Ngân hàng Phương Đông khẳng định không liên quan đến tiền điện tử OCB

Ngân hàng Phương Đông (OCB) khẳng định không phát hành, tham gia hay liên kết với bất kỳ dự án tiền điện tử, tiền ảo, token hay blockchain nào mang tên “OCB token”. Ngân hàng cũng đã phát đi nhiều cảnh báo và sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngân hàng và khách hàng...

Trong thời gian qua, xuất hiện một số tổ chức, cá nhân sử dụng thương hiệu “OCB” để quảng bá cho các dự án tiền ảo, gây nhầm lẫn, OCB khẳng định đây là hành vi mạo danh, trái pháp luật, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho khách hàng. Ngân hàng đã phát đi nhiều khuyến cáo nhằm nâng cao cảnh giác đối với các dự án tiền ảo cũng như các tập đoàn tài chính mạo danh, đồng thời OCB sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngân hàng và khách hàng.

“Thủ đoạn tạo các kênh gắn “nhãn OCB” để mạo danh ngân hàng nhằm tạo lòng tin, qua đó thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của khách hàng, điều này đã vi phạm các quy định liên quan đến việc bảo hộ thương hiệu, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của ngân hàng.

Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng và ngân hàng, OCB sẽ phối hợp các cơ quan có thẩm quyền thanh tra làm rõ, thậm chí thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định, buộc các cá nhân, tổ chức vi phạm phải chấm dứt việc này.

Trường hợp, những hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại đến OCB và Khách hàng chính thống của OCB, OCB sẽ thực hiện tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi lợi dụng hình ảnh, thương hiệu gây nhầm lẫn để lừa đảo, trục lợi”, đại diện lãnh đạo OCB cho biết.

OCB là ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cung cấp các dịch vụ tài chính - ngân hàng. Thông tin về sản phẩm, dịch vụ của OCB sẽ được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thống của ngân hàng như: website https://ocb.com.vn, Fanpage, Zalo, TikTok, YouTube: OCB - Ngân hàng Phương Đông đã có xác thực (tích xanh/tích vàng).

Bên cạnh việc liên tục đưa ra các khuyến cáo giúp khách hàng nâng cao cảnh giác, ngân hàng thường xuyên triển khai những biện pháp đánh giá, rà soát nội bộ và hệ thống công nghệ, thực hiện kiểm tra định kỳ, liên tục để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, loại bỏ nguy cơ rò rỉ thông tin, đảm bảo dữ liệu khách hàng luôn được bảo vệ an toàn ở mức độ cao nhất.

Khi có bất kỳ nghi vấn về hành vi lừa đảo, khách hàng cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng, đồng thời thông báo đến OCB qua tổng đài (VN)1900 1846 hoặc Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất trên toàn quốc.