thị trường như vậy là không tệ, thậm chí có nét tích cực khi vẫn còn các cơ hội được “chớp lấy” để níu giữ dòng vốn. Nhà đầu tư đã thoát ra trong tình huống như vậy cũng sẽ bị cuốn vào các giao dịch cơ hội để bù đắp lại thua lỗ. Tiền không nghỉ là một điểm tốt, vì đáng ngại nhất là nỗi sợ hãi đủ lớn để nhà đầu tư giữ chặt tiền trong túi. Hôm nay giao dịch 2 sàn đạt hơn 43k tỷ chưa kể thỏa thuận, cũng rất cao. Vài phiên giao dịch ở quy mô này sẽ tạo nên sự luân chuyển kỳ vọng cực lớn.

Thị trường phái sinh hôm nay trong ít phút đầu tiên thể hiện kỳ vọng khá lớn khi F1 chấp nhận basis dương. VN30 đến gần 10h liên tục va chạm vào mốc 2014.xx và basis chênh lệch 4-5 điểm. Đó là cơ hội tốt để Short với mức cắt lỗ khi chỉ số vượt mốc này. Biến số duy nhất là một số mã ngân hàng và GAS, PLX, GVR thì đều yếu trong buổi sáng.

Điều bất ngờ là trọn phiên hôm nay F1 duy trì chênh lệch rất hẹp, kể cả khi trend lao dốc của VN30 là rất rõ ràng. Có thể thanh khoản rất cao cho thấy dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh mẽ đã củng cố kỳ vọng này. Tuy nhiên một điều nên lưu ý là trong trạng thái thị trường thuộc về tay người bán, bên mua sẽ không nhất thiết phải đặt giá cao hoặc đuổi giá lên. Đó mới là nhu cầu mua thực sự vì từ góc độ mua, giá càng thấp càng tốt.

Hiện triển vọng thị trường điều chỉnh vẫn còn hoặc ít nhất điều chỉnh ở chỉ số. Tuy nhiên sau biên độ lớn 2 phiên liên tiếp, tốc độ sẽ chậm dần. Đặc biệt khi một khối lượng cực lớn cổ phiếu đã được giải phóng thì nhu cầu bán cũng sẽ suy yếu. Khi sự phân hóa rõ hơn xuất hiện thì cổ phiếu sẽ lần lượt cân bằng trước chỉ số. Cơ hội cover dự kiến xuất hiện vào cuối tuần trong khi các mã mang tính thời sự vẫn nóng. Phái sinh vẫn phải bám theo VN30 và triển vọng Short cao hơn, nhưng biên độ có thể hẹp lại và nhịp hồi intraday sẽ dài hơn.

VnEconomy

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1959.35. Cản gần nhất ngày mai là 1963; 1969; 1981; 1995; 2011; 2023; 2029; 2041. Hỗ trợ 1951; 1934; 1921; 1905; 1891.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Từ khóa:

blog chứng khoán cổ phiếu dầu khí giao dịch phái sinh nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Năm 2026 là “thời điểm vàng” với ngành công nghệ Việt Nam

eMagazine

Năm 2026 là “thời điểm vàng” với ngành công nghệ Việt Nam

