VnDirect: Có thể giải ngân tại vùng 1.830 điểm, tập trung cổ phiếu nền tảng cơ bản tích cực

Nếu VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.830 (+/- 10 điểm), tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tích cực, thanh khoản cao và khả năng thu hút dòng vốn từ các quỹ ETF cũng như dòng tiền tổ chức.

Nhờ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu họ Vingroup, VN-Index duy trì đà tăng tích cực trong nửa đầu tháng 5/2026 và thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Tuy nhiên, áp lực chốt lời tại vùng giá cao cùng tâm lý thận trọng của dòng tiền đã khiến thị trường điều chỉnh trong nửa cuối tháng.

Kết thúc tháng 5, VN-Index tăng 1,2% so với tháng trước, đóng cửa tại 1.877,13 điểm. Dù thị trường vẫn tăng điểm, diễn biến trong tháng 5 phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh nhiều yếu tố bất định bên ngoài.

Trước hết, áp lực lạm phát toàn cầu quay trở lại khi giá dầu duy trì ở mức cao, trong đó dữ liệu CPI của Mỹ đã tăng cao trong tháng 4. Điều này làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn so với dự báo trước đó.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố cần theo dõi. Dù Mỹ và Iran được cho là đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận, rủi ro căng thẳng leo thang trở lại vẫn hiện hữu, qua đó ảnh hưởng đến tâm lý của dòng vốn toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 14,4 nghìn tỷ đồng trong tháng 5/2026, tiếp tục tạo áp lực lên tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Về mặt định giá, theo VNDirect, P/E trượt 12 tháng của VN-Index giảm về mức 13,86 lần, thấp hơn mức trung bình 10 năm là 15,4 lần nhờ tăng trưởng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 1/2026. Đáng chú ý, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL, P/E trượt 12 tháng của VN-Index chỉ còn khoảng 11,4 lần.

Dù chưa về vùng “rẻ”, định giá hiện tại đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng nâng hạng thị trường và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận duy trì tích cực trong năm 2026.

Mặt bằng định giá của các nhóm ngành trên sàn HoSE hiện ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi so sánh với mức trung vị 10 năm. Theo đó, P/E hiện tại của phần lớn các nhóm ngành vẫn đang giao dịch thấp hơn mức P/E trung vị 10 năm gần nhất, phản ánh định giá chưa quá cao trong bối cảnh tăng trưởng lợi nhuận dần cải thiện.

Trong khi đó, P/B của nhiều nhóm ngành đã quay trở lại vùng tiệm cận mức trung vị 10 năm, cho thấy thị trường đã phần nào phản ánh kỳ vọng hồi phục vào giá cổ phiếu. Dù vậy, dư địa tái định giá vẫn còn nếu đà tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục được duy trì trong các quý tới.

Nhận định về triển vọng thị trường, VnDirect cho rằng trong tháng 6/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh và rung lắc trong bối cảnh rủi ro lạm phát gia tăng khi giá dầu duy trì ở mức cao, trong khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng.

Theo đó, VN-Index nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy nhằm hấp thụ áp lực chốt lời và chờ đợi sự đồng thuận hơn từ các yếu tố hỗ trợ như lạm phát hạ nhiệt, thanh khoản hệ thống ngân hàng cải thiện và dòng tiền lớn quay trở lại thị trường.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên duy trì chiến lược giao dịch linh hoạt, ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế mua đuổi tại các nhịp tăng mạnh. Hoạt động giải ngân có thể được xem xét nếu VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.830 (+/- 10 điểm), tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tích cực, thanh khoản cao và khả năng thu hút dòng vốn từ các quỹ ETF cũng như dòng tiền tổ chức.

Về mặt kỹ thuật, sau nhịp tăng trong đầu tháng 5, VN-Index đang đối mặt với áp lực chốt lời tại vùng giá cao mới. Diễn biến này khiến chỉ số quay trở lại kiểm định vùng hỗ trợ – tích lũy quan trọng quanh 1.860 điểm (+/- 30 điểm).

Dù mặt bằng điểm số duy trì tích cực, thanh khoản thị trường vẫn chưa có sự đồng thuận rõ nét khi giá trị giao dịch chưa xuất hiện tín hiệu bứt phá tương ứng với đà tăng của chỉ số. Ngoài ra, độ rộng thị trường còn hạn chế khi động lực tăng chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup.

Dưới góc nhìn kỹ thuật kết hợp với diễn biến dòng tiền, VnDirect đưa ra hai kịch bản đối với thị trường trong tháng 6.

Kịch bản tích lũy (xác suất 70%): VN-Index có thể tiếp tục dao động tích lũy trong vùng 1.820–1.920 điểm trong tháng 6 nhằm hấp thụ áp lực chốt lời và tích lũy xung lực cho nhịp tăng kế tiếp. Thị trường có thể kỳ vọng cơ hội bứt phá rõ nét hơn trong Q3/2026 khi xuất hiện thêm các yếu tố hỗ trợ như dòng vốn ngoại quay trở lại, tín hiệu lạm phát hạ nhiệt.

Kịch bản vượt đỉnh (xác suất 30%): VN-Index vẫn có khả năng vượt vùng đỉnh lịch sử trong tháng 6 nếu nhóm cổ phiếu trụ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên, kịch bản này nhiều khả năng vẫn thiếu sự lan tỏa của dòng tiền, khiến trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” tiếp tục tái diễn.