Ngân hàng nội có tài sản 100 nghìn tỷ đồng trở lên mới được hoạt động trong Trung tâm tài chính quốc tế

Ngân hàng Nhà nước đề xuất, để thành lập ngân hàng thương mại trong Trung tâm tài chính quốc tế, ngân hàng 100% vốn trong nước phải có tổng tài sản tối thiểu 100 nghìn tỷ đồng; ngân hàng 100% vốn nước ngoài phải đạt ít nhất 10 tỷ USD; còn chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải sở hữu tổng tài sản tối thiểu 20 tỷ USD...

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Nghị định Quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bổ, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Điều 21, 22, 23 của Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước, 100% vốn nước ngoài và chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trong đó, mọi ngân hàng thương mại thành lập trong Trung tâm tài chính quốc tế phải có vốn điều lệ tối thiểu tương đương mức vốn pháp định. Cụ thể, vốn điều lệ là số vốn mà các cổ đông hoặc chủ sở hữu góp vào, thể hiện trong điều lệ và phản ánh năng lực tài chính thực tế của tổ chức khi thành lập ngân hàng. Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu do pháp luật quy định bắt buộc đối với loại hình tổ chức tín dụng.

Cùng với đó, tất cả các ngân hàng hoạt động trong Trung tâm tài chính quốc tế đều phải có quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đáp ứng các yêu cầu của pháp luật Việt Nam.

Tất cả loại hình đều phải có đề án thành lập và phương án kinh doanh khả thi, đảm bảo không ảnh hưởng đến an toàn hệ thống, không tạo độc quyền hay cạnh tranh không lành mạnh.

Chủ sở hữu, ngân hàng mẹ đều phải có văn bản cam kết hỗ trợ thành viên trong Trung tâm tài chính quốc tế về tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành và duy trì giá trị thực vốn điều lệ/vốn được cấp không thấp hơn vốn pháp định, đồng thời tuân thủ các quy định an toàn hoạt động.

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định đưa ra những điều kiện riêng đối với chủ sở hữu của ngân hàng thương mại trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Để được hoạt động trong Trung tâm tài chính quốc tế, ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước phải đáp ứng một loạt điều kiện tài chính và hoạt động, bao gồm: giá trị thực của vốn điều lệ tại ngày 31/12 năm trước gấp ít nhất hai lần mức vốn pháp định; tuân thủ đầy đủ các giới hạn, tỷ lệ an toàn theo quy định của pháp luật trong 12 tháng liên tục trước thời điểm đề nghị cấp giấy phép; có tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3% (hoặc mức khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định); không vi phạm các quy định hành chính trong lĩnh vực ngân hàng trong vòng 12 tháng.

Ngoài ra, ngân hàng 100% vốn trong nước đề nghị cấp phép phải có đầy đủ bộ máy quản trị, kiểm toán và kiểm soát nội bộ, không khuyết vị trí Tổng giám đốc tại thời điểm đề nghị; được xếp hạng tín nhiệm ở mức A hoặc B theo đánh giá gần nhất của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng mẹ ở trong nước phải có thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm, tổng tài sản từ 100 nghìn tỷ đồng trở lên và hoạt động có lãi liên tục trong 3 năm trước liền kề thời điểm xin cấp phép.

Để lập ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong Trung tâm tài chính quốc tế, ngân hàng mẹ phải không vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật và hoạt động ngân hàng tại nước sở tại trong 5 năm liên tiếp trước khi nộp hồ sơ và cho đến thời điểm hồ sơ được xem xét. Đồng thời, ngân hàng phải có kinh nghiệm hoạt động quốc tế và được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế đánh giá ở mức cao: từ AA- trở lên theo Standard & Poor’s hoặc Fitch Ratings, hoặc từ Aa3 trở lên theo Moody’s; triển vọng tín nhiệm từ ổn định trở lên.

Ngoài ra, ngân hàng mẹ cần được cơ quan quản lý tại nước sở tại xác nhận việc tuân thủ các tỷ lệ an toàn vốn, quản trị rủi ro và trích lập dự phòng theo quy định trong năm liền kề trước khi nộp hồ sơ. Về hiệu quả hoạt động, ngân hàng mẹ phải kinh doanh có lãi liên tục trong 5 năm liền kề và đến thời điểm hồ sơ được thẩm định.

Ngân hàng mẹ muốn lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam phải có tổng tài sản tối thiểu 10 tỷ USD vào cuối năm liền kề trước khi nộp hồ sơ; nếu chỉ thành lập chi nhánh, mức yêu cầu tăng lên tối thiểu 20 tỷ USD.